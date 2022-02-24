Татьяна Устинова: «Три главные в жизни вещи: у кого родиться, у кого учиться и на ком жениться»

Валерия Хващевская. Фото Вадима Тараканова (ИА «Столица»).

Татьяна Устинова четверть века ведет различные телепередачи и даже награждена главной российской телепремией ТЭФИ. Но все-таки большинство россиян знают ее как автора детективов.

В ее авторском портфеле — более 60-ти романов (некоторые — в соавторстве с известным адвокатом Павлом Астаховым), по которым снято около полусотни фильмов и сериалов. Недавно вышел ее новый остросюжетный роман «Судьба по книге перемен», с вопросов о нем и началась наша беседа. А дальше — о творчестве и о мистике, о жизни и о судьбе…

«Это похоже на правду!»

— Татьяна, расскажите о новой книге. Вы вернулись к персонажу, о котором не писали почти четыре года.

- «Судьба по книге перемен» вышла совсем недавно. Героиня Маня Поливанова очень мне нравится. Она пишет детективы и по ходу пьесы расследует самые разные истории. Я к ней действительно не возвращалась года четыре. Почему? Не могу ответить на этот вопрос. А написала о ней снова, потому что соскучилась по ней. На мой взгляд, она очень симпатичная, и нам с ней легко поладить. Потому что у каждого автора свои отношения с героями. Всем это известно. Я всю жизнь думала, что только у больших авторов, у настоящих — сложные отношения с героями. Как известно, Лев Толстой решительно не знал, куда деть князя Андрея, который совершенно вышел из-под его влияния, и ему пришлось его укокошить очень странным для штабного офицера способом. Но мне со своей героиней как раз наоборот — легко…

— Истории в книгах берете из жизни — или полностью придумываете?

- Конечно, придумываю. У меня же в книжках как: романы, дачи, дедушкины завещания… Это фабула, и она, конечно, придумывается. Но все детали — настоящие. Например, чтобы написать историю о том, как работает боевая группа службы внешней разведки, нужно это изучить. И я нашла людей, которые мне рассказали и показали то, что можно было показать. Иначе я просто напишу глупости. Для меня самая высшая похвала — когда кто-нибудь звонит и говорит: «Это похоже на правду!».

Автор на съемочной площадке

— По вашим книгам было много экранизаций. Есть любимые? Все попадают в тот образ, который вы описываете?

- Несовпадений больше, конечно, чем совпадений. Самое чудовищное несовпадение было с героем Тимофеем Кольцовым. Он такой богатый человек, политик, огромный мужик, «шкаф» в очках, лысый. А в кино его играет Игорь Лифанов. Но тут уже как есть… 100-процентное попадание — это попадание Эвклида Кюрдзидиса в сериале «Мой личный враг». Мне нравится эта экранизация. Или «С небес на землю» и все, что снято про Маню Поливанову. Ее играет Кристина Бабушкина. И Павел Трубинер тоже отлично сыграл. И хотя его героя я представляла совершенно иначе, но все равно мне это понравилось. Кстати, автора на площадке никто не любит, потому что он будет стоять и нудеть, что все не так. С некоторого времени я перестала проситься на съемки.

«Нечего рассказать: у нас все хорошо»

— Вы еще и телепередачу снимаете…

- Телепрограмме «Мой герой», которую я веду, исполнилось шесть лет. Причем совершенно неожиданно для нас. Потому что, когда затевалась эта программа, мы думали, что она буквально на год…

— Почему?

- Потому что там ничего не происходит. Там сидят два человека и разговаривают друг с другом. Мы не обсуждаем тесты ДНК, кто от кого родил, кто от кого ушел — мы обсуждаем жизнь человека. У нас всегда всё увлекательно. Я, кстати, сама про себя думаю, что скучная. Когда меня приглашает, например, телеканал НТВ в программу «Однажды», я говорю, что приду с удовольствием. Но мне нечего рассказать. Мы такие скучные люди, что от нас можно заснуть через пять минут разговора с нами. Родителей в дом престарелых не сдавали, наследство не делили, с соседями не дрались… Мы развелись с мужем за 33 года один раз, прожили друг без друга четыре месяца — и опрометью побежали жениться обратно. У нас все хорошо, у нас два сына, прекрасная невестка, и я даже ни разу не выдрала ей волосы…

— Неужели прямо совсем ничего не происходит?

- Давайте так отвечу: у нас младший мальчик — с полным «приветом». Потому что он все время теряет ключи, очки, паспорт. За год у него меняется три паспорта. Вчера, например, он потерял телефон, мы его весь вечер искали…

Предсказания и реальность

— Ваши герои иногда обращаются к экстрасенсам. А вы обращаетесь к ним?

- Нет, но у меня был один случай в жизни с очень знаменитым экстрасенсом. Назовем его Павел. Он пришел к нам на работу — это был год, наверное, 1996-й. Пришел на телевидение, давал какие-то интервью. И все знали, что он прямо волшебник. К тому моменту я была замужем, наверное, лет восемь, было пять лет сыну, и мои родители были еще достаточно молодые. И вот он пришел к нам в редакторскую, сел и пристально посмотрел на меня. А потом сказал: «Вы знаете, вы не переживайте — когда-нибудь замуж вы все-таки выйдете…» Я растерялась. А он продолжает: «Понимаете, вы такой человек, поздно развивающийся…». Я аж за сердце схватилась! Думаю: «Я ростом 180 сантиметров и весом больше 100 килограммов — еще разовьюсь?! Ах!». И дальше он: «А когда выйдете замуж, то у вас будут три дочери». В общем, везде «попал»! И с тех пор я как-то перестала активно в них верить.

— А в судьбу вы верите?

- Конечно! У меня есть подруга, очень близкая. Она по профессии врач и жена врача. И у нее такая присказка, которая мне очень нравится. Самые главные в жизни три вещи: у кого родиться, у кого учиться и на ком жениться. Вот все эти три вещи в моем случае абсолютно судьбоносны. Я родилась у удивительных ребят, я училась в физико-техническом институте, а потом училась у потрясающих людей на телевидении, вроде Анатолия Лысенко и Елены Малышевой — она потрясающая совершенно тетка! Потом я вышла замуж за своего мужа. Если бы я вышла замуж за кого-то другого, то из меня никогда ничего не вышло бы. Мой муж — совершенно уникальный человек! Если бы не он и не его бесконечное терпение, не его умение ни от чего не приходить в отчаяние, — все было бы совсем не так!..

Досье Myslo



Татьяна Витальевна Устинова

Девичья фамилия Куралесина.

Родилась 21 апреля 1968 года в посёлке Кратово Московской обл.

Писательница, автор детективных романов, сценаристка, переводчица и телеведущая.

Училась на факультете аэромеханики и летательной техники Московского физико-технического института.

Работала на телевидении и радио, в пресс-службе администрации Президента России Бориса Ельцина, PR-менеджером в Торгово-промышленной палате России.

В 1999 году написала свой первый детектив «Гроза над морем».

Семья: муж Евгений Устинов, доктор физико-математических наук, сыновья Михаил и Тимофей, внуки.