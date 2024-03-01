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Контрольная закупка Myslo: пробуем сгущенку

Контрольная закупка Myslo: пробуем сгущенку

Попробовали классику и готовы делиться с вами впечатлениями.

Скоро Масленица! И мы решили протестировать один из самых популярных топпингов к блинчикам – сгущенку. 

Мы купили цельное сгущенное молоко с сахаром пяти торговых марок: 

  • «Главпродукт»,
  • «Коровка из Кореновки», 
  • «Алексеевское»,
  • «Любимая классика»,
  • «Рогачевъ».

Сгущенка всех брендов изготовлена по ГОСТу. Массовая доля жира у всех продуктов – 8,5%.

 

«Главпродукт»

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Производитель: АО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье.

Цена: 125,99 руб.

Вес: 270 г.

Состав: цельное коровье молоко, сахар (сахароза).

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В меру густая, приятная сгущенка. Есть яркий молочный вкус, ощущается, что продукт натуральный, не химический.

Однородная консистенция и нежная текстура настолько, насколько это возможно в продукте. Это сгущенное молоко приятно удивило. Такое можно есть не только с блинчиками, но и просто так. Вкусная классика, поэтому, однозначно, высший балл.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Коровка из Кореновки»

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Производитель: ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», Краснодарский край, г. Кореновск.

Цена: 135,99 руб.

Вес: 270 г.

Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза).

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Эта сгущенка оказалась гораздо более жидкой, в сравнении с предыдущей. Дегустаторы постарше сравнили ее с той, что в советское время продавали в розлив. 

Единственный минус – очень сладкая. До такой степени, что после ложки этой сгущенки появляется першение в горле. За это немного снизим балл. В остальном замечаний нет.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Алексеевское»

PAV-0988.jpg

Производитель: ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Белгородская обл., г. Алексеевка.

Цена: 129,99 руб.

Вес: 270 г.

Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар (сахароза), сахар молочный пищевой (лактоза).

PAV-0995.jpg

Жидкая и еще слаще предыдущей. С блинчиками или в десертах есть такое, наверное, можно, но отдельно не советуем. Концентрация сахара такая, что за ней теряется молочный вкус. Ну и снова першение в горле.

По ощущениям, это сахарная глазурь в чистом виде, а хотелось бы сгущенки. Не лайк.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Любимая классика»

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Производитель: ООО «Промконсервы», Смоленская обл., Руднянский р-н, г. Рудня.

Цена: 104,99 руб.

Вес: 270 г.

Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза).

PAV-0996.jpg

Это единственный образец, который вообще не понравился нам по вкусу. Жидкая, сладкая и тоже без молочной нотки. 

По вкусу это, скорее, приторная конфета. В составе это не указано, но ощущение, что внутрь добавили сухое молоко. Впрочем, так могло показаться из-за излишней сладости.

Это можно есть, но в сравнении с другими сгущенка бренда «Любимая классика» проигрывает.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

«Рогачевъ»

PAV-0987.jpg

Производитель: ОАО «Рогачевский МКК», Беларусь, Гомельская обл., г. Рогачев. 

Цена: 139,99 руб.

Вес: 270 г.

Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза).

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До начала дегустации все считали эту сгущенку лучшей. И это неудивительно: немного жиже, чем «Главпродукт», но тоже достаточно густая, в меру сладкая и с выраженным молочным вкусом. 

Такой продукт мы и хотим получить, когда покупаем сгущенку. Это вкусно, и определенно заслуживает высший балл, но этот продукт не становится лидером обзора. Сгущенка «Главпродукт» покорила наши сердца более выраженным и нежным вкусом.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

 

Самая дешевая — «Любимая классика» (104,99 руб.).

Самая дорогая — «Рогачевъ» (139, 99 руб.).

Самая вкусная, по мнению редакции, — «Главпродукт».

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вчера, в 19:39 +1
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