Контрольная закупка Myslo: пробуем сгущенку

Скоро Масленица! И мы решили протестировать один из самых популярных топпингов к блинчикам – сгущенку.
Мы купили цельное сгущенное молоко с сахаром пяти торговых марок:
- «Главпродукт»,
- «Коровка из Кореновки»,
- «Алексеевское»,
- «Любимая классика»,
- «Рогачевъ».
Сгущенка всех брендов изготовлена по ГОСТу. Массовая доля жира у всех продуктов – 8,5%.
«Главпродукт»
Производитель: АО «Верховский молочно-консервный завод», Орловская обл., Верховский р-н, пгт. Верховье.
Цена: 125,99 руб.
Вес: 270 г.
Состав: цельное коровье молоко, сахар (сахароза).
В меру густая, приятная сгущенка. Есть яркий молочный вкус, ощущается, что продукт натуральный, не химический.
Однородная консистенция и нежная текстура настолько, насколько это возможно в продукте. Это сгущенное молоко приятно удивило. Такое можно есть не только с блинчиками, но и просто так. Вкусная классика, поэтому, однозначно, высший балл.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
«Коровка из Кореновки»
Производитель: ЗАО «Кореновский молочно-консервный комбинат», Краснодарский край, г. Кореновск.
Цена: 135,99 руб.
Вес: 270 г.
Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар (сахароза, лактоза).
Эта сгущенка оказалась гораздо более жидкой, в сравнении с предыдущей. Дегустаторы постарше сравнили ее с той, что в советское время продавали в розлив.
Единственный минус – очень сладкая. До такой степени, что после ложки этой сгущенки появляется першение в горле. За это немного снизим балл. В остальном замечаний нет.
Наша оценка: 4 из 5 баллов.
«Алексеевское»
Производитель: ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат», Белгородская обл., г. Алексеевка.
Цена: 129,99 руб.
Вес: 270 г.
Состав: цельное молоко, обезжиренное молоко, сахар (сахароза), сахар молочный пищевой (лактоза).
Жидкая и еще слаще предыдущей. С блинчиками или в десертах есть такое, наверное, можно, но отдельно не советуем. Концентрация сахара такая, что за ней теряется молочный вкус. Ну и снова першение в горле.
По ощущениям, это сахарная глазурь в чистом виде, а хотелось бы сгущенки. Не лайк.
Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.
«Любимая классика»
Производитель: ООО «Промконсервы», Смоленская обл., Руднянский р-н, г. Рудня.
Цена: 104,99 руб.
Вес: 270 г.
Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза).
Это единственный образец, который вообще не понравился нам по вкусу. Жидкая, сладкая и тоже без молочной нотки.
По вкусу это, скорее, приторная конфета. В составе это не указано, но ощущение, что внутрь добавили сухое молоко. Впрочем, так могло показаться из-за излишней сладости.
Это можно есть, но в сравнении с другими сгущенка бренда «Любимая классика» проигрывает.
Наша оценка: 3 из 5 баллов.
«Рогачевъ»
Производитель: ОАО «Рогачевский МКК», Беларусь, Гомельская обл., г. Рогачев.
Цена: 139,99 руб.
Вес: 270 г.
Состав: молоко нормализованное, сахар (сахароза, лактоза).
До начала дегустации все считали эту сгущенку лучшей. И это неудивительно: немного жиже, чем «Главпродукт», но тоже достаточно густая, в меру сладкая и с выраженным молочным вкусом.
Такой продукт мы и хотим получить, когда покупаем сгущенку. Это вкусно, и определенно заслуживает высший балл, но этот продукт не становится лидером обзора. Сгущенка «Главпродукт» покорила наши сердца более выраженным и нежным вкусом.
Наша оценка: 5 из 5 баллов.
Самая дешевая — «Любимая классика» (104,99 руб.).
Самая дорогая — «Рогачевъ» (139, 99 руб.).
Самая вкусная, по мнению редакции, — «Главпродукт».