Контрольная закупка Myslo: пробуем вареную сгущенку

Масленица! Мы решили попробовать начинки для блинчиков. Сметану, икру и обычную сгущенку мы уже тестировали, а что насчет вареной сгущенки? Думаем, самое время.

Мы купили вареную сгущенку пяти торговых марок:

«Любимая классика»,

«Волоконовское»,

GLOBUS,

«Рогачевъ»,

«Станция молочная».

«Любимая классика»

Цена: 117,99 руб. (318,89 за 1 кг).

Производитель: ООО «Промконсервы», г. Смоленск.

Состав: молоко нормализованное, сыворотка молочная восстановленная, сахар (сахароза), сахар молочный (лактоза).

Массовая доля жира 4%.

Сладкая. На этом по вкусу все. Никакого сливочного и карамельного привкуса, того самого, что мы так любим с детства, в «Варенке» от бренда «Любимая классика» нет.

Консистенция интересная. На вид сгущенка как будто шероховатая, с крупинками, не тянется, похожа на мармелад.

Наверное, если бы мы попробовали вареную сгущенку только этого бренда, то, возможно, не заметили бы ее недостатков. Но в сравнении с конкурентами она явно проигрывает.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Волоконовское»

Цена: 179,99 руб. (449,98 за 1 кг).

Производитель: ООО «Белморпродукт», г. Белгород.

Состав: молоко нормализованное, сахар белый кристаллический (сахароза).

Массовая доля жира — 8,5%.

Вот тут другое дело. Сгущенка гладкая и вкусная. Она самая темная по цвету и самая карамельная из всех. Что радует — в составе только молоко и сахар.

Еще плюс в копилочку — удобная упаковка. Легко открывать и закрывать.

Вареную сгущенку «Волоконовское» можно запросто намазать на блинчики, она отлично размазывается и не комкуется. Мы однозначно голосуем за! С единственной оговоркой: сгущенка очень сладкая. Но это уже на любителя, думайте сами.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

GLOBUS

Цена: 179,99 руб. (499,97 руб. за 1 кг).

Производитель: ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Белгородская обл., Алексеевский район, г. Алексеевка.

Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза).

Массовая доля жира 8,5%.

Эта сгущенка привлекла нас внешним видом. Светлая, мягкая, с приятным запахом. И сливочный, и карамельный вкус тоже на месте. Очень напоминает конфеты «Коровка», но в кремовом исполнении.

Снова восторгаемся составом, в котором нет ничего лишнего. Это второй фаворит обзора, но в отличие от «Волоконовской» сгущенки эта — менее сладкая. Однозначно присуждаем высокие баллы и личную симпатию автора. Вкусно!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Рогачевъ»

Цена: 189,99 руб. (499,97 руб. за 1 кг).

Производитель: ОАО «Рогачевский МКК», республика Беларусь, Гомельская обл., г. Рогачев.

Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза), технологическое вспомогательное средство: ферментный препарат микробного происхождения — лактаза.

Массовая доля жира 8,5%.

На вареную сгущенку «Егорка» мы делали большие ставки. Всё-таки «Рогачевъ» — бренд, который в наших сердцах уже созвучен с гарантией качества. Но мы ошиблись. Сгущенка оказалась очень плотной, похожа на желе. Такую размазывать будет неудобно.

По вкусу тоже без восторгов. Да, сгущенка неприторная, в этом плюс, но и сливочного и молочного вкуса в ней тоже нет. В защиту скажем только, что консистенция гладкая и без комочков.

Высшие баллы мы этому продукту не поставим, а вот звание «разочарование обзора» присудим.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Станция молочная»

Цена: 144,99 руб. (391,90 за 1 кг)

Производитель: ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Белгородская обл., Алексеевский район, г. Алексеевка.

Состав: молоко нормализованное восстановленное, сухая молочная сыворотка, сахар (сахароза, лактоза), мука рисовая, сливки.

Массовая доля жира — 4%.

«Сгущенка со вкусом банки», — так сказал один из дегустаторов. Невкусно, действительно есть странный привкус. И по текстуре тоже все не очень: снова шероховатая сгущенка, которая плохо размазывается.

Мы гадали, что же с ней не так, а потом заглянули в состав. Рисовая мука, сухая молочная сыворотка и сливки… Как-то это все не похоже на бабушкины рецепты. Не рекомендуем!

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самый дорогой продукт — «Рогачевъ» и GLOBUS (499,97 руб. за 1 кг).

Самый дешевый продукт — «Любимая классика» (318,89 за 1 кг).

Самый вкусный, по мнению редакции Myslo, — «Волоконовское» и GLOBUS.