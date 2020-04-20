Гид по Госуслугам: как оформить документы, не выходя из дома
Публикуем пошаговую инструкцию о дистанционном оформлении документов, пока не работают МФЦ.
С 20 апреля работа МФЦ временно приостановлена Указом губернатора Тульской области. Получать государственные услуги сейчас безопаснее дистанционно – на Едином портале госуслуг или в его региональном разделе.
Если у вас нет учетной записи на портале или вы забыли пароль, помогут следующие рекомендации.
1. Зайдите на сайт Единого портала госуслуг или в его региональный раздел и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
2. Внесите свои данные. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
3. На указанный вами номер телефона придет код подтверждения, который необходимо внести в поле и нажать кнопку «Продолжить».
4. Придумайте пароль и нажмите кнопку «Готово», после чего будет создана упрощенная учетная запись.
Для создания подтвержденной учетной записи:
1. Заполните профиль пользователя, указав СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность. После чего указанные вами данные будут проходить проверку. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.
2. Подтвердите учетную запись одним из способов:
- если вы – клиент Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка, то с помощью их веб-версий или мобильных приложений;
- с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.
1. Нажмите «Я не знаю пароль» на странице авторизации.
2. Вы перейдёте на страницу восстановления пароля, где сможете выбрать один из способов:
- для упрощённой учётной записи – введите мобильный телефон или почту;
- для подтверждённой или стандартной учетной записи – то же, что для упрощённой + СНИЛС, данные паспорта гражданина РФ и ИНН.
3. Выберите один из способов и нажмите «Найти». Далее отметьте галочкой, что вы не робот. Это нужно, чтобы защитить портал от спама.
4. Чтобы восстановить пароль, перейдите по ссылке из письма в электронной почте или введите код из СМС. После чего придумайте новый пароль.
1. Авторизуйтесь на портале и войдите в личный кабинет.
2. Выберите раздел «Мои данные и контакты». Откроется форма, в которой вы можете добавлять или изменять ваши персональные данные.
В настройках профиля пять типов данных: «Основная информация», «Контакты», «Документы», «Информация о детях», «Данные транспортных средств».
Менять можно любую информацию. Но процедура сохранения для разных типов данных будет отличаться — с подтверждением (ФИО, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность) и без подтверждения (контактные данные, данные о детях, информация о транспортных средствах, документах, кроме ИНН) от ведомств.
Пожалуйста, помните: выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких! Получайте услуги с помощью специализированных онлайн-сервисов. Это безопасно и удобно.