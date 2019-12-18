Стилист Александр Рогов рассказал, в чем встречать Новый год

Александр Рогов: «Сейчас время уникального стиля, когда очень важно всегда оставаться собой. И особенно в новогоднюю ночь!» Валерия Хващевская. Фото ИА «Столица».

Известный стилист также рассказал, что будет в моде в наступающем году. Некоторые советы нас удивили!

«Нужно быть собой»

Один из ведущих российских стилистов Александр Рогов с недавних пор ведет на телеканале СТС еженедельную «именную» передачу «Рогов в городе». Советы, которые он дает, просты, понятны и главное — выполнимы. Сейчас, когда все уже поневоле задумываются о том, в чем встречать Новый год и в чем (и с чем — в смысле аксессуаров) мы будем ходить в новом году, мы решили встретиться с Александром и расспросить его об этом.

— Александр, какие главные модные тенденции сохранятся в следующем году? Что мы будем носить зимой?

— Мне кажется, сейчас время уникального стиля, когда нужно быть собой. Иногда люди выглядят классно, ярко, необычно, не соответствуя трендам. Но если вам не жить без них, тогда могу назвать несколько актуальных направлений. В этом сезоне особенно могу выделить клетку и узор аргайл (узор из ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке и образующих параллельные и поперечные полосы разных цветов. — Прим. автора), вещи из чёрной или цветной кожи. Если говорить о стилистических приёмах, то в моде монохром, когда комплект сформирован из вещей, похожих по оттенку. И неважно, какие цвета — пастельные или яркие.

— А весной?

— К весне обновлять гардероб много не придётся, так как большинство трендов зимы сохранится. Например, останутся и клетка, и кожа, и пастельные оттенки. Войдут в моду стили сафари и милитари, одежда с накладными карманами.

— С каждым годом всё популярнее становится тенденция отказа от натурального меха в пользу пуховиков и искусственных шуб. Какие модели актуальны этой зимой, а что уже не стоит носить?

— Сейчас в тренде классические бежевые дублёнки, куртки-авиаторы, пуховики-одеяло, шубы из экомеха. Главное не выбирать одежду, которая имитирует натуральный мех: шуба должна быть максимально похожа на искусственную. Она может быть супергигантской, разноцветной или сильно пушистой — в общем, немного гротескной и абсурдной, тогда это имеет смысл. Если не хочется экспериментов, лучше купить максимально простую, а к ней добавить вязаную или обычную трикотажную шапку. Получится такой модный «бабушка-стайл». Только умоляю, не приобретайте шубу с меховыми помпонами, золотыми пуговицами или стразами. Эта вещь и так весьма красноречиво говорит о том, что вы можете себе позволить дорогую покупку. Также не рекомендую, например, шубу из норки сочетать с такой же шапкой. Смотрится это как минимум несовременно.

Начните с ревизии в шкафах

— Что должно входить в базовый гардероб?

— Я бы посоветовал начать с ревизии того, что висит на ваших вешалках. Готов поклясться, что там вы найдёте много «тайных скелетов», которые помогут избежать ненужных трат. И такой осмотр лучше проводить как минимум раз в сезон.

После этого займитесь формированием гардероба-конструктора — базовых вещей, с помощью которых можно придумывать образы.

Среди таких вещей — простая белая футболка, белая и джинсовая рубашки, тельняшка, блузка с бантом, обычный свитер с круглым вырезом, юбка-карандаш, классические брюки, маленькое чёрное платье, строгий костюм и так далее. Когда базовые вещи соберутся вместе, можно задуматься и о ярких аксессуарах и деталях, которые сделают ваш стиль индивидуальным.

— Какие аксессуары сейчас актуальны?

— Отмечу возвращение панк-рок эстетики: так, на полках магазинов появились клепки, шипы, кожаные аксессуары. В моде также маленькие сумки, похожие на сундучки, меховые сумки, сумки-подушки, сумки-кубики. Советую приобрести сразу два аксессуара — большую вместительную и микро-сумку для косметики и ключей, которую можно носить на шее или прикрепить к основной сумке. Что касается украшений, выделю длинные серьги, моно-серьгу и стразы.

— Есть актуальные цвета?

— Выбирайте тот цвет, в котором чувствуете себя комфортно. Хочется привлечь внимание — берём красное платье. А если желаете оставаться в тени — тогда цвета поспокойнее.

В чем встречать Новый год

— Скоро наступит время корпоративов. В чём таком появиться, чтобы показать себя в выгодном свете и не шокировать коллег?

— В первую очередь вам должно быть комфортно, поэтому — никаких платьев в пол и новой пары обуви, в которой вы не сможете танцевать, веселиться и наслаждаться вечером. Ну и конечно, не бежать за модой и не читать советы якобы стилистов и астрологов, а подбирать тот наряд, который подходит именно вам и подчёркивает индивидуальность.

— В целом — в чём советуете встречать Новый год?

— В такой вечер совсем не важно соответствовать каким-то веяниям и трендам. Прислушайтесь к себе и проанализируйте, что вы хотите. И еще важно — где будете встречать праздник. Если за семейным столом — тогда, конечно, нет смысла наряжаться, вы же дома. Можно придумать комплект, в котором низ будет удобным, а верх — праздничным, потому что гости вас будут видеть только по пояс. Если вас ждёт клубная вечеринка с друзьями — тогда можно выбрать коктейльное платье и обувь, в которой вы уверены. Для Нового года на даче подойдут валенки, свитер и джинсы или брюки. В общем, во всём и всегда нужно соответствовать ситуации.