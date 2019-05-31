Тульские кафе с уютными беседками и открытыми верандами

Обзор Myslo: где летом можно посидеть с друзьями или отпраздновать событие в городе на свежем воздухе.

«ЖЗЛ» (жизнь замечательных людей)

Летом так хочется больше времени проводить на свежем воздухе. Гуляя по Туле, так приятно зайти в кафе и съесть что-нибудь вкусное, расположившись на летней веранде, или позвать друзей и провести тёплый вечер вне душного помещения с любимыми напитками и закусками, в красивой атмосфере.

Мы нашли такое уютное место — кафе «ЖЗЛ» (жизнь замечательных людей), которое открылось в этом году в самом центре Тулы, на улице Каминского. Команде Myslo здесь понравилось, и мы хотим поделиться впечатлениями с вами. Заглянем внутрь!

На двухуровневой кирпичной террасе можно выбрать столик, который вам нравится, и отдыхать, наслаждаясь необычным стильным интерьером, который больше похож на ресторанный. От непогоды вас надёжно укроет крыша, и можно отдыхать здесь даже в дождь.

Посмотрим меню. Специально на тёплый сезон здесь составили летнее меню, в котором можно выбрать блюда русской и европейской кухни. И выбор действительно хорош. Разнообразные закуски из рыбы и мяса, брускетты, крылышки «Баффало», которые очень хороши с любимыми напитками.

Салаты, классические и «народные», тёплые и сытные и совсем лёгкие. Супы-пюре, домашняя лапша, солянка и борщ, летняя окрошка. Паста и горячие блюда из говядины, свинины и морепродуктов, и, конечно же, шашлык, приготовленный на мангале и ароматных дровах. Пицца — для тех, кто не хочет изменять своей любви к знаменитому итальянскому блюду. Уже захотелось попробовать?

Мы выбрали горячую сковородочку картошки с мясом и домашние пельмени. Аромат просто замечательный! Кстати, приятно порадовала подача блюд, которая здесь явно ресторанного уровня.

Пельмени здесь лепят сами, тесто и фарш также фирменные, сделанные из добротных продуктов и мяса.

И вкус это подтверждает! Кроме мясной начинки можно выбрать ещё вареники с вишней или грибами, которые здесь тоже делают сами.

Картошечка, которую нам принесли прямо с пылу с жару, шкворчащей на сковородочке, с мясом, тоже очень хороша.

На десерт можно попробовать чизкейки, штрудель и блинчики, мороженое и пирожные.

Из напитков мы выбрали домашний лимонад из свежих ягод и фруктов. Ну а для тех, кто хочет порадовать себя вкусными сортами напитков для душевного вечера, здесь есть из чего выбрать.

Повара здесь не используют в приготовлении усилители вкусов и другую химию, всё только натуральное и очень вкусное именно потому, что приготовлено с любовью из самых свежих продуктов.

Работаете неподалёку? Приходите сюда на бизнес-ланч. Вам понравится!

Цены в «ЖЗЛ» очень демократичные, что тоже стало приятным плюсом.

Здесь можно очень душевно отпраздновать любое событие, от дня рождения до свадьбы. В основном зале кафе могут разместиться 40 гостей, на террасе — 60. Оплаты за аренду зала и пробкового сбора здесь нет, а напитки на торжество можно принести свои.

Для юных гостей в этом кафе есть детский уголок с играми, а ещё малыши могут рисовать мелками прямо на асфальте во внутреннем дворике.

Откройте для себя этим летом уют

и отменную еду в кафе «ЖЗЛ»!

Тула, ул. Каминского, 31.

Тел. 8 (4872) 38-55-51.

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ВК

Солнышко

Кафе «Солнышко» приглашает к себе гостей этим летом. Это заведение уже много лет знакомо многим тулякам своей вкусной едой и домашней атмосферой.

Кафе расположено в уютной тихой зоне на территории ЦПКиО, в конце аллеи аттракционов для взрослых.

В меню кафе «Солнышко» представлено большое разнообразие блюд русской, европейской и кавказской кухни, от лёгких закусок до вкуснейшего нежного мяса и рыбы на гриле. Каждый гость найдёт для себя любимую еду и сможет выбрать то, что ещё не пробовал.

Этим летом гостей кафе будет радовать живая музыка. Приходите, отдыхайте, наслаждайтесь едой, музыкой и чистым воздухом парка прямо в центре города.

Большая веранда кафе «Солнышко» вмещает до 120 человек. Также вы сможете расположиться в открытых или закрытых беседках на 6−15 гостей. Ну а в ненастье можно провести уютный ужин или обед в основном зале кафе, вмещающем до 35 человек.

Здесь вы можете отпраздновать большое событие, свадьбу или день рождения, или просто прийти на ужин вдвоём или весёлой компанией.

Кафе «Солнышко»: вкусное летнее настроение!

Тула, ул. Первомайская, 13-а, корп. 11 (на территории Центрально парка имени П. П. Белоусова).

Тел.: 8 (4872) 31-81-86 , 8 (903) 037-88-88 .

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Царь, ресторанный комплекс

Ресторанный комплекс «Царь» приглашает к себе гостей. В жаркие летние дни вас встретит приятной прохладой открытая летняя площадка и уютные деревянные беседки на зелёной территории комплекса.

«Царь» удобно расположен в центре Тулы, рядом с городским парком «Рогожинский».

В этом комплексе вас накормят

по-царски!

Выбирайте в разнообразном меню свои любимые блюда традиционной европейской, русской и азербайджанской кухни или пробуйте новые. Шеф-повар здесь следует важному принципу: еда должна быть изысканной и вкусной и при этом полезной!

Вам предложат сытные завтраки, вкуснейший ароматный шашлык, который всегда готовится на мангале и дровах, отменные салаты, холодные закуски, горячее и многое другое.

Приходите в обед на бизнес-ланч. Будет вкусно и сытно.

В жаркие дни здесь можно заказать специальные летние блюда: окрошку, легкие салаты, холодные освежающие напитки.

Собираетесь прийти в ресторан к определённому времени на важную встречу или просто с друзьями? Закажите любимые блюда заранее, и они будут уже готовы к вашему приходу.

Ресторанный комплекс «Царь» – это не только вкусная еда и уютная атмосфера. Вас порадуют прекрасной живой музыкой, которая добавит настроения и тепла вашему отдыху.

Ищете хорошее место для празднования важного события? В комплексе «Царь» вас ждёт отличный сервис, вежливый и предупредительный персонал и, конечно же, вкусное застолье.

При заказе банкета стоимость от 1000 руб. с человека.

Располагайтесь в любом из четырёх залов для проведения торжеств или на веранде. Здесь хватит места всем гостям! Комплекс вмещает до 250 человек.

А ещё в комплексе «Царь» есть VIP-комната с отдельным входом, приятным интерьером, кондиционерами и музыкой. В ней можно провести уютный вечер в небольшой компании.

В комплексе «Царь» для вас устроят красивую выездную регистрацию брака на зелёной

территории.

Кроме того, здесь можно собраться для корпоратива на природе, на территории парка, в уютных деревянных беседках, с большой танцевальной площадкой. Живая музыка и ведущий помогут дополнить прекрасную атмосферу вечера.

Любите попариться? Две сауны в комплексе «Царь» открыты для гостей. Для вас аромат масел и дерева, приятное тепло финской сауны, расслабление в бассейне после жара парной.

Приезжайте на один день или оставайтесь на несколько дней в гостинице с номерами различных категорий, от эконом до класса люкс. Вам предоставят всё необходимое для уюта и спокойного отдыха.

Гости заведения могут спокойно оставить свои автомобили на просторной парковке.

Постоянные гости получают скидки и бонусы как в ресторане, так и в сауне.

Ресторанный комплекс «Царь» — красивый и вкусный отдых.

Тула, ул. Демьянова 24-а (парк «Рогожинский»).

Тел. 8 (4872) 373-764.

rk-tzar.ru

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