Профосмотры, консультации врачей и современный подход: в Туле открылась «Мегаклиника»

В команде клиники только специалисты с опытом, которые с точностью диагностируют заболевание и назначат грамотное лечение.

В Туле открылось медицинское учреждение ООО «Мегаклиника» на ул. Оборонной, 35. Это часть крупной сети медицинских центров, осуществляющих свою деятельность во многих городах России, в том числе в Новгороде, Пскове, Вологде, Тамбове, Брянске, Смоленске, Калуге и Курске.

Основное направление деятельности клиники – оказание первичной медико-санитарной помощи населению, включая мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, формированию здорового образа жизни, санитарно-гигиеническому просвещению.

В команде клиники трудятся высококвалифицированные, грамотные специалисты с большим опытом работы, обеспечивающие качественную и доступную медицинскую помощь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Основные виды медицинской помощи, оказываемые в ООО «Мегаклиника»: доврачебная, врачебная помощь и специализированная медицинская помощь.

Штат полностью укомплектован специалистами, кабинеты оснащены современным медицинским оборудованием согласно лицензионным требованиям.

В новой клинике ведут консультативный приём врачи-специалисты: невролог, оториноларинголог, окулист, терапевт, дерматовенеролог, гинеколог, стоматолог, психиатр-нарколог, хирург, кардиолог, травматолог-ортопед, эндокринолог, уролог, гастроэнтеролог. Доступно проведение рентгенографии различных органов и систем, УЗИ-исследований, маммографии и широкого спектра анализов.

При оказании медицинской помощи населению приоритет в сфере охраны здоровья принадлежит профилактике заболеваний.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Одним из профилактических направлений работы ООО «Мегаклиника» является проведение предварительных медицинских осмотров перед устройством на работу и периодических медосмотров. В клинике подход к проведению медосмотров ответственный, обследования проводятся в полном объеме в соответствии с приказами и рекомендациями Министерства здравоохранения.

Квалифицированно проведенный медосмотр – это реальная возможность пациенту узнать о состоянии своего здоровья и начать своевременное лечение заболеваний на ранней стадии, когда можно ещё предупредить развитие и прогрессирование тяжелых, в том числе и онкологических заболеваний.

Некоторые читатели наверняка слышали истории о клиниках, которые ведут профосмотры «для галочки» или по заведомо заниженным ценам, за которые нельзя сделать даже анализы в лаборатории.

В ООО «Мегаклиника» уверены – это худшее, что можно сделать для пациента. Дело даже не в том, что профосмотры платные, главная опасность – псевдоуверенность пациента в хорошем состоянии здоровья. Человек, у которого не выявили отклонений во время профосмотра, еще год не задумывается о посещении врача, думая, что все хорошо, анализы в норме. В это же время его организм уже может разрушать болезнь.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Для качественного проведения профосмотров «Мегаклиника» закупила современное оборудование, в том числе – маммограф. Это главный инструмент для обнаружения рака молочной железы, т. е. заболевания, которое занимает одно из первых мест среди причин смертности от онкологических заболеваний.

Согласно разъяснениям Минздрава РФ, при проведении профосмотров можно применять только рентгенологический аппарат – маммограф, в то время как некоторые клиники используют для этого другой аппарат – многочастотный электроимпедансный маммограф (МЕМ). Его метод диагностики основан на том, что способность биологических тканей проводить ток связана с их физиологическим состоянием. Такой аппарат стоит около 300-400 тысяч рублей, в то время как маммограф – 5-10 миллионов рублей.

Согласно приказа МЗ РФ №29н об утверждении порядка проведения предварительных и периодических медосмотров женщинам старше 40 лет необходимо проводить маммографию в двух проекциях. В приказе МЗ РФ № 804н конкретно указано, что маммография – это рентгенологическое исследование, имеющее код А06.20.004, а маммография импедансная – это регистрация эллектромагнитных импульсов, имеющая код А05.20.001.

Понятно, что некоторые клиники подменяют аппараты из-за экономии. Однако МЭМ вообще не делает никаких проекций молочных желез и при проведении медицинских осмотров не применяется. Такая подмена влечет недействительность всего медицинского осмотра пациента и выходит, что работодатели оплачивают ежегодные осмотры, а фактически остаются обманутыми.

«Мегаклиника» – пример грамотного подхода к организации профосмотров и, соответственно, правильного вложения средств работодателя для повышения качества и эффективности оказания медицинской помощи пациентам.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Занимайтесь здоровьем, когда удобно!

«Мегаклиника» открыта для пациентов и делает все, чтобы им было удобно посещать врачей. Поэтому прием ведется по записи и в порядке живой очереди.

В «Мегаклинике» доступны все виды анализов, в том числе ПЦР-тест на коронавирус и анализы на антитела к COVID-19.

Современные технологии, бесконтактные заборы и использование пробирок-моноветов позволяет анализам храниться в течение суток. Поэтому анализы в клинике принимают целый день, а не только утром.

Забота о себе с экономией

Руководители «Мегаклиники» провели мониторинг цен на медицинские услуги в Туле и сделали прейскурант очень доступным для пациентов. Сейчас цены в новой клинике одни из самых низких в областной столице.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Успейте попасть на прием к врачам и сдать анализы выгодно!

г. Тула, ул. Оборонная, д. 35.

Тел.: 8 (4872) 79-24-24 , 8−920−779−24−24.

tula.megaclinika.ru