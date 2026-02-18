Малоинвазивная хирургия в «Инвитро»

Fast-track-хирургия («быстрый путь в хирургии») — программа ускоренного выздоровления пациентов, которая предусматривает минимизацию хирургического воздействия. Это то, к чему сегодня стремятся все передовые клиники.

Международная медицинская компания «Инвитро» активно движется в этом направлении. В Туле на пр. Ленина, 112-б открылось хирургическое отделение. Ключевым принципом стало создание высокотехнологичного отделения, которое позволит пациентам получать качественное лечение в максимально короткие сроки.

Оснащение хирургического блока позволяет выполнять самые разные виды обследований и операций, в том числе гинекологические и артроскопические.

Женское здоровье под контролем глаз

Леонтина Стоянович, гинеколог, эндокринолог, хирург, маммолог, врач ультразвуковой диагностики «Инвитро»:

— Когда речь идет о женском здоровье, то крайне важно минимизировать травматичность хирургических манипуляций. Малоинвазивная операция позволяет локально удалять образования, не нарушая структуру ткани вокруг. Это особенно важно для тех, кто планирует беременность. Например, при бесплодии любые серьезные вмешательства могут спровоцировать развитие хронического эндометрита и усугубить ситуацию.

Именно поэтому мы пошли по-другому пути, начиная с обследования.

В случае жалоб на нарушение цикла, кровотечения, проблемы с зачатием мы сначала проводим ультразвуковую диагностику.

Если возникает подозрение на полипы, миому или какую-то другую маточную патологию, проводим офисную гистероскопию — эндоскопическое обследование.

В полость матки вводится эндоскоп с камерой на конце. Получаемое с нее цветное изображение выводится на монитор. Эндоскоп небольшой, всего 3 мм в диаметре, а значит, не нужно инструментально расширять шейку матки. Обследование проходит с минимальным дискомфортом для пациентки и позволяет детально оценить состояние матки изнутри. Гистероскопия может сочетаться с резектоскопией, когда при осмотре выявляются крупные полипы и миомы или есть подозрение на онкологию. Она позволяет сразу же взять материал для исследования.

С точки зрения онконастороженности гистероскопия дает возможность заметить минимальные изменения тканей, которые никакими другими методами обследования пока еще нельзя обнаружить.

Хирургические манипуляции также выполняются под контролем видеокамеры. Врач действует не вслепую, а своими глазами контролирует процесс. Резектоскоп позволяет работать прицельно: удалить образование и не затрагивать здоровые ткани. Мы используем биполярный резектоскоп, потому что в отличие от монополярного его ток воздействует на ткани и органы только в области резекции.

Пациент, как правило, проводит в клинике всего один день. Это так называемая Fast-track*-хирургия. После операции он доставляется в палату и через несколько часов, если нет противопоказаний, уже может отправляться домой.

Чем меньше времени человек провел в стационаре, тем ниже тромбоэмболические риски и вероятность развития каких-то инфекций. Да и сам пациент в этом случае быстрее сможет восстановиться и вернуться к привычному ритму жизни.

Также в скором времени будут выполняться хирургические коррекции послеродовых патологий и деформаций: разрывы промежности, дисплазия соединительной ткани, синехии и удаление внутриматочных перегородок, пролапс, опущение органов малого таза и слинговые операции при недержании мочи. В скором времени планируем также начать выполнять операции на шейке матки — это конизация, которая показана при дисплазиях шейки матки умеренной степени выраженности. Она будет выполняться на современном радиоволновом аппарате.

Суставы в норме

Дмитрий Беланов, ортопед, травматолог «Инвитро»:

— Степень травматичности операции на суставах мы стремимся сделать как можно ниже, чтобы восстановление прошло максимально быстро и человек скорее смог вернуться к обычному образу жизни. Именно поэтому отдано предпочтение малоинвазивным операциям, выполняемым на артроскопической стойке.

Весь процесс операции проходит под контролем миниатюрной видеокамеры.

Она размером всего 4 мм. Благодаря ей мы видим поражённый участок максимально точно. В отличие от неподвижных методов предоперационного обследования, таких как МРТ, рентген, КТ, во время артроскопии мы видим все в цвете. Здесь можно оценить состояние сустава в движении и заметить какие-то минимальные патологические изменения. С учетом всех полученных данных можно скорректировать тактику операции.

Для проведения операции достаточно всего двух проколов. Через один в сустав вводится видеокамера, через другой — инструмент, которым выполняются манипуляции.

Резекция мениска или гипертрофированных складок коленного сустава и сечения других патологических образований, находящихся внутри коленного сустава, в большинстве случаев выполняются сложнее и более травматично, а процесс подготовки к ним более длительный, иногда требуется предварительная госпитализация.

Операция же на артроскопической стойке на крупных суставах является одним из лучших методов лечения, признанных на международном уровне. И в «Инвитро» он применяется.

После операции в течение необходимого времени пациент наблюдается в палате. Как правило, это 1-2 часа. Дальше, если его состояние удовлетворительное, он может отправляться домой. Решение принимается врачом индивидуально. В дальнейшем пациент наблюдается амбулаторно, приходит на перевязки в нашу клинику или по месту жительства — как ему удобнее.

* Fast-track — быстрый путь (англ.).

