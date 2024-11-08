Контрольная закупка Myslo: пробуем сметану 20%

Изучили составы и попробовали. Делимся своими впечатлениями с вами!

Сегодня пробуем сметану — незаменимую добавку к борщу или пельменям. Выбрали вариант повкуснее — с массовой долей жира 20%.

В сегодняшнем обзоре тестируем марки:

Цена: 104 руб. за баночку (34,7 руб. за 100 г.)

Вес: 300 г.

Состав: сливки нормализованные пастеризованные, закваска.

На первый взгляд все в порядке: поверхность сметаны гладкая и глянцевая, цвет — светло-кремовый.

Вкус продукта оправдывает высокое содержание жира: суперсливочный и нежный. Консистенция под стать плотная.

Сначала мы хотели отдать первое место «Брест-Литовскому» претенденту. Но, распробовав его, отметили, что привкус у продукта не сырный и не масляный. Описать его одним словом трудно — нам он напомнил грибной ароматизатор, который щедро добавляют в плавленые сыры и подобные продукты.

За специфически интенсивные привкусы, которые отметили некоторые дегустаторы, ставим тройку.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Цена: 139 руб. за баночку (46,4 руб. за 100 г.)

Вес: 300 г.

Состав: сливки нормализованные, заквасочные микроорганизмы.

Поверхность сметаны гладкая и глянцевая, цвет — белый с желтоватым оттенком.

У этой сметаны хороший вкусовой баланс: в меру сливочная, в меру кислая. Текстура намного легче и воздушнее, чем у «Брест-Литовской».

Отличная среднестатистическая сметана. Можно брать!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Цена: 59 руб. за баночку (33,8 руб. за 100 г.)

Вес: 180 г.

Состав: пастеризованные сливки с использованием бактериальной закваски.

Еще до дегустации выявили минус — упаковка сметаны надорвалась и открылась не совсем ровно.

Цвет сметаны — белоснежный, поверхность без ярко выраженной текстуры. Во вкусе все тот же хороший баланс сливочности и кислинки. Довольно густая.

Если бы не посредственная упаковка, поставили бы пятерку.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

Цена: 79 руб. за баночку (43,9 руб. за 100 г.)

Вес: 180 г.

Состав: нормализованные сливки и закваска.

Сметана немного осеклась — над поверхностью поблескивает слой прозрачной жидкости. Цвет у продукта белый, с бежевым оттенком.

На языке текстура ощущается странно: сметана будто расслаивается и крошится на языке. Во вкусе нам не хватило сливочности — продукт просто умеренно-кислый.

Впрочем, забелить борщ — пойдет.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

Цена: 119 руб. за баночку (36 руб. за 100 г.)

Вес: 330 г.

Состав: нормализованные сливки с использованием заквасочных микроорганизмов.

«Брест-Литовск» № 2, но на этот раз хуже: внешне — цвет, поверхность, густота — все идеально. Но на вкус сметана кислющая!

Нет, она не испортилась. Скорее всего дело в том, что на производстве сметана настаивалась слишком долго.

Пробовать повторно «Фрау Му» нам не захотелось — в топку ее.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самая дорогая сметана— «Простоквашино» (46,4 руб. за 100 г).

Самая дешевая сметана — «Минская марка» (33,8 руб. за 100 г).

Самая вкусная, по мнению редакции, — «Простоквашино».

Состав всех баночек со сметаной из представленных брендов натуральный. Сметана густая — «аж ложка стоит!»

Мы провели небольшой эксперимент и проверили кисломолочку на содержание крахмала — его добавляют для загущения продукта. Воспользовались народным методом — капнули на сметану йод (если средство окрасит образец в синий, значит, крахмал есть).

Итог: все пять брендов прошли проверку.

А какую сметану предпочитаете вы? Пишите в комментариях!