Один день в «Безналичном городе»

В нашем безналичном городе уже ни к чему носить с собой кошелек с наличными, и даже в банковских картах нет необходимости.

Достаточно телефона с мобильным приложением «Сбербанк Онлайн» - в этом убедилась тулячка Валерия Дмитриченко, которая ради эксперимента полностью отказалась от наличности на один день.

7.00

Просыпаюсь. Сегодня день рождения у моего племянника, который живет на другом конце России. Отправляю ему на карту денежный подарок – добавит себе на новый телефон. Вместе с переводом посылаю забавную анимированную открытку: в «Сбербанк Онлайн» есть такая приятная функция.

От бабушки и дедушки надо еще и посылочку отправить: конфеты и мягкую игрушку. Курьера закажу на работу. Удобно: не нужно тратить время на визит в отделение почты, и у руководителя не буду отпрашиваться, да еще и на упаковке сэкономлю.

8.15

В офис я добираюсь на троллейбусе. На всех муниципальных маршрутах проезд можно оплачивать банковской картой или бесконтактно.

Прикладываю телефон к терминалу, со счета списывается 15 рублей – при безналичной оплате на проезде можно экономить 25%.

За месяц ежедневных поездок лично у меня «набегает» 300 рублей экономии.

9.30

В офис приходит курьер. Передаю ему посылку и оплачиваю в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».

Здесь есть новый сервис Сберлогистика, отслеживать посылку можно легко по номеру отправки. Сейчас мне приходит смс-ка «Посылка у курьера».

10.40

Еду по работе на служебном автомобиле. Водитель останавливается на платной парковке. В Туле все они теперь снабжены табличками с QR-кодом. Открываю «Сбербанк Онлайн», навожу телефон на код, оплачиваю за 10 секунд и бегу по делам. Водитель удивляется: раньше, с оплатой смс-ками все было гораздо сложнее. До моего возвращения он успевает скачать на свой телефон приложение и освоить оплату по QR-коду.

12.00

Папа попросил на Новый год книгу. Заказываю ее в интернет-магазине. Карта не нужна, оплачиваю по отпечатку пальца - ранее в Сбербанк Онлайн добавила карту для оплаты по отпечатку (PayPass для Apple, GooglePay для Android).

12.10

Ухожу с коллегами на обед. Сегодня я обедаю в «Бургеркинге»: у меня скопилось много бонусных баллов «Спасибо» от Сбербанка, ими можно оплатить заказ полностью.

Я всегда плачу в магазинах картой Сбербанка, бонусы накапливаются быстро. Пару раз я даже покупала на них недорогие телефоны, фактически ничего за них не платя.

12.50

12.50. После обеда захожу в супермаркет «Пятёрочка» за продуктами к ужину. Заодно набрала мандаринов для новогоднего настроения и новые игрушки для украшения елки. Праздник скоро! Расплачиваюсь бесконтактно, часть оплачиваю бонусами «Спасибо» от Сбербанка, за покупку мне начисляют новые бонусные баллы. На карте остались бонусы, использую их в аптеке.

Вообще это очень удобно – платить телефоном, особенно когда руки заняты: не приходится искать кошелек в сумке, доставать наличные или карту. Телефон всегда в кармане, за 5 секунд достал, оплатил и ушел.

14.00

Коллега попросила оплатить питание в школе для ее ребенка: погода на улице плохая, не хочет идти в банкомат. Какой банкомат?! Показала ей, как оплачивать квитанции по QR-коду.

Коллега в шоке: не знала, что так можно быстро оплатить. Ушла счастливая.

19.00

Я дома. После ужина вспоминаю, что меня ждет ворох квитанций за услуги ЖКХ. Уже давно оплачиваю их по QR-коду в «Сбербанк Онлайн»: навожу телефон на код и сразу попадаю на страницу нужного мне платежа.

Не нужно вручную искать поставщика услуг и «путешествовать» по меню приложения, набирать номер счета – на одну квитанцию уходит секунд 5-7, не больше.

Пару недель назад точно также оплатила налоговые квитанции себе и соседке: делаю это, сидя на диване, комиссии за безналичную оплату нет – ну и зачем куда-то идти?

19.30

Заказала у хэндмейд-мастера новогодний кулон в подарок подруге. У мастера нет карты, всегда просит оплачивать только наличными (свои заморочки, видимо!) Что я делаю? Захожу в «Сбербанк Онлайн», выбираю «Перевод любому человеку» - это новая специальная опция для выплаты наличных в отделении или банкомате.

Мастер придет с паспортом в отделение, назовет секретный код и получит наличные, или в ближайшем банкомате введет паспортные данные и получит наличные! И мастеру хорошо, и подруга будет рада, и я потратила на перевод всего 5 секунд!

22.00

На ночь глядя списались с друзьями и решили: сходим завтра на «Холодное сердце-2» в «Синема парк». Тут же купила билеты на kinoteatr.ru, оплатила через «Сбербанк Онлайн» бонусами «Спасибо» от Сбербанка.

Мой безналичный день закончился. Для меня в нем не было ничего сложного или необычного: я уже давно живу именно так, по максимуму оплачивая все свои покупки безналично и бесконтактно. Экономлю массу времени: один платеж занимает несколько секунд!

Сергей Ющенко, управляющий Тульским отделением Сбербанка - Цифровые технологии становятся важной частью нашей жизни, помогая решать как городские задачи, так и повседневные дела туляков. Тула уверенно движется к цифровой реальности, и Сбербанк, как один из лидеров цифровизации в банковской сфере, вносит свой вклад в эти перемены, делая жизнь людей более комфортной и легкой. Мобильные сервисы Сбербанка сокращают время на оплату счетов и покупок, с ними просто и быстро помогать родителям и детям, дарить подарки, радовать себя и близких.

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