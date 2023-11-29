Что нужно знать о новом порядке обработки биометрических данных: разъяснение Myslo

Минувшим летом в социальных сетях наблюдался ажиотаж: появились сообщения о том, что добровольно отказаться от обработки биометрии граждане могут только до 1 сентября.

О том, насколько это соответствует действительности и что делать, если вы не хотите, чтобы другие юридические или физические лица получили доступ к вашим биометрическим данным, рассказывает волонтёр Центра защиты прав граждан Евгения Гвоздинская.

Что такое биометрия и где она хранится?

Биометрические данные — это информация о физиологических и биологических параметрах человека, с помощью которых можно идентифицировать его личность. Самый массовый способ сбора и обработки биометрических данных — сканер отпечатка пальца, который есть почти в любом современном смартфоне.

Второй, менее распространённый пример ­– гаджеты с функцией распознавания лиц. Сравнительно недавно соответствующим оборудованием начали оснащать банкоматы, чтобы избавить клиентов банков от необходимости вводить пин-код карты перед каждой операцией.

Также к биометрии относится скан радужной оболочки глаза, запись голоса и рисунок вен на ладони — это уникальные параметры, индивидуальные для каждого человека.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал Федеральный закон № 572-ФЗ от 29.12.2022 «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», согласно которому до 30 сентября 2023 года все биометрические данные должны быть размещены в Единой биометрической системе (ЕБС).

Это касается только тех данных, которые уже были собраны и обработаны юридическими лицами — банками, нотариальными конторами, государственными органами и т. д. Если вы не давали согласие на использование биометрии ранее, без вашего ведома и согласия данные не могут быть загружены в ЕБС.

В чём плюсы и минусы передачи биометрических данных?

Наличие в ЕБС биометрических данных гражданина значительно упрощает многие вещи, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Например, биометрия позволяет оформить финансовые услуги (к примеру, страховку), получить электронную цифровую подпись или Карту болельщика, авторизоваться на Госуслугах.

Ожидается, что в ближайшем будущем возможности применения биометрии будут значительно расширены. Изображение лица или отпечаток пальца станут пропуском в офис или на завод, биометрией можно будет подтверждать покупки в магазинах или оплачивать проезд в общественном транспорте, сдавать экзамены, получать услуги у нотариуса — в общем, делать всё, для чего сейчас требуется паспорт или любой документ, удостоверяющий личность.

Однако следует помнить, что любая, даже самая совершенная и защищённая информационная система не может быть на сто процентов неуязвимой для хакеров и киберпреступников. Получив доступ к биометрическим данным человека, злоумышленники фактически получают возможность создать его «цифровой клон» — совершать сделки в интернете, получать займы и кредиты, оформлять сим-карты, которые затем могут быть использованы в преступных целях.

Как узнать, есть ли мои данные в ЕБС?

Это можно выяснить в личном кабинете на портале «Госуслуги». Следует перейти в раздел «Профиль», выбрать вкладку «Биометрия». Если ваши биометрические данные отсутствуют в ЕБС, вы увидите надпись: «Биометрия не зарегистрирована».

Как запретить использовать свои данные?

Биометрия относится к персональным данным, а значит, её использование регулируется Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласно этому закону каждый оператор обработки персональных данных обязан получить у гражданина согласие на хранение, обработку и передачу персональных данных. При этом гражданин может в любой момент отозвать своё согласие — в таком случае оператор обязан прекратить использование данных и полностью удалить их из всех систем.

Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку персональных данных можно в любой момент из всех систем, где она хранилась. Отзыв согласия предполагает полное прекращение работы с биометрическими данными. Отозвать согласие можно несколькими способами:

в организации, где сдавали биометрию, например в банке;

направить письменное обращение в адрес оператора ЕБС — Центра Биометрических Технологий;

в личном кабинете на портале «Госуслуги». Деактивировать свои ранее сданные биометрические данные можно и самостоятельно в любой момент: достаточно зайти в свой профиль в личном кабинете на Госуслугах, выбрать подраздел «Биометрия» и нажать «Отключить».

Как запретить обрабатывать свою биометрию, если она была когда-то сдана?

Подать отказ от сбора и размещения биометрических данных в Единой биометрической системе можно в любом МФЦ (не забудьте паспорт и СНИЛС). Заявление поступит оператору ЕБС, после этого ни одна система или сервис не смогут использовать ваши биометрические данные.