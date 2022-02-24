Выбираем лучшие тульские салоны красоты

Объявляем начало нового голосования за лучшие места в Туле на звание «Народное место Myslo». В этот раз вы выберете лучшие салоны красоты, которые работают в нашем городе.

Напоминаем, что это НЕ РЕКЛАМНОЕ голосование, а просто список самых известных заведений Тулы, в котором мы предлагаем вам выбрать лучшие. Для скептиков: за участие в этом списке заплатить нельзя, мы составляем его сами.

В этом голосовании участвуют студии и салоны, в которых можно сделать как стрижку и окрашивание, так и маникюр, архитектуру и окрашивание бровей и ресниц.

Уважаемые читатели портала, в каком салоне красоты работает ваш любимый мастер? Где лучше делают окрашивания и стрижки? Где цены приятнее и качество выше? Критерии голосования вы выбираете сами.

Голосуйте за ваши любимые салоны красоты, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

За второе и третье места будут не менее почётные наклейки.

КАК ГОЛОСОВАТЬ

Вам предлагается пара салонов красоты, они тасуются в произвольном порядке. Жесткий рандом — выпасть может все что угодно. Из предложенной пары вы выбираете наиболее приятное лично вам место, кликая на фото или на название. Внизу выводится текущий рейтинг. В день вы можете пройти голосовалку только по одному кругу. Причем для того чтобы принять участие в голосовании, необязательно быть зарегистрированным на портале Myslo.