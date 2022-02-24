город
город
Регистрация
Выбираем лучшие тульские салоны красоты

Выбираем лучшие тульские салоны красоты

Продолжаем вести серию народных голосований Myslo.

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». В этот раз вы выберете лучшие салоны красоты, которые работают в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В этом голосовании участвуют студии и салоны, в которых можно сделать как стрижку и окрашивание, так и маникюр, архитектуру и окрашивание бровей и ресниц.

Уважаемые читатели портала, в каком салоне красоты работает ваш любимый мастер? Где лучше делают окрашивания и стрижки? Где цены приятнее и качество выше? Критерии голосования вы выбираете сами.

Голосуйте за ваши любимые салоны красоты, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара салонов красоты, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.

24 марта мы подведем итоги голосования и назовем лучший,
самый «народный»
салон красоты Тулы.

Мы также ждем ваших развернутых комментариев — в какие салоны красоты вы посоветуете ходить и почему.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:30 0
Другие статьи по темам
Место
Тулалучшие салоны красоты 2022
Прочее
народное голосование Myslo
Аня Плетнева, группа «Винтаж»: «Я и в жизни беру в руки плетку!»
Аня Плетнева, группа «Винтаж»: «Я и в жизни беру в руки плетку!»
Профосмотры, консультации врачей и современный подход: в Туле открылась «Мегаклиника»
Профосмотры, консультации врачей и современный подход: в Туле открылась «Мегаклиника»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2022 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.