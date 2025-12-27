Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья

Мы попробовали деликатес нескольких торговых марок из популярных супермаркетов, чтобы сэкономить ваши деньги.

Фото Алексея Пирязева.

Какой новогодний стол без оливье, шампанского и, конечно же, бутербродов с красной икрой? В этой предновогодней статье будем определять, какая из пяти торговых марок оказалась самой вкусной и качественной, чтобы вы точно не прогадали, ведь икра — увы — удовольствие не из дешевых.

Баночки с деликатесом мы покупали в популярных сетевых магазинах.

Икру выбрали бюджетную — самая дорогая стоила чуть больше 700 рублей. Объем баночек — 95 граммов.

Купленная нами икра выглядела очень по-разному: какая-то была крупной, какая-то — мельче. Цвет варьировался от оранжевого до ярко-красного.

Все образцы мы проверили на подлинность — бросали ложку икринок в горячую воду. Настоящая икра не растворяется в кипятке и не окрашивает воду. Также белые хлопья в воде — признак подлинности деликатеса.



Ненастоящая икра должна полностью раствориться в кипятке и окрасить воду в яркий цвет.

На счастье, все образцы оказались натуральными — подделок мы не обнаружили.

«Камчатское море»

Цена: 499,90 руб.

Состав: Икра лососевая зернистая, соль, масло растительное, консерванты: Е200 (сорбиновая кислота), Е211 (бензоат натрия), влагоудерживающий агент Е422 (глицерин), загустители Е412 (гуаровая камедь), Е415 (ксантановая камедь).

Как вы успели заметить, состав этой икры довольно обширный и «химический». Посмотрим, какая она на вкус.



Икринки ярко-красные, мелкие. Каждая очень хорошо ощущается и хрустит. На вкус эта икра слишком соленая и с ярким горьким послевкусием. В целом она не мерзкая и вполне съедобная — с белым хлебом и сливочным маслом будет очень даже ничего.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Свежий улов»

Цена: 719 руб.

Состав: икра горбуши, соль, консерванты: сорбиновая кислота (Е200), бензоат натрия (Е211), загустители: Е412, Е415, Е425, декстроза.





Икра крупная, ярко-оранжевого цвета. Приятно и легко лопается во рту. В меру соленая, без посторонних привкусов; мягкая и приятная.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Дары океана»

Цена: 499,90 руб.

Состав: икра лососевая зернистая форели радужной, соль пищевая, консерванты: Е200 (сорбиновая кислота), Е211 (бензоат натрия), Е407 (загуститель каррагинан).

В соответствии с составом в баночке находится икра радужной форели. Перечень ингредиентов лаконичный. Однако лаконичность состава не помогла продукту: его вкус оставляет желать лучшего.



Икра ярко-красная, мелкая. Мы очень подозревали ее в «ненастоящести» — у нее слабый рыбный запах и слишком плотная структура. Икринки чрезмерно хрустят на зубах. Вкус ненасыщенный, а точнее — никакой.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Авача»

Цена: 699 руб.

Состав: икра горбуши тихоокеанской, соль, масло подсолнечное рафинированное, загустители муаровая и ксантановая камеди, консерванты Е200 сорбиновая кислота и бензоат натрия.

Нашему удивлению не было предела — эта икра оказалась кислой на вкус! Содержимое банки похоже на месиво — все икринки слиплись между собой. Со сроком годности все в порядке, значит, дело в составе или в партии. Во рту помимо кисловатого привкуса оставались еще и плотные пленочки от икринок. Покупать такой продукт мы настоятельно не рекомендуем — он на любителя.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

«Тунгутун»

Цена: 689, 99 руб.

Состав: икра горбуши, соль пищевая (содержит антислеживающий агент Е536), консерванты Е200, У211, стабилизатор Е412.

Икринки среднего размера, ярко-красного цвета, упругие. Вкус классический, безупречный. Икра нежная, в меру соленая, с плотной текстурой и чистым рыбным вкусом без посторонних примесей. Этот образец нам понравился больше всех!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

В заключение отметим, что икра торговых марок «Тунгутун», «Свежий улов» и «Камчатское море» показалась нам самой вкусной. Этот выбор субъективный — попробуйте и выберите своего фаворита.