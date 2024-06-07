Контрольная закупка Myslo: пробуем квас

Изучили составы и попробовали. Теперь готовы делиться с вами впечатлениями.

В этот раз мы решили попробовать настоящий летний напиток – квас. Мы отправились за ним в супермаркеты, а один прихватили в магазине разливного пива.

Мы продегустировали квас пяти торговых марок:

«Семейный секрет»,

«Лидский»,

«Царские припасы»,

«Очаковский»,

«Чешский старовар».

«Семейный секрет»

Цена: 109,99 руб. (8,15 руб. за 100 мл).

Объем: 1,35 л.

Производитель: АО МПБК «Очаково», Москва.

Состав: подготовленная вода, рожь, сахар, пшеничный солод, соль, чистые культуры дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски.

Квас «Семейный секрет» внешне очень сильно отличается от других. Белый, мутный, с осадком. На этикетке нам пишут, что он создан по итогам этнографических экспедиций по деревням. Что ж попробуем!

Первое – запах. Квас сильно пахнет белым хлебом и немного медом. На вкус – очень кислый. Об этом нас предупреждала упаковка. Очень похож на настоящий бабушкин, который готовили на хлебных корках. Так что у технологов получилось реализовать задумку.

Отлично подойдет для окрошки. Этот квас вне конкуренции, потому что не похож на другие в нашей дегустации. Любители кислинки его оценят.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Лидский»

Цена: 129,99 руб. (8,6 руб. за 100 мл).

Объем: 1,5 л.

Производитель: ОАО «Лидское пиво», Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида.

Состав: вода, сахар, концентрат квасного сусла (мука ржаная, солод ржаной ферментированный, солод поваренный ячменный), регулятор кислотности лимонная кислота, концентрат ржаного солода темный (солод ржаной ферментированный, солод ячменный пивоваренный темный, ржаной хлеб).

Этот квас от предыдущего отличается. У его выраженный ржаной вкус, отдает хлебом и жженым сахаром. Вкусный. Не слишком сладкий, с кислинкой, но не сильной. Такой можно и в окрошку, и в качестве освежающего напитка в жару. Это лидер нашего обзора!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Царские припасы»

Цена: 122,99 руб. (13 руб. за 100 мл)

Объем: 1 л.

Производитель: ООО «Фонтан», Москва.

Состав: специально подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (мука ржаная, мука кукурузная, солод ржаной ферментированный и неферментированный, солод ячменный).

Этот квас единственный из всех других в обзоре продавался в холодильнике. О таком способе хранения кричит и этикетка, даже угрожает, что без холодильника продукт может взорваться.

Квас «Царские припасы» необычный. Мутный, немного пахнет ситро. Сладкий, даже слишком, похож на лимонад из старых автоматов. Такой вкус напитку, видимо, дает кукурузная мука в составе.

Этот квас оценят те, кто любит сладкое. А еще такой, наверняка, понравится детям. Насчет добавления его в окрошку подумайте дважды, делайте это только если любите сладкое.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

«Очаковский»

Цена: 74,99 руб. (7,5 руб. за 100 мл).

Объем: 1 л.

Производитель: АО МПБК «Очаково», Москва.

Состав: подготовленная вода, сахар, концентрат квасного сусла (ржаная мука, ржаной солод), чистые культуры дрожжей и молочнокислых бактерий в виде смешанной закваски.

Этот квас более лимонадный, как будто ненастоящий. У него необычный привкус. Остается послевкусие как от корочек черного хлеба. Самый темный из всех, и самый «ржаной».

Приятный лимонад. Но на натуральный квас не слишком похож. Немного сладковат.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Чешский старовар»

Цена: 78 руб. (7,8 руб. за 100 мл).

Объем: 1 л.

Производитель: –

Состав: –

В «Чешском староваре» секрет кваса, видимо, держат в секрете. Состава и производителя нет ни на этикетке, ни на сайте сети. Квас продается в розлив, и мы надеялись, что у него будет самый натуральный вкус.

Но вышло сплошное разочарование. Ненасыщенный, как будто ненастоящий. Ощущение, что это просто разбавленный порошок со вкусом кваса. И почему-то очень сильно пенится. Пить такое мы не советуем.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Самый дорогой – «Царские припасы» (13 руб. за 100 мл).

Самый дешевый – «Очаковский» (7,5 руб. за 100 мл).

Самый вкусный, по мнению редакции – «Лидский».