Тест-драйв Geely: выбираем свой автомобиль

erid: 4CQwVszH9pWuKYds3P2

Модельный ряд Geely можно назвать универсальным — здесь на любой запрос найдется автомобиль.

О развитии автомобильного бренда Geely и характеристиках моделей рассказал директор дилерского центра Geely компании «КорсГрупп Антон Викторович Толстиков.

— Я в автомобильном бизнесе с 2010 года, прошел путь от продавца запчастей до директора дилерского центра. С 1 января 2022 года я возглавляю дилерский центр Geely компании «КорсГрупп». Я прекрасно понимаю, как развивается этот бренд, в чем его отличие и преимущество относительно других брендов, в том числе китайских, которые сейчас представлены на рынке России. Я сам стал владельцем автомобиля Geely, сменив Audi 7.

Вы спросите: «Почему?» На мой взгляд, у автомобилей семейства Geely оптимальное соотношение цены, качества, инновации и технологии. Вообще Geely — это крупная компания, входит в топ богатейших автомобильных брендов мира и развивается в разных направлениях. Уже одно то, что в прошлом году компания запустила в космос собственный искусственный спутник, говорит о многом.

В Россию компания поставляет не только автомобили массового сегмента, но и премиальные марки, например суперэлектрокары с большим ресурсом АКБ.

В этом году Geely заняла 4-е место по продажам среди всех автопроизводителей в России.

Если говорить о самых продаваемых автомобилях Geely, то бестселлером на сегодняшний день является компактный городской кроссовер Geely Coolray. За ним следуют динамичные кроссовер Geely Atlas Pro и купе-кроссовер Tugella, классический кроссовер Geely Monjaro.

В чем секрет привлекательности этих автомобилей? В 2010 году концерн Geely выкупил автомобильный бренд Volvo. Это дало хороший толчок для развития компании, использования инженерных разработок и технологий Volvo в автомобилях Geely. Например, 2-литровый турбированный двигатель на 238 лошадиных сил, который стоит на Geely Monjaro. Система полного привода в кроссоверах Geely — разработка компании Volvo. Автомобили Geely компонуются 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Они нравятся автолюбителям, так как обладают большим запасом прочности, хорошим ресурсом и обеспечивают оптимальный расход топлива.

Модельный ряд Geely можно назвать универсальным — здесь на любой запрос есть свой автомобиль.

Сейчас на рынок вышел новый Geely Coolray в новом кузове.

Помимо внешних изменений, в новом Geely Coolray установлен 4-цилиндровый двигатель на 155 лошадиных сил (в предыдущей версии двигатель был 3-цилиндровый в 150 л. с.).

В конце декабря ожидаются поставки нового Geely Atlas Pro на переднем и полном приводе.

В 2024 году запланировано получить семиместный кроссовер Geely Okavango.

Еще одна новинка дилерского центра Geely компании «КорсГрупп» — компактный городской седан Geely Emgrand с классическим 6-ступенчатым автоматом или 5-ступенчатой механикой и атмосферным нетурбированным 1,5-литровым двигателем на 122 л. с. Расход топлива — 5,8 л/100 км.

Эта модель — «одноклассник» Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Kia Rio. И отлично подойдет для молодых автолюбителей как первый автомобиль, для молодой семьи или для бизнеса в сфере такси. Этот автомобиль лишен изъянов и может прослужить долго без каких-либо проблем.

Внешний облик Geely Emgrand — это воплощение современной автомобильной эстетики. Элементы его дизайна собраны в гармоничный, целостный образ компактного седана нашего времени. Даже массивный гриль радиаторной решетки смотрится уместно, он обеспечивает фамильное сходство с остальными моделями Geely.

Светодиодные дневные ходовые огни подчёркивают современный стиль нового Emgrand. Полностью светодиодные фары обеспечивают отличную видимость в ночное время.

Эргономичный салон Emgrand гораздо просторнее, чем может показаться, когда смотришь на автомобиль снаружи.

Это особенно оценят пассажиры второго ряда. Интерьер Geely Emgrand строгий, стильный.

В топовой комплектации автомобиль Geely Emgrand имеет кожаную отделку салона и дополнительно подогрев руля. Большой сенсорный дисплей мультимедийной системы c диагональю 12,3" отличается современной графикой и быстродействием, а также высокой четкостью.

При длине без малого 4,7 метра Emgrand оказывается где-то на стыке В- и С-классов. При этом он еще и достаточно широкий (1822 мм). Дорожный просвет составляет 122 мм.

В Geely Emgrand есть все необходимые «теплые» функции: можно дистанционно запустить двигатель с помощью кнопки на ключе, рулевое колесо и передние сиденья снабжены электроподогревом. Подогрев есть для заднего стекла, боковых зеркал, лобового стекла в зоне покоя щеток и форсунки стеклоомывателя.

Цена от 1 799 990 руб.

Дилерский центр Geely компании «КорсГрупп»

Тула, ул. Октябрьская, 308

geely-korsgroup.ru

Телефон: +7(4872) 33-72-38.

Время работы: 09.00—20.00, пн.—вс.

Реклама. ООО «БЕКАС».