Любимая ресторанная еда: теперь с доставкой на дом!

В обзоре Myslo – кафе и рестораны, которые вкусно накормят туляков дома и в офисе.

Wright Brothers

Ресторанный комплекс «Аида»

Бургерная «Карл Маркс»

Merhaba, турецкая кухня и гриль

Wright Brothers продолжает радовать туляков вкусными фирменными блюдами. Ресторан запустил доставку комплексных обедов на дом, чтобы разнообразить домашние будни на карантине. Легкие или сытные, из натуральных продуктов — блюда могут оказаться на вашем столе прямо сейчас. Также возможна доставка в офис. Стоимость обеда всего 290 рублей!

Команда ресторана уверена: кухня существует по следующему закону — гениальные по своей простоте рецепты пробуждают самые искренние чувства. Именно этим и руководствуется заведение при приготовлении блюд.

Работа на удаленке, дистанционное обучение, самоизоляция… Теперь все дни для вас, как День сурка? Разнообразьте их ресторанными блюдами. Вкусную нотку поможет придать сочный цыпленок корнишон на гриле с соусом Сальса.

Для всех, кто остался дома и думает, чем бы полакомиться, команда Wright Brothers рекомендует побаловать себя вкуснейшей форелью!

Стейк из говядины высшего качества отлично подойдет тем, кому надоела «рутинная» еда. Главной его отличительной чертой является обилие жировых прослоек, которые во время жарки тают и делают мясо очень сочным.

К каждому заказу прилагается вкусный подарок — десерт!

Для своих клиентов ресторан Wright Brothers сделал приятный бонус — теперь на основное меню действует скидка 30%.

При заказе на сумму от 1000 рублей доставка бесплатна. С меню можно ознакомиться здесь. Также в ресторане действует самовывоз.

Заказывайте любимые блюда по телефону 8 (991) 414-60-01 или в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте, Facebook.

Адрес: Тула, ул. Советская, 10 (ТЦ «Куклы»).

ООО «Прайм ТТ». Юр. адрес: 302026, Тула, ул. Советская, д. 10 офис 2, 2 этаж, ОГРН 119754004299.

Хотите вкусный, горячий и сочный шашлык? Исполнить это маленькое желание вам поможет ресторанный комплекс «Аида». В заведении доступно более 50 разновидностей любимого мясного блюда: из баранины, свинины, курицы, рыбы. Также есть возможность попробовать шашлык из овощей.

Уже несколько недель из-за сложившейся эпидемиологической обстановки жители Тулы остаются дома: кто-то работает в удаленном режиме, кто-то учится, а кто-то просто отдыхает. Чтобы как-то разнообразить свои будни, побалуйте себя вкусной ресторанной едой!

Ресторан «Аида» предлагает вам удобный сервис по доставке любых блюд из в удобное для вас место. Эта услуга бесплатна. С полным меню можно ознакомиться здесь.

Блюда прибудут к вам всегда свежими и горячими, в удобных ланч-боксах!

Заведение принимает заказы ежедневно с 11.00 до 24.00 по телефонам 45−44−99 или 8 (953)-953−04−47.

Не упустите возможность полакомиться

вкуснейшим шашлычком!

Заказывайте блюда в «Аиде».

Сайт

ВКонтакте

ООО «АДАМ». Юр. адрес: 300021, Тульская обл., Тула, ул. Кутузова, д. № 131-б. ОГРН 1027100683928.

Каждый ингредиент в бургерной готовят на собственной кухне. Никакого фастфуда из заготовок! Ежедневно здесь выпекают свежайшие и ароматные булочки, а мраморную говядину, рыбу, свинину и мясо птицы заказывают у известных поставщиков. Котлеты или филе из них готовят прямо на месте.

Команда заведения знает толк в правильных бургерах и каждый раз доказывает, что это не просто фастфуд, а огромное разнообразие вкусов из фермерских продуктов и отборного мяса на булочке собственного производства.

В связи со сложившейся обстановкой в регионе «Карл Маркс» работает только на доставку или самовывоз.

Закажите любимые бургеры прямо домой или в офис!

Один из самых популярных бургеров у туляков — «Тиффани Блю». Это свежайшая булочка с говяжьей котлетой, беконом, чатни из груши и соусом «Дор Блю». Необычный и нежный вкус!

Попробуйте «Рокки-бургер» — блюдо с говяжьей котлетой, соусом с вялеными томатами, беконом, листьями салата, помидором, тапинадом с песто и сыром.

Еще один любимец тульской публики — «Иван Креветович»! Это бургер с тигровыми креветками в темпуре, миксом салатов, томатами и кунжутным соусом.

Ознакомиться с полным меню можно на сайте бургерной «Карл Маркс».

Закажите вкусный сочный бургер уже сейчас! Кстати, на самовывоз действует скидка 20%.

«Карл Маркс», бургерная

Тула, пр. Ленина, 30 (2-й этаж),

тел. 8 (4872) 38-48-68 .

ИП Жук Павел Игоревич. Юр. адрес: Орел, ул. Пролетарская гора, 3/5, кв. 42,

ОГРН: 315715400014292.

Merhaba приглашает туляков познакомиться с турецкой кухней! Попробуйте фирменные блюда заведения: лахмаджун, кебабы из говядины и баранины, мясные миксы из курицы, свинины, султан-пиде и др.

Ходят легенды, что одному с турецким блюдом султан-пиде не совладать! Сытный и вкусный, он похож на хачапури по-аджарски, но нашпигован говяжьим и бараньим фаршем, сыром и кунжутом.

Надоела обычная домашняя еда? Закажите себе домой или в офис обед по-турецки. Бизнес-ланч обойдется вам всего в 249 рублей! Что в него входит?

суп дня,

чобан-салат,

морс или айран,

любое блюдо из печи (донер, пиде, чоча, капалы, гезлеме, лахмаджун).

Заказы принимаются в будни с 12.00 до 16.00.

В Merhaba работает доставка. При заказе от 500 рублей, она бесплатна.

Также блюда можно забрать самовывозом. В таком случае на всю кухню действует скидка 20% (кроме бизнес-ланчей и бара).

Скидка действует 30 дней с момента публикации статьи. С полным меню можно ознакомиться здесь.

Заказывайте блюда турецкой кухни в Merhaba уже сейчас!

Merhaba, турецкая кухня и гриль

Тула, ул. Советская, 14

Телефон +79107021001.

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