Советы экспертов. Что такое диспансерное наблюдение, и как оно проходит по ОМС

О диспансерном наблюдении рассказывает Алексей Анатольевич Старченко, советник генерального директора ООО «Капитал Медицинское Страхование».
Алексей Старченко
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Что такое диспансерное наблюдение
Чем диспансерное наблюдение отличается от диспансеризации
При каких заболеваниях положено диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение хронических заболеваний
Диспансерное наблюдение детей
Сроки постановки на диспансерный учет
Как обычно проходит диспансерный прием
Запомнить главное
Нормативная база
Что такое диспансерное наблюдение
Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование состояния здоровья пациентов, которые имеют тяжелые хронические заболевания, функциональные расстройства или восстанавливаются после серьезных травм, операций или заболеваний.
Пациенты, которые стоят на диспансерном учете, регулярно посещают лечащего врача, сдают анализы, проходят необходимые обследования и если надо, получают бесплатные лекарства. Это помогает вовремя скорректировать показатели здоровья, предотвратить осложнения и развитие патологии. Периодическое диспансерное наблюдение позволяет повысить качество жизни пациентов и увеличить продолжительность жизни. Если здоровье пациента восстанавливается после тяжелой болезни и риска для жизни нет, его могут снять с диспансерного учета.
Диспансерный учет — это динамическое наблюдение больных с хроническими заболеваниями.
Чем диспансерное наблюдение отличается от диспансеризации
«Диспансерное наблюдение» часто путают с «диспансеризацией», но это разные понятия — их различия указаны в ст. 46 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Диспансеризация — это единичный профилактический осмотр, на котором врач может заподозрить или выявить хроническое заболевание. Для уточнения диагноза он отправит на дообследование. И если диагноз подтвердится, то поставит на диспансерный учет.
Диспансерное наблюдение — это регулярные приемы у лечащего врача для контроля состояния при хроническом заболевании. В этом случае задача врача — не просто выявить, а наблюдать за состоянием пациента и регулировать показатели. Врач выпишет рецепты на бесплатные лекарства и, если необходимо, выдаст направление на госпитализацию, если лечить в условиях поликлиники нет возможности.
Запомнить разницу:
- Диспансеризация — единичный профилактический осмотр для всех.
- Диспансерное наблюдение — регулярное наблюдение пациентов с серьезными заболеваниями.
При каких заболеваниях положено диспансерное наблюдение
На диспансерный учет ставят пациентов:
- с серьезными хроническими заболеваниями;
- с высоким риском развития заболеваний, которые могут привести к инвалидности или смерти;
- перенесших тяжелые болезни и нуждающихся в реабилитации;
- имеющих функциональные расстройства, в том числе психические.
Диспансерное наблюдение хронических заболеваний
Когда ставят на учет. В перечне Министерства здравоохранения РФ указано 34 хронических заболеваний, функциональных расстройств, иных состояний при которых устанавливается диспансерное наблюдение. На диспансерный учет ставят пациентов повышенным артериальным давлением, с атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, сосудистыми нарушениями мозгового кровообращения, хроническими болезнями легких, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки, хроническим панкреатитом, хроническим атрофическим гастритом, бронхиальной астмой, сахарным диабетом и преддиабетом, полипами желудка и прямой кишки. Также под пристальным вниманием врачей должны находиться пациенты, которые перенесли операции на сердце и сосудах, инфаркт, инсульт, острую почечную недостаточность или тяжелую форму пневмонии.
|Группа здоровья
|Необходимость в наблюдении
|1 группа здоровья
|Пациент без хронических неинфекционных заболеваний и без факторов риска из развития. Такие пациенты не нуждаются в диспансерном наблюдении.
|2 группа здоровья
|Пациент без тяжелых хронических заболеваний, но с высокими рисками их развития. Диспансерное наблюдение показано только пациентам с высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний — если человек при этом курит 20 сигарет в день, у него есть склонность к ожирению или уровень холестерина выше 8 ммоль/л.
|3 группа здоровья
|Пациент с хроническим заболеванием, которое требует регулярного контроля врача. Такой пациент нуждается в диспансерном наблюдении и специализированной медицинской помощи. В эту группу также входят пациенты, у которых есть подозрения на наличие тяжелых хронических заболеваний и которым необходимо дообследование для уточнения диагноза.
Как наблюдают. Врач, который контролирует состояние пациента, должен назначить график приема, если нужно — позвонить и напомнить о необходимости прийти на прием. Периодичность приемов зависит от заболевания — в большинстве случаев посещать врача нужно раз в полгода и наблюдаться пожизненно.
|Периодичность посещения врача
|Один раз в год
|При болезнях легких или после перенесенной тяжелой пневмонии.
|Два раза в год
|При хронических заболеваниях сердца, сахарном диабете второго типа, язве желудка.
|Четыре раза в год
|При болезнях почек, после перенесенной острой почечной недостаточности.
Когда снимают с учета. Основаниями для прекращения диспансерного наблюдения считаются:
- Выздоровление или восстановление физиологических функций после перенесенного острого заболевания — в том числе травмы, отравления.
- Стойкая ремиссия хронического заболевания или состояния.
- Снижение степени риска развития осложнений хронического заболевания до умеренного или низкого уровня.
Пациент может отказаться от диспансерного наблюдения, для этого он должен написать письменный отказ на имя главврача поликлиники по месту прикрепления.
Диспансерное наблюдение онкологических заболеваний
Когда ставят на учет. Диспансерное наблюдение за пациентом с онкологическим заболеванием устанавливают в течение трех дней после постановки диагноза. При этом пациент должен подписать добровольное согласие на медицинское вмешательство.
Как наблюдают. Наблюдение ведет врач-онколог — он устанавливает пациенту индивидуальный план наблюдения, организует обследование и лечение. Если обнаружит, что лечение не помогает и заболевание прогрессирует, направит пациента на консультацию к другим специалистам или в другой специализированный медицинский центр для обследования и корректировки лечения. Если пациент не может по состоянию здоровья посещать медицинское учреждение, врач может провести прием на дому или использовать телемедицинские технологии. Если пациент переезжает, врач подготавливает выписку и все необходимые документы, чтобы пациент мог передать их новому врачу в другом городе.
|Периодичность посещения врача
|Первый год после постановки диагноза
|Обследование раз в три месяца
|Второй год после постановки диагноза
|Обследование раз в полгода
|Третий и последующие годы
|Обследование один раз в год
Когда снимают с учета. Пациенты, которые перенесли онкологию, должны наблюдаться у врача всю жизнь. Исключение: при диагнозе «базально-клеточный рак» пациента наблюдают в течение пяти лет, затем снимают с учета. В остальных случаях наблюдение прекращают, если пациент написал письменный отказ от диспансерного наблюдения, его посадили в тюрьму или он скончался.
Подробнее о диспансерном наблюдении при различных видах онкологии — в памятках о лечении рака по ОМС
Диспансерное наблюдение психических больных
Когда ставят на учет. Диспансерное наблюдение могут установить за пациентом с хроническим и стойким психическим расстройством, которое периодически обостряется. Окончательное решение о том, надо или нет ставить пациента на диспансерный учет, принимает комиссия врачей-психиатров. Пациент при этом может обжаловать решение комиссии в суде.
Как наблюдают. Наблюдение ведет врач-психиатр — он изучает историю болезни, симптомы заболевания и относит пациента к одной из шести групп наблюдения.
|Группа
|Особенности наблюдения
|Д-1
|Обостренная симптоматика, частые госпитализации — чаще 1 раза в год. Пациент должен наблюдаться не реже раза в месяц.
|Д-2
|Обострения можно купировать в амбулаторных условиях и они приводят в редким и непродолжительным госпитализациям — не чаще 1 раза в 2 года. Пациент должен наблюдаться не реже 1 раза в 1-3 месяца.
|Д-3
|Стабильное состояние, есть ремиссии. Посещаться врача необходимо не реже 1 раза в 3-6 месяцев.
|Д-4
|Пациенты на переходной степени медицинской реабилитации. Например, те кто хотят пересмотра своей трудоспособности и устроиться на работу. Частоту посещения врач устанавливает индивидуально, но не реже 1 раза в 3-6 месяцев.
|Д-5
|Пациенты, в состоянии ремиссии, которые способны адекватно взаимодействовать с социумом. Посещают врача 1 раз в год и могут в дальнейшем сняться с диспансерного учета.
|Д-6
|Пациенты частыми обострениями психического заболевания и возможно опасные для общества. Должны посещать врача не реже 1 раза в месяц, проходить лечение и при необходимости направляются на принудительное лечение в стационар.
Когда снимают с учета. Снять с диспансерного учета могут, если комиссия убедится, что в состоянии пациента есть стойкие улучшения или он выздоровел. Если состояние ухудшится, диспансерное наблюдение могут возобновить.
Диспансерное наблюдение после коронавирусной инфекции
Когда ставят на учет. Пациенты, которые были на искусственной вентиляции легких и при выписке у них выявили симптомы нарушений функции легких, ставятся на учет в течение трех дней после выписки. Если пациента выписали в удовлетворительном состоянии, то в течение восьми недель после выписки ему рекомендовано посетить врача для профилактики — врач измерит сатурацию, отправит на рентген легких и ЭКГ, исключит тромбоэмболию. Если после осмотра обнаружит факторы риска, тоже поставит пациента на диспансерное наблюдение.
Как наблюдают. Тактика диспансерного наблюдения зависит от того, насколько серьезны осложнения у человека после перенесенной коронавирусной инфекции.
- Если нет жалоб и патологических изменений, пациент раз в год проходит рентген легких.
- При выявлении на КТ признаков легочного фиброза, интерстициальных болезни легких, васкулита — рекомендуется направление к пульмонологу, он проводит дообследование и составляет индивидуальный график наблюдения.
- При отсутствии патологических изменений на КТ легких, но наличии у пациента жалоб или изменений в результатах других исследований — проводят дополнительное обследование, чтобы поставить дифференциальный диагноз с другими заболеваниями/состояниями.
Когда снимают с учета. Диспансерное наблюдение пациента, перенесшего пневмонию, осуществляется, как минимум, в течение года. Если за это время врачи обнаружат сопутствующие хронические заболевания, то диспансерное наблюдение продолжит профильный врач.
Диспансерное наблюдение детей
Когда ставят на учет. Диспансерное наблюдение в условиях детской поликлиники начинается сразу после выписки ребенка из роддома. Первый визит к новорожденному педиатр должен организовать в первые-вторые сутки после выписки ребенка. После года диспансерное наблюдение ведется, не только если у ребенка выявлено серьезное заболевание, но и для здоровых детей. Различаются только схемы и график наблюдения.
Как наблюдают. Детей первого года жизни наблюдает участковый педиатр раз в месяц — он оценивает физическое развитие ребенка, проводит неонатальный скрининг, назначает анализы, обследования и делает прививки. Также в первый год жизни ребенка осматривают невролог, стоматолог, ортопед, офтальмолог и другие специалисты по показаниям. После года периодичность визитов становится реже, но диспансерное наблюдение продолжается до 18 лет.
|Возраст
|Особенности наблюдения
|До года
|Ежемесячные осмотры педиатром, анализы, консультации профильных специалистов.
|1-3
|Осмотр педиатра раз в полгода, анализы крови, мочи, кала на яйца глистов.
|4-5
|Кроме педиатра ребенка осматривает логопед.
|5-6
|Перед оформлением в школу ребенка осматривает педиатр, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, логопед. Также сдаются анализы крови, мочи и кала на яйца глистов.
|6-13
|Осмотр педиатра раз в год, анализы крови, мочи, ЭКГ, оценка осанки, слуха и зрения.
|14-17
|Осмотр педиатра, невролога, стоматолога, хирурга, ЛОР-врача, для парней — психиатр (нарколог), для девушек — гинеколог. Анализы крови, мочи, ЭКГ, оценка осанки, остроты слуха, остроты зрения, измерение давления, веса, роста.
|17-18
|Осмотр педиатра раз в год, невролог, стоматолог, хирург, офтальмолог, ЛОР, психиатр (нарколог), гинеколог (девушкам). Анализы крови, мочи, ЭКГ, флюорография.
Диспансерное наблюдение за детьми за детьми с хроническими патологиями обычно ведет несколько специалистов.
Схема диспансерного наблюдения за детьми с наиболее распространенными патологиями
|Заболевание
|Особенности наблюдения
|Ревматизм и ревматические пороки сердца
|При активной фазе — осмотр педиатра и ревматолога ежемесячно. При неактивной фазе — осмотр врачей два раза в год. Контроль ЭКГ, анализ крови, стоматолог, ЛОР-врач.
|Врожденные пороки сердца
|Осмотр педиатр два раза в год, ревматолога — по индивидуальному плану. Контроль ЭКГ, УЗИ сердца, по показаниям — госпитализация.
|Бронхиальная астма
|Осмотр педиатра, пульмонолога и аллерголога в зависимости от тяжести заболевания, но не реже раза в квартал. Анализы и обследования — по показаниям врача.
|Заболевания мочевыделительной системы
|Осмотры педиатра — не реже раза в квартал. Анализы мочи, АД и состояния глазного дна.
|Заболевания органов пищеварения
|Осмотры педиатра и гастроэнтеролога — не реже 2-3 раза в год.
Когда снимают с учета. Диспансерное наблюдение здоровых детей прекращается после 18 лет — с этого возраста ребенок переводится во взрослую поликлинику, может проходить профилактическую диспансеризацию по стандартному графику. Ребенка с заболеванием снимают с учета не раньше чем через 3-5 лет после стойкого улучшения состояния.
Сроки постановки на диспансерный учет
Диспансерное наблюдение устанавливается в течение трех рабочих дней после:
- постановки диагноза в амбулаторных условиях;
- получения выписки из больницы.
Как обычно проходит диспансерный прием
На приеме врач оценивает состояние пациента, спрашивает о жалобах, оценивает эффективность лечения, выдает направление на необходимые анализы, назначает или корректирует лечение и объясняет пациенту, как самостоятельно контролировать свое состояние дома. Если понадобится, врач назначит дополнительные процедуры в поликлинике или выдаст направление в другое специализированное медицинское учреждение.
Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами или после перенесенных серьезных заболеваний.
- Пациенту на диспансерном учете по ОМС положены бесплатные консультации, анализы, обследования, амбулаторное и стационарное лечение, в том числе высокотехнологичное.
- График осмотров и обследований лечащий врач обычно устанавливает индивидуально для пациента. Но сроки должны быть не реже рекомендованных Минздравом.
- Снять с диспансерного учета могут при полном выздоровлении, стойкой ремиссии или снижении факторов риска.
ОМС предусматривает для пациентов бесплатные консультации врача, анализы и обследования, амбулаторное и стационарное лечение, в том числе высокотехнологичное.
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Законодательная база
Приказ МЗ РФ от 15 марта 2022 г. N 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми».
Приказ МЗ РФ от 16 мая 2019 г. N 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).
Приказ МЗ РФ от 29 марта 2019 г. N 173н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми».
Методические рекомендации «Диспансерное наблюдение больных хроническими неинфекционными заболеваниями и пациентов с высоким риском их развития».
Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 04.06.2020 № 548н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологическими заболеваниями».
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 16 мая 2019 г. N 302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» (с изменениями и дополнениями).
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