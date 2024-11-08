Контрольная закупка Myslo: пробуем сметану 20%

Сегодня пробуем сметану — незаменимую добавку к борщу или пельменям. Выбрали вариант повкуснее — с массовой долей жира 20%.
В сегодняшнем обзоре тестируем марки:
- «Брест-Литовск»,
- «Простоквашино»,
- «Минская марка»,
- «Бежин луг»,
- «Фрау Му».
Брест-Литовск
Цена: 104 руб. за баночку (34,7 руб. за 100 г.)
Вес: 300 г.
Состав: сливки нормализованные пастеризованные, закваска.
На первый взгляд все в порядке: поверхность сметаны гладкая и глянцевая, цвет — светло-кремовый.
Вкус продукта оправдывает высокое содержание жира: суперсливочный и нежный. Консистенция под стать плотная.
Сначала мы хотели отдать первое место «Брест-Литовскому» претенденту. Но, распробовав его, отметили, что привкус у продукта не сырный и не масляный. Описать его одним словом трудно — нам он напомнил грибной ароматизатор, который щедро добавляют в плавленые сыры и подобные продукты.
За специфически интенсивные привкусы, которые отметили некоторые дегустаторы, ставим тройку.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
Простоквашино
Цена: 139 руб. за баночку (46,4 руб. за 100 г.)
Вес: 300 г.
Состав: сливки нормализованные, заквасочные микроорганизмы.
Поверхность сметаны гладкая и глянцевая, цвет — белый с желтоватым оттенком.
У этой сметаны хороший вкусовой баланс: в меру сливочная, в меру кислая. Текстура намного легче и воздушнее, чем у «Брест-Литовской».
Отличная среднестатистическая сметана. Можно брать!
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Минская марка
Цена: 59 руб. за баночку (33,8 руб. за 100 г.)
Вес: 180 г.
Состав: пастеризованные сливки с использованием бактериальной закваски.
Еще до дегустации выявили минус — упаковка сметаны надорвалась и открылась не совсем ровно.
Цвет сметаны — белоснежный, поверхность без ярко выраженной текстуры. Во вкусе все тот же хороший баланс сливочности и кислинки. Довольно густая.
Если бы не посредственная упаковка, поставили бы пятерку.
Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.
Бежин луг
Цена: 79 руб. за баночку (43,9 руб. за 100 г.)
Вес: 180 г.
Состав: нормализованные сливки и закваска.
Сметана немного осеклась — над поверхностью поблескивает слой прозрачной жидкости. Цвет у продукта белый, с бежевым оттенком.
На языке текстура ощущается странно: сметана будто расслаивается и крошится на языке. Во вкусе нам не хватило сливочности — продукт просто умеренно-кислый.
Впрочем, забелить борщ — пойдет.
Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.
Фрау Му
Цена: 119 руб. за баночку (36 руб. за 100 г.)
Вес: 330 г.
Состав: нормализованные сливки с использованием заквасочных микроорганизмов.
«Брест-Литовск» № 2, но на этот раз хуже: внешне — цвет, поверхность, густота — все идеально. Но на вкус сметана кислющая!
Нет, она не испортилась. Скорее всего дело в том, что на производстве сметана настаивалась слишком долго.
Пробовать повторно «Фрау Му» нам не захотелось — в топку ее.
Наша оценка: 2 из 5 баллов.
Самая дорогая сметана— «Простоквашино» (46,4 руб. за 100 г).
Самая дешевая сметана — «Минская марка» (33,8 руб. за 100 г).
Самая вкусная, по мнению редакции, — «Простоквашино».
Состав всех баночек со сметаной из представленных брендов натуральный. Сметана густая — «аж ложка стоит!»
Мы провели небольшой эксперимент и проверили кисломолочку на содержание крахмала — его добавляют для загущения продукта. Воспользовались народным методом — капнули на сметану йод (если средство окрасит образец в синий, значит, крахмал есть).
Итог: все пять брендов прошли проверку.
А какую сметану предпочитаете вы? Пишите в комментариях!