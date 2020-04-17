Онлайн-выходные в Туле: 17-19 апреля

Невозможное возможно? Не сомневайся, ведь благодаря Всемирной паутине ты сможешь посетить несколько замечательных концертов, научишься понимать современный театр, а также познакомишься с заборной игуаной, и всё это не выходя из дома!

«Шоу ON!»: онлайн-концерты группы «Сплин» и Леонида Агутина

Когда: концерт группы «Сплин» — 17 апреля, пятница, 19.00, концерт Леонида Агутина— 18 апреля, суббота, 17.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в онлайн-кинотеатр Okko.tv или в Okko «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В эти выходные продолжится серия эксклюзивных онлайн-концертов российских рок- и поп-звезд «Шоу ON!».

17 апреля группа «Сплин» сыграет культовые песни и новые хиты в теплом формате студийного квартирника для всех поклонников и ценителей рок-музыки.

18 апреля Леонид Агутин исполнит любимые песни: зажигательные, серьезные, романтичные, но всегда настоящие и родные.

А помогут ему в этом музыканты группы «Эсперанто».

Онлайн-лекция «Современный театр — как его понимать»

Когда: 17 апреля, пятница, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке .

Почему всё чаще современный театр показывает что-то непонятное, смысл чего необходимо разгадывать? Модное ли это явление последних лет или логичная тенденция? Как из зрителей мы превратились в соавторов? Как стали участвовать в спектаклях?

На онлайн-лекции знаток театра и шеф-редактор журнала «Ваш досуг» Иван Нечаев (Inner Emigrant) познакомит слушателей с четырьмя самыми популярными направлениями актуального театра и расскажет, как они развиваются и чем привлекают зрителя.

Музыкальный фестиваль One World: Together at Home

Когда: 18 апреля, суббота, 22.00.

Как попасть: зайти в назначенное время на ютуб-канал или сайт фестиваля.





Пока что главным музыкальным событием весны должен стать масштабный фестиваль, организованный при поддержке инициативы Global Citizen и Всемирной организации здравоохранения. Среди передовых хедлайнеров — триумфаторка недавнего «Грэмми» и тихая звезда поколения Z Билли Айлиш, соул-поп- и боди-позитив-сенсация Лиззо, колумбийский реггетон-хитмейкер Джей Бальвин, нигерийский мастер афробита Burna Boy.

Из героев старой гвардии участвуют Пол Маккартни, Стиви Уандер, Билли Джо Армстронг (фронтмен поп-панков Green Day), Аланис Мориссетт и другие. Вести марафон будет трио харизматиков из знаменитых американских вечерних шоу: Джимми Фэллон, Джимми Киммел и Стивен Колберт. Куратор мероприятия — Леди Гага.

Онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин»

Когда: 17 апреля, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу «ВКонтакте» .

В ТЮЗе пройдет онлайн-трансляция спектакля «Евгений Онегин».

Этот спектакль не стоит в репертуаре Тульского театра юного зрителя. Это экзаменационный спектакль студентов 4-го курса Тульского областного колледжа культуры и искусства. Показанный один раз на экзамене, он больше не должен был увидеть свет. Но восторженные отзывы убедили преподавателя и режиссера спектакля Ярославну Прилепскую показать данный спектакль не один раз. «Евгений Онегин» в данной постановке доказал, что классика актуальна во все времена.

Онлайн-концерт Димы Билана

Когда: 19 апреля, воскресенье, 19.00.

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

Артист приготовил для зрителей специальную программу с лучшими хитами. Песни, под которые ты мечтал, любил, разочаровывался, любил разочаровываться и снова влюблялся, лиричные старые хиты и драйвовые новые треки.

Онлайн-экскурсии в Тульском экзотариуме

Как попасть: зайти в ВК-сообщество экзотариума. Экскурсии проводятся в 11.00 и 16.00. Ночная прогулка по пятницам в 22.00.

С 19 марта Тульский экзотариум перешел на режим трансляций. Два раза в день в старом и новом здании проходят онлайн-экскурсии, посвященные разным обитателям зоопарка, их образу жизни и личным особенностям. В прямом эфире можно будет задать вопросы специалистам зоопарка, научиться чему-то новому на мастер-классах, а по пятницам можно присоединиться к ночной прогулке по территории нового здания.

На этих выходных запланированы следующие мероприятия:

17 апреля:

11.00 Пака.

16.00 Заборные игуаны.

22.00 Ночные прогулки с Дарьей Змеевой (ночная трансляция).

18-19 апреля:

11.00, 16.00 Ням-ням-шоу.

Онлайн-показы спектаклей в «Эрмитаже»

Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» ежедневно в 20.00.

Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои архивные спектакли в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

В ближайшие три дня можно будет посмотреть следующие мероприятия:

17.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир с Надеждой Соболь (Театр «Барселона» (Тольятти-Москва).

18.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир с Театром имени Которого Нельзя Называть (СПб).

19.04 Онлайн-трансляция «Дворовые посиделки». Прямой эфир с продюсером Международного фестиваля уличных театров «Театральный дворик», директором Театрально-концертного центра «Эрмитаж» М. А. Мазановой.

а что в кино?

Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more.tv, ivi, «КиноПоиск HD».

Как попасть:

Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

Буффало-66



Карантин продолжается, а это значит, что мы снова подготовили для вас пару кинокартин, которые помогут вам разобраться в себе и хотя бы немного отвлечься от происходящего за окном.

Первой на очереди будет американская мелодрама о парне по имени Билли Браун, который только что вышел из тюрьмы. По дороге домой он захватывает заложницу. Но даже с заложницей дома его не ждут — мать до сих пор тихо ненавидит Билли за то, что в 1966 году она пропустила исторический матч любимой команды, поскольку именно в этот момент рожала сына. Билли вместе с заложницей намерен завоевать расположение своих родителей.

Донни Дарко

Вторым фильмом в нашей маленькой, но от этого не менее важной подборке снова станет драма из США. Брат и сестра Джейк Джилленхол и Мэгги Джилленхол, Патрик Суэйзи, Дрю Берримор, а также дебютант Сет Роген в мистическом триллере «Донни Дарко». Удивительно, но после выхода на большие экраны фильм буквально остался незамеченным, что привело к очень скудным сборам. Однако впоследствии картина стала по-настоящему культовой, завоевав безграничную любовь киноманов по всему миру. Не упустите возможность окунуться в фантастический мир, созданный талантливым молодым режиссером Ричардом Келли.

Оставайтесь дома, не теряйте интерес к жизни и берегите себя.