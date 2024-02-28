Советы экспертов. Что такое диспансерное наблюдение, и как оно проходит по ОМС

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Рассказываем, при каких заболеваниях человека ставят на диспансерный учет, как часто надо ходить к врачу, какие обследования проходить и в каких случаях снимают с учета.

О диспансерном наблюдении рассказывает Алексей Анатольевич Старченко, советник генерального директора ООО «Капитал Медицинское Страхование».



Алексей Старченко

Навигация по материалу:

Что такое диспансерное наблюдение

Чем диспансерное наблюдение отличается от диспансеризации

При каких заболеваниях положено диспансерное наблюдение

Диспансерное наблюдение хронических заболеваний

Диспансерное наблюдение детей

Сроки постановки на диспансерный учет

Как обычно проходит диспансерный прием

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Нормативная база

Диспансерное наблюдение — это периодическое обследование состояния здоровья пациентов, которые имеют тяжелые хронические заболевания, функциональные расстройства или восстанавливаются после серьезных травм, операций или заболеваний.

Пациенты, которые стоят на диспансерном учете, регулярно посещают лечащего врача, сдают анализы, проходят необходимые обследования и если надо, получают бесплатные лекарства. Это помогает вовремя скорректировать показатели здоровья, предотвратить осложнения и развитие патологии. Периодическое диспансерное наблюдение позволяет повысить качество жизни пациентов и увеличить продолжительность жизни. Если здоровье пациента восстанавливается после тяжелой болезни и риска для жизни нет, его могут снять с диспансерного учета.