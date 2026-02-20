  1. Моя Слобода
Турнир «Битва за Тулу» и фестиваль кофейной культуры: выходные в Туле

А еще концерт NЮ — в нашем обзоре выходных. 

Турнир «Битва за Тулу» и фестиваль кофейной культуры: выходные в Туле

Битва за Тулу

Когда: 22 февраля, воскресенье, 19.00.
Где: Тула-Арена.
 

Битва за Тулу

22 февраля в «Тула-Арене» пройдёт профессиональный патриотический турнир серии «Битва за Тулу» - «Битва за Тулу «Спецоперация Буревестник».

 

Заварка

Когда: 22 февраля, воскресенье, 12.00.
Где: Октава.
 

Заварка

22 февраля в «Октаве» пройдет второй фест кофейной культуры «Заварка».

 

Банч

Когда: 21 февраля, суббота, 10.00.
Где: Бистро «Ба».
 

Банч

21 февраля в бистро «Ба» пройдет «Банч» (ба + бранч).

 

NЮ. Юрий Николаенко

Когда: 20 февраля, пятница, 20.00.
Где: Тула-Арена.
 

NЮ. Юрий Николаенко

20 февраля в «Тула-Арена» выступит Юрий Николаенко.

а что в кино?

Марти Великолепный

В кинотеатрах вышел «Марти Великолепный» с Тимоти Шаламе  Главный герой Марти Маузер — амбициозный игрок в настольный теннис, который готов на любые уловки и безумства, лишь бы пробиться к славе и признанию.  За этот фильм Тимоти Шаламе пророчат «Оскар».

 

вчера, в 19:10 0
