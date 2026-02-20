Турнир «Битва за Тулу» и фестиваль кофейной культуры: выходные в Туле

Битва за Тулу
Где: Тула-Арена.
22 февраля в «Тула-Арене» пройдёт профессиональный патриотический турнир серии «Битва за Тулу» - «Битва за Тулу «Спецоперация Буревестник».
Заварка
Где: Октава.
22 февраля в «Октаве» пройдет второй фест кофейной культуры «Заварка».
Банч
Где: Бистро «Ба».
21 февраля в бистро «Ба» пройдет «Банч» (ба + бранч).
NЮ. Юрий Николаенко
Где: Тула-Арена.
20 февраля в «Тула-Арена» выступит Юрий Николаенко.
Марти Великолепный
В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию. За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».