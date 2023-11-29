«Не хочу становиться продуктом»: как сейчас живет финалистка шоу «Ты супер!» Надежда Шебанова

Фото из личного архива Надежды Шебановой

Myslo рассказывает о том, как изменилась жизнь наших земляков, засветившихся на большом экране.

В 2017 году 14-летняя Надя Шебанова из Ефремова выступила в тогда еще новом проекте НТВ «Ты супер!». Девочка спела «Вдоль по Питерской», поразив жюри шикарными вокальными данными и длинными косами.

Судьба у Нади непростая: мама умерла от онкологии, а папа ушел из семьи. Воспитанием девочки занималась бабушка.

Тогда Надя дошла до финала «Ты супер!», поучаствовала в других сезонах шоу и десятки раз засветилась на экране в других музыкальных проектах.

Сегодня Надежда рассказала, как телевидение изменило ее судьбу и в каких крупных проектах она участвует сегодня.

Фото из личного архива Надежды Шебановой.

— Назови три слова, которые ассоциируются у тебя с детством в Ефремове?

— Самостоятельность, загруженность, разнообразие.

— В вашей семье бабушка была инициатором твоих занятий?

— Верно. Именно бабушка услышала, как я подпевала телевизору. Первого занятия, если честно, не помню: была настолько маленькой, что не сознавала происходящего. Моей первой преподавательницей по вокалу стала моя крестная. Мы до сих пор поддерживаем связь. Она всегда поможет, приободрит.

— Ты поразила всех именно народным исполнением песни «Вдоль по Питерской». Твое отношение к народным песням? Сейчас фольклорные композиции непопулярны среди молодежи.

— Отношение нейтральное. Склоняюсь к народной стилизации, ведь до этого работала именно в этом жанре. Народные песни, конечно, не так сложны для восприятия, как, например, опера. Но все равно, чтобы воспринимать и понимать данное направление, надо просто любить это сердцем. И важно понимать особенности вокала.

Думаю, что витком популярности фольклора может стать (или уже становится) использование в современной музыке народных инструментов. Если мы берем вокал в основу — то использование «открытого звука», включение народного хора в песню.

Вообще, сколько людей — столько и мнений. Я не могу согласиться с тем, что народные песни непопулярны среди молодежи. В караоке молодежь часто поет того же «Коня» или «Ой, то не вечер». У каждого направления есть свои постоянные любители и слушатели. Лично мне в плане народной стилизации нравится композиция «Снежочки» Пелагеи.

— А вообще какой жанр музыки для исполнения нравится? Назови три любимые композиции.

— Поп-музыка, соул, R&B. К ним лежит душа. Песни: Charlotte Cardin — Sad girl; Лариса Долина — Любовь и одиночество; Lianne La Havas — Gone.

— Итак: Ефремов, детство. Ты пела народные песни, все говорили, что у тебя замечательный голос. Через пару лет бабушка подала заявку на конкурс «Ты супер!». Был ли момент, когда поняла, что жизнь резко изменилась?

— Там с заявкой история такая, что мы не понимали, что это вообще за конкурс. Думали — обычный, международный. Я до сих пор не могу поверить во все происходящее… Осознала: все перевернулось на 180 градусов, когда вернулась перед финалом домой на недельку. Тогда было много внимания.

В Ефремове все останавливали, говорили много приятных слов.

— Ты пела в LAB у Антона Беляева. Расскажи об этом опыте!

— Это первый опыт в составе хора. LAB снимают с 2019 года. Я попала в него с самого начала. Было трудно, но это абсолютно новый опыт. На каждую песню артиста было по три-четыре дубля, почти весь день на ногах. Но съемки — это одно. Были еще и перезаписи хора: от шести до десяти часов в студии, все на ногах.

Мы могли записывать одну строчку много раз, чтобы добиться идеального звука. Песня на выходе должна звучать не просто красиво, а идеально.

Надя в нижнем ряду хора на проекте LAB Антона Беляева. Леонид Агутин исполнил кавер-версию песни «‎Никаких больше вечеринок»‎.

— Как думаешь: «Ютьюб» — хорошая площадка, чтобы прославиться начинающему артисту? Или все-таки лучше телевидение?

— Думаю, что почти все соцсети являются хорошим способом раскрутки. Если что-то показывают по телевизору, это все равно попадет в интернет. Именно там можно посмотреть или послушать несколько раз. В этом и преимущество интернета.

Сейчас Надежда работает на музыкальных проектах на ТВ.

— Чем ты занималась после проекта? Поступала в «Гнесинку»…

— После «Ты супер!» я закончила девятый класс. Поступала два раза. В 2018 году на бюджет не прошла. Поняла, что рано уезжать из дома, надо подрасти и стать чуточку осознаннее. В 2019 году был третий сезон «Ты супер!». Он оторвал меня от десятого класса. И честно, я даже не пожалела. В тот год я поступала уже увереннее, ездила к педагогу по вокалу в Тулу. Общаемся с ней и по сей день. Совсем недавно встретились на проекте, где я уже работала, а она участвовала…

В итоге поступила в Московский Губернский колледж искусств на отделение эстрадного пения. Окончила в этом году с красным дипломом. В данный момент работаю на телевизионных проектах в административной части, преподаю вокал, пою в бэк-вокале у группы «Моя Мишель» и в составе хора HOR.

Надя в составе группы Моя Мишель.

— Тебе знакома история нашего земляка SHAMAN’а? Многие талантливые ребята едут на музыкальные конкурсы, такие как «Голос», но лишь у одного из сотни получается найти продюсера, наставника. Ярослав шел к этому много лет. Готова ли ты идти? Или для тебя важно просто петь и кайфовать от жизни?

— [Про Ярослава] знаю только, что он участвовал в «Голосе», после этого был гостем на «Тульском голосе. Дети». Даже сфотографировалась с ним. Ну, тут смотря кто и ради чего идет. Человек хочет либо быть самостоятельным и работать в паре с менеджером, либо стать тем самым «продуктом» от продюсера.

Я не хочу становиться «продуктом».

Не выступаю в ресторанах, потому что хочу, чтобы мой голос дольше оставался в рабочем состоянии. Я все же больше за развитие в интернете, за авторский материал и постоянные эксперименты в музыке.

— Какие планы на будущее?

— Освоить профессию менеджера музыкального искусства. Помогать людям находить себя, свою аудиторию, развиваться. В преподавательской деятельности работать с продвинутым уровнем, направлять вокалистов в нужное русло. Работать над своим музыкальным материалом, выпускать его и продвигать.