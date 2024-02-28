Как предотвратить старение: у Клиники Елены Черных есть ответ

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Есть знаменитая фраза Коко Шанель: «в 50 лет у вас то лицо, которое вы заслуживаете». «Заслужить» красивое молодое лицо реально, но эту работу надо начинать задолго до 50 и даже до 40 лет.



Врач-косметолог Елена Черных. Врач-косметолог Елена Черных.

– Елена, можно ли по-настоящему замедлить возрастные изменения, если вовремя начать их предупреждать? Как это работает в целом?

– Процесс старения в любом случае определяет наша генетика. Можно посмотреть, как старели наши мамы, бабушки, предположить, как будем стареть мы, и превентивно поработать над слабыми местами. Замедлить возрастные изменения можно, если вовремя начать их предупреждать.

Профилактика старения в основном заключается в работе с качеством кожи. Мы начинаем без фанатизма проводить те процедуры, которые очень физиологично помогают коже максимально долго сохранять свой ресурс. Мы еще не боремся с возрастными изменениями, не используем сильные стимулирующие методики – на данном этапе это не нужно. Но мы делаем все, чтобы кожа как можно дольше оставалась молодой и красивой. В числе таких профилактических процедур – фотодинамическая терапия Heleo4, которая производит детокс клетки, быстро и вовремя устраняет клетки с «поломками», которые начали функционировать неправильно. Мы используем препараты на основе гиалуроновой кислоты, препараты-биомеметики на основе внеклеточного матрикса, которые позволяют клеткам долго оставаться в хорошем состоянии, быть здоровыми. И не забываем о состоянии здоровья в целом: делаем регулярный чекап, не допускаем дефицитов – в основном железа, магния, который очень важен для состояния соединительной ткани, витамина Д.

– Можно ли по сегодняшней, молодой внешности пациента предположить, как у него будет проходить процесс возрастных изменений? По каким признакам Вы можете судить, как он будет стареть?

– Как я уже сказала, старение кожи определено генетически, и старение у женщины будет идти по женской линии. Можно посмотреть, как с возрастом менялось лицо мамы, и увидеть те слабые места, которые у дочери будут стареть в первую очередь. То есть мы можем заранее определить, по какому типу пойдет старение у конкретного человека: по отечно-деформационному или усталому морфотипу (эти два морфотипа свойственны нашей полосе, славянскому типу лица), либо по мелкоморщинистому типу, более характерному для европейцев. В усталом и отечном морфотипе старение начинается со связок, за ними смещаются жировые пакеты и нарушается дренаж. Зная это, мы сразу превентивно будем работать именно с этими зонами в большей степени.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Когда нужно начинать профилактику возрастных изменений?

– Возраст для каждого будет разным: у кого-то это будет 30+, а кому-то необходимо начинать профилактику уже после 20 лет. Около 40% людей генетически имеют дисплазию соединительной ткани. Это генетически детерминированное состояние, при котором соединительная ткань не такая плотная и более растяжимая, чем в норме. У таких людей первые признаки старения появятся раньше, чем у их сверстников. Существует генетический тест и некоторые другие тесты, которые позволяют понять, что перед нами пациент-диспластик, и заранее начать работать с его проблемой. Причем очень заранее, лучше до 30 лет.

– Какие возрастные изменения можно предотвратить?

– Практически все. Мы имеем в арсенале инструменты, которые действуют на разных уровнях кожи, и мы можем превентивно работать не только с верхним слоем, но и со связками, и с мышцами, не позволяя им уходить в тот гипертонус, который в будущем вызовет старение тканей. У пациентов, для которых характерно старение по мелкоморщинистому типу, мы работаем с качеством кожи, и это прекрасно предотвращает возрастные изменения, свойственные этому типу внешности.

– Какие процедуры эффективны для профилактики конкретных возрастных проблем?

– При усталом и отечно-деформационном типе старения мы используем процедуры, работающие не только с качеством кожи, но и с жировыми пакетами и связками. Это прежде всего ультразвуковой smаs-лифтинг для уплотнения кожи, стимуляции синтеза коллагена и эластина. Это неинвазивный радиочастотный лифтинг, который без реабилитации, очень физиологично уплотняет кожу, дренирует и прекрасно ее сохраняет. Если у пациента тенденция к старению по мелкоморщинистому типу, мы будем использовать в большей степени биоревитализанты, препараты коллагена, чтобы максимально сохранить плотность кожи.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

– Профилактика – это постоянный процесс? Нельзя сделать и забыть – нужно регулярно делать поддерживающие процедуры?

– Конечно, это регулярная работа. Нельзя один раз и на всю жизнь сходить в спортзал, почистить зубы – с профилактикой возрастных изменений та же история.

– У Вас есть такие предусмотрительные пациенты, которые заранее заботятся о своем будущем лице? И если да, что Вы можете сказать об их внешности? Они действительно выглядят лучше, чем их ровесники?

– Большинство наших пациентов – именно такие: предусмотрительные, умные, они не тянут до последнего, а хотят все время выглядеть хорошо, не стареть или стареть красиво. Поэтому у нас очень много таких кейсов. Лично у меня есть пациенты, которых я веду уже около 15 лет, и что мы наблюдаем? Да, они выглядят гораздо лучше, чем их сверстники, которые не занимаются своей внешностью. И самое главное – то, как они выглядят. Так, как будто бы мы консервируем молодое состояние их кожи и черт лица. Не изменяем их внешность в процессе такой длительной превентивной работы, а сохраняем ее такой, какой она была в молодости.

– Елена, существует ли общий, применимый для всех секрет молодости?

– Секретов нет, но есть общее понимание молодости: она неотделима от состояния здоровья и образа жизни. Это очень важно. Нельзя заботиться только о коже и забывать об организме. Если в нем есть дефициты, он будет бросать все свои силы не на качественный ответ на наши методики, а на выживание. Поэтому наши врачи прошли обучение по PreventAge-терапии, и я сейчас учусь в Британском колледже нутрицологии, чтобы максимально полно реализовывать комплексный подход к профилактике возрастных изменений. Именно сочетанные протоколы ведения пациента, контроль состояния его здоровья, вовремя сделанная профилактика дают максимальный эффект. Заботясь о здоровье в целом, о подержании нашего организма, мы естественным образом получаем прекрасный ответ кожи. Она всегда отражает наше внутреннее состояние, поэтому к вопросам красоты и молодости нужно подходить комплексно, глобально, что мы и делаем.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ