OTING ПАЛАДИН: автомобиль для настоящих мужчин

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Бездорожье, большие подъемы, неизведанные маршруты — этому автомобилю подвластно все. Устроили тест-драйв брутальному авто, чтобы показать, какой он в деле.

OTING ПАЛАДИН — это автомобиль японского концерна Nissan и Mitsubishi. Он построен на платформе Nissan Terra. Надежный и проверенный японец с нотками современной технологической стилизации теперь выпускается в Китае и продается в России.

Автомобиль оснащен двухлитровым турбированным мотором Mitsubishi мощностью 218 л. с. и работает в совокупности с восьмиступенчатым классическим автоматом ZF. А полноценный полный привод позволяет OTING ПАЛАДИН справиться с любыми трудностями на дорогах.

Этот автомобиль изначально был разработан для тех, кто любит активный отдых, выезжает на охоту и рыбалку. Благодаря высокому дорожному просвету в 215 мм OTING ПАЛАДИН может преодолевать брод в 70 мм и внушительные возвышенности. А багажник объемом 1600 литров позволит взять в путешествие всё, что необходимо.

Если автомобиль так уверенно чувствует себя на бездорожье, представьте, как приятно управлять им на трассе!

Дизайн OTING ПАЛАДИН — классический японский стиль в сочетании с современными технологиями. ПАЛАДИН выглядит элегантно, современно и гармонично. Внушительный силуэт, массивные колесные арки, перевернутые трапециевидные «акульи жабры», хромированные дверные ручки — все это создает образ мощного внедорожника.

Сердце автомобиля — мультимедийный монитор, с которого можно управлять климат-контролем и музыкой. На него выводится изображение с камер кругового обзора с функцией «прозрачный капот».

Создатели OTING ПАЛАДИН подумали обо всех участниках поездки, поэтому сделали просторный салон и удобные кресла для водителя и пассажиров. Даже на задних сиденьях есть регулировка спинки.

OTING ПАЛАДИН оснащен аудиосистемой с шестью динамиками, беспроводной зарядкой для смартфона, люком с электроприводом, парктрониками, адаптивным круиз-контролем, интеллектуальной системой помощи водителю ADAS, системой электронного контроля устойчивости и помощи при парковке.

Мы решили проверить OTING ПАЛАДИН в деле и отправились на тест-драйв по бездорожью вместе с сотрудником дилерского центра на ул. Октябрьской, 290. Результат нас впечатлил!

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«Автокласс». Официальный дилер бренда OTING в Туле.

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