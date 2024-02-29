В Туле вручили ключи дольщикам ЖК «Суворовский»

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Застройщик сдал дом почти на два года раньше срока. Узнали впечатления о недвижимости у собственников.

ЖК «Суворовский» — флагманский проект Группы компаний «ОСТ». Этот современный и комфортный жилой комплекс привлек тысячи туляков: красивые фасады, удобное местоположение, эргономичные планировки — в него просто нельзя не влюбиться. Первые дома в «Суворовском» сдали еще в 2020 году, затем вручать ключи дольщикам стало ежегодной традицией.

Дом, ключи от которого собственники получили сейчас, должны быть сдать аж в ноябре 2025 года.

Яна Брустина, коммерческий директор Группы компаний «ОСТ»:

— Все дома «ОСТ» сдает с опережением, к этому привыкли и дольщики. Многие из них покупают по несколько квартир в наших жилых комплексах как для проживания, так и в качестве инвестиций.

«Суворовский» — наша визитная карточка. Здесь стремятся жить многие. В этом ЖК нам удалось создать настолько удобные планировки, что сложно ответить, какой метраж является самым популярным: выбор наших жителей падает как на уютные студии, так и на просторные трехкомнатные квартиры. Рядом есть школа, детский сад, а совсем скоро появится еще и набережная. Это лакомый кусочек, и туляки это понимают.

Мы стараемся сделать все для удобства покупателей, поэтому сегодня многие собственники получили квартиры уже с ремонтом. Компания «ОСТ» предоставляет услуги по ремонту, которые можно выбрать уже на этапе котлована.

С «ОСТ-Ремонт» вы можете переехать в уже готовую квартиру с кухней, мебелью и техникой.

Полина Каплина, исполняющая обязанности руководителя направления «ОСТ-ремонт»:

— Мы делаем типовые дизайн-проекты — подобие конструктора, который покупатели могут подстроить под себя. Каждый проект включает ремонт под ключ: напольное покрытие, обои, натяжные потолки, межкомнатные двери, сантехнику и светильники. При желании мы можем даже полностью меблировать квартиру, установив в ней кухню, шкафы и даже элементы декора.

Над проектами работает большая команда профессионалов — дизайнеров, рабочих, прорабов. Продумываются все мелочи. Например, вам не придется ломать голову над тем, где разместить розетки, — они точно будут в удобных местах.

Мы разработали такой проект, чтобы покупатели не тратили самый ценный ресурс — время. Пока мы делаем за них ремонт, они могут продолжать заниматься своими делами и проводить время с семьей.

Наши клиенты ценят качество и доверяют нам самое главное — уют их будущего дома.

Ремонт от компании «ОСТ» — это не только удобно, но и выгодно. Стоимость ремонтных работ от компании «ОСТ», расходных материалов и мебели включается в ДДУ.

Застройщик закупает стройматериалы в больших объемах, что помогает сократить расходы на логистику и получить скидку от поставщиков. Это делает стройматериалы дешевле как минимум на 30%.

Мы поговорили со счастливыми обладателями квартир с ремонтом в «Суворовском».

Елена:

— Нам понравилось расположение жилого комплекса, да и репутация у застройщика хорошая, поэтому мы и выбрали «Суворовский». Еще на этапе заключения договора нам предложили сразу сделать ремонт. Это удобно, так что мы согласились!

Сегодня получили ключи, никаких претензий к застройщику нет. Мы получили все, о чем договаривались. Ремонт хороший, планировка интересная, удобная, продуманная. Понравились большие окна и балкон. Стильно и современно!

Анжелика и Виктор:

— Сегодня мы получили ключи от нашей первой квартиры. Мы купили студию с хорошим балконом. Она небольшая, но удобная, так что жить в ней будет комфортно. Мы выбрали квартиру сразу с ремонтом, чтобы быстрее переехать. Сегодня увидели, что получилось, — всем довольны.

Скоро «Суворовский» станет нашим домом, и мы рады. Тут приятный район, рядом круглосуточный магазин, спортзал, хорошая транспортная развязка. Да и живет здесь в основном молодежь. Стильный и современный ЖК. Нам нравится!

Офис продаж квартир в ЖК «Суворовский»

Тула, ул. Советская, 11

Тел. 54-54-54

ost71.ru

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