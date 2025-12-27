  1. Моя Слобода
Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья

Мы попробовали деликатес нескольких торговых марок из популярных супермаркетов, чтобы сэкономить ваши деньги.

Контрольная закупка Myslo: выбираем самую вкусную красную икру для новогоднего застолья
Фото Алексея Пирязева.

Какой новогодний стол без оливье, шампанского и, конечно же, бутербродов с красной икрой? В этой предновогодней статье будем определять, какая из пяти торговых марок оказалась самой вкусной и качественной, чтобы вы точно не прогадали, ведь икра — увы — удовольствие не из дешевых.

Баночки с деликатесом мы покупали в популярных сетевых магазинах.

Икру выбрали бюджетную — самая дорогая стоила чуть больше 700 рублей. Объем баночек — 95 граммов.

Купленная нами икра выглядела очень по-разному: какая-то была крупной, какая-то  мельче. Цвет варьировался от оранжевого до ярко-красного.

PAV-7284.jpg

Все образцы мы проверили на подлинность — бросали ложку икринок в горячую воду. Настоящая икра не растворяется в кипятке и не окрашивает воду. Также белые хлопья в воде — признак подлинности деликатеса.

photo_2025-12-23_12-29-41.jpg
Ненастоящая икра должна полностью раствориться в кипятке и окрасить воду в яркий цвет.

На счастье, все образцы оказались натуральными — подделок мы не обнаружили.

«Камчатское море»

01.jpg

Цена: 499,90 руб.

Состав: Икра лососевая зернистая, соль, масло растительное, консерванты: Е200 (сорбиновая кислота), Е211 (бензоат натрия), влагоудерживающий агент Е422 (глицерин), загустители Е412 (гуаровая камедь), Е415 (ксантановая камедь).

01_1.jpg

Как вы успели заметить, состав этой икры довольно обширный и «химический». Посмотрим, какая она на вкус.

Икринки ярко-красные, мелкие. Каждая очень хорошо ощущается и хрустит. На вкус эта икра слишком соленая и с ярким горьким послевкусием. В целом она не мерзкая и вполне съедобная — с белым хлебом и сливочным маслом будет очень даже ничего.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Свежий улов»

02.jpg

Цена: 719 руб.

Состав: икра горбуши, соль, консерванты: сорбиновая кислота (Е200), бензоат натрия (Е211), загустители: Е412, Е415, Е425, декстроза.

02_2.jpg

Икра крупная, ярко-оранжевого цвета. Приятно и легко лопается во рту. В меру соленая, без посторонних привкусов; мягкая и приятная.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Дары океана»

03.jpg

Цена: 499,90 руб.

Состав: икра лососевая зернистая форели радужной, соль пищевая, консерванты: Е200 (сорбиновая кислота), Е211 (бензоат натрия), Е407 (загуститель каррагинан).

03_3.jpg

В соответствии с составом в баночке находится икра радужной форели. Перечень ингредиентов лаконичный. Однако лаконичность состава не помогла продукту: его вкус оставляет желать лучшего.

Икра ярко-красная, мелкая. Мы очень подозревали ее в «ненастоящести» — у нее слабый рыбный запах и слишком плотная структура. Икринки чрезмерно хрустят на зубах. Вкус ненасыщенный, а точнее — никакой.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

«Авача»

04.jpg

Цена: 699 руб.

Состав: икра горбуши тихоокеанской, соль, масло подсолнечное рафинированное, загустители муаровая и ксантановая камеди, консерванты Е200 сорбиновая кислота и бензоат натрия.

04_4.jpg

Нашему удивлению не было предела — эта икра оказалась кислой на вкус! Содержимое банки похоже на месиво — все икринки слиплись между собой. Со сроком годности все в порядке, значит, дело в составе или в партии. Во рту помимо кисловатого привкуса оставались еще и плотные пленочки от икринок. Покупать такой продукт мы настоятельно не рекомендуем — он на любителя.

Наша оценка: 1 из 5 баллов.

«Тунгутун»

05.jpg

Цена: 689, 99 руб.

Состав: икра горбуши, соль пищевая (содержит антислеживающий агент Е536), консерванты Е200, У211, стабилизатор Е412.

Икринки среднего размера, ярко-красного цвета, упругие. Вкус классический, безупречный. Икра нежная, в меру соленая, с плотной текстурой и чистым рыбным вкусом без посторонних примесей. Этот образец нам понравился больше всех!

05_5.jpg

Наша оценка: 5 из 5 баллов. 

В заключение отметим, что икра торговых марок «Тунгутун», «Свежий улов» и «Камчатское море» показалась нам самой вкусной. Этот выбор субъективный — попробуйте и выберите своего фаворита.

А вот деликатесы с названиями «Авача» и «Дары океана» мы бы покупать вам не рекомендовали совсем.

Автор:
Фотограф:
27 декабря, в 12:15
