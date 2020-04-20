Гид по Госуслугам: как оформить документы, не выходя из дома

Публикуем пошаговую инструкцию о дистанционном оформлении документов, пока не работают МФЦ.

С 20 апреля работа МФЦ временно приостановлена Указом губернатора Тульской области. Получать государственные услуги сейчас безопаснее дистанционно – на Едином портале госуслуг или в его региональном разделе.

Если у вас нет учетной записи на портале или вы забыли пароль, помогут следующие рекомендации.

КАК ПОЛУЧИТЬ УЧЕТНУЮ ЗАПИСЬ НА ГОСУСЛУГах





1. Зайдите на сайт Единого портала госуслуг или в его региональный раздел и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

2. Внесите свои данные. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

3. На указанный вами номер телефона придет код подтверждения, который необходимо внести в поле и нажать кнопку «Продолжить».

4. Придумайте пароль и нажмите кнопку «Готово», после чего будет создана упрощенная учетная запись.

Для создания подтвержденной учетной записи:

1. Заполните профиль пользователя, указав СНИЛС и данные документа, удостоверяющего личность. После чего указанные вами данные будут проходить проверку. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней.

2. Подтвердите учетную запись одним из способов:

если вы – клиент Сбербанка, Тинькофф Банка и Почта Банка, то с помощью их веб-версий или мобильных приложений;

с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБЫЛИ ПАРОЛЬ ОТ ГОСУСЛУГ

1. Нажмите «Я не знаю пароль» на странице авторизации.

2. Вы перейдёте на страницу восстановления пароля, где сможете выбрать один из способов:

для упрощённой учётной записи – введите мобильный телефон или почту;

для подтверждённой или стандартной учетной записи – то же, что для упрощённой + СНИЛС, данные паспорта гражданина РФ и ИНН.

3. Выберите один из способов и нажмите «Найти». Далее отметьте галочкой, что вы не робот. Это нужно, чтобы защитить портал от спама.

4. Чтобы восстановить пароль, перейдите по ссылке из письма в электронной почте или введите код из СМС. После чего придумайте новый пароль.

КАК ВНЕСТИ еще ДАННЫЕ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ В ЕСИА

1. Авторизуйтесь на портале и войдите в личный кабинет.

2. Выберите раздел «Мои данные и контакты». Откроется форма, в которой вы можете добавлять или изменять ваши персональные данные.

В настройках профиля пять типов данных: «Основная информация», «Контакты», «Документы», «Информация о детях», «Данные транспортных средств».

Менять можно любую информацию. Но процедура сохранения для разных типов данных будет отличаться — с подтверждением (ФИО, пол, дата рождения, место рождения, гражданство, СНИЛС, данные документа, удостоверяющего личность) и без подтверждения (контактные данные, данные о детях, информация о транспортных средствах, документах, кроме ИНН) от ведомств.

Пожалуйста, помните: выходя на улицу, вы подвергаете опасности себя и близких! Получайте услуги с помощью специализированных онлайн-сервисов. Это безопасно и удобно.