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С 20 апреля все МФЦ в Тульской области приостановили работу

С 20 апреля все МФЦ в Тульской области приостановили работу

Информацию об этом разместили на официальном сайте МФЦ.

18 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 23 «О перечне организаций, осуществляющих деятельность на территории Тульской области в нерабочие дни, установленные Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239».

Согласно новой редакции работа МФЦ приостановлена.

Большинство государственных и муниципальных услуг туляки могут получить в электронном виде на на портале Госуслуги и на региональном портале Госуслуги71

С полным текстом Указа можно ознакомиться здесь.

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