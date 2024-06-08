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Репортаж с «Автострады 2024» в Туле: 1000 автомобилей, тюнинг и море ретро
Фото автора и Екатерины Беловой.

Репортаж с «Автострады 2024» в Туле: 1000 автомобилей, тюнинг и море ретро

Центр города принял самый большой в России слёт владельцев автомобильной и мотоциклетной экзотики. Это стоило посмотреть!

«Ай какая красавица! Я иду к тебе! Сфотографируйте меня срочно с ней!» — молодой мужчина, буквально как ребенок восторгается идеальной «Чайкой» 60-х годов. «Пап, смотри, какая!» — мальчик тянет за руку отца к старинному BMW. Зрители восхищаются буквально каждым ретро-автомобилем в Тульском кремле: сегодня каждый уголок здесь — история. Ретро-выставка — одна из главных частей масштабного фестиваля «Автострада-2024», который прошел 8 июня в Туле. В этом году фестиваль празднует 20-летие.

Что такое «Автострада»? Это максимальная концентрация любителей автомобилей, старых и новых в самом сердце нашего города. Это тюнинг и автозвук, аэрография и байкеры и, конечно, море ретро. Люди приехали из разных уголков страны, тульских автолюбителей тоже оказалось в достатке. На Менделеевской открыли настоящую автобарахолку: десятки сверкающих ретро-фар, госномеров, моделей, значков и вымпелов. И всё это — под «Катюшу» и другие «старые песни о главном».

— В этом году фестиваль превзошел сам себя, — рассказывает один из организаторов Виталий Хадарцев.

Виталий Хадарцев

— Самое крутое на «Автостраде 2024» — рекордное количество участников ретро-секции. В 2021 году, когда фестиваль проходил последний раз, было 425 машин, сейчас — более 630. То есть общее количество экспонатов перевалило за 1000! Мы связываем это с тем, что люди изголодались по позитиву. Ну и, думаю, соскучились, ведь фестиваль два года не проводился. Интересные экспонаты представлены на ретро-выставке в кремле. Среди выставленных экземпляров автомобили до 1990 года выпуска: отечественные ГАЗовские «Волги», «Чайки», «Победы», автомобили выпуска заводов АЗЛК, ЗАЗ и ВАЗ, авто зарубежных производителей: широкая линейка Mercedes, BMW, всех марок европейских американских и японских разных годов выпуска середины прошлого века. Редкие экземпляры выставят и коллекционеры мотоциклов. 

«Автострада» — это фестиваль автомобильных увлечений, и она открыта для всех. Но требования к участникам все же были: для ретро экспозиции автомобиль должен был соответствовать году выпуска или периоду, находиться в хорошем выставочном состоянии. Для тюнинга — должен быть достаточно доработан. Организаторы вместе с ГАИ пропагандируют закон и безопасность, поэтому принято, чтобы тюнингованные автомобили соответствовали правилам и были надлежащим образом зарегистрированы.

Традиционно участники «Автострады» — люди разных возрастов, профессий и достатка. Есть 18-летние автолюбители, купившие старенький «москвичок» и вложившие в него пусть не деньги, а душу. Есть маститые коллекционеры, у которых десятки ретро-автомобилей. В фестивале участвуют даже целые автомузеи. Их объединяет одно — это очень увлеченные люди. 

Вместе с открытием фестиваля с площади Ленина стартовало ралли исторических автомобилей в рамках третьего этапа кубка Российской автомобильной федерации, кубка «Наследие» и кубка RODIS.

Ралли открыл легендарный тульский Ford T 1924 года выпуска. Самому старому тульскому автомобилю в этом году исполнилось 100 лет!

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Ралли посвящено 195-летию Льва Толстого, и одной из точек стала Ясная Поляна. Трасса в 90 км прошла по городским улицам, финиш — в Щекино. В этом году ралли собрало 50 участников.

Ралли — это не просто прокатиться по городским улицам и трассам, это довольно популярный вид автомобильного спорта в ретро среде. Участники едут по дорожным книгам с заданиями, в которых зашифрованы контрольные точки. Нужно разгадать место, приехать туда не раньше и не позже назначенного времени, иначе штрафные баллы не заставят себя ждать! Предусмотрена и оценка водительского мастерства.

Андрей Паньковский, председатель Комитета классических автомобилей Российской Автомобильной Федерации:

Андрей Паньковский

— Сегодняшнее ралли — это официальные соревнования, и экипаж, ставший победителем, фактически становится чемпионом Российской Федерации в ралли на классических автомобилях. Классический автомобиль возрастом 30+ с оригинальным двигателем, кузовом и рамой, который соответствует всем тем требованиям к аутентичности. Участники ралли соревнуются в навигации (оказаться в нужном месте…), хронометрии (…в нужное время). Третья дисциплина — это водительское мастерство. Экипаж должен проехать правильно слалом, наехать на пластиковые стаканчики, «зависнуть бампером» над стоп-линией, — то есть масса разных непростых упражнений.

— Тула у Российской Автомобильной Федерации — одно из любимейших мест, куда наши участники всегда приезжают с огромным удовольствием. Наши ралли — это не просто спорт, но еще и туризм. В некоторых точках участников ждут экскурсии. Пусть коротко, пусть фрагментарно, но для нас важно, что мы открываем людям красивые места с историей. Чтобы люди «укололись» этой красотой, эстетикой. А потом возвращались в это место со своими семьями. Например, сегодня, такой точкой стала Ясная Поляна.

Для нас очень важна именно семейная история, и мы за нее, как молодёжь выражается, топим.

Потому что вся тема, связанная с ретро-автомобилями объединяет поколения. Это не просто семейные традиции, общение в семье. Это именно увлечение, которое объединяет.

 

Самые яркие носители этой идеи — семья Никулиных — приехали в Тулу на «Автостраду» из столицы. Они участвуют в ралли всей семьей — целых три экипажа. Знакомьтесь, семья Никулиных: Максим, Анна и их дети: Кристина, Ярослава, Алиса и Родион.

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— Мы увлеклись ретро-ралли в 2015 году, когда у нас была ещё всего одна машина, мы начали ездить со старшей дочкой Кристиной на прикольном «горбатом запорожце», дочке тогда было всего 9 лет, — рассказал глава семьи Максим Никулин. — Потом стали появляться еще автомобили, и сейчас у нас такой целая семейная команда. Старшая дочь ездит со своим молодым человеком. Жена — со средней дочкой, а я с младшими дочкой и сыном.

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Автомобили Никулиных: MDG 1952 года, DGB 1970 года и SAAB-96 1978 года по кличке «Вредный Карлсон» за то, что постоянно выкидывает какие-то штуки.

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— Мы участвуем в разных ралли, увлечены этим всей семьей. Тулу очень любим, часто бываем здесь, у нас тут много друзей. Здесь красиво, а в последние годы город просто расцвел!

 

Прямо у памятника Дмитрию Донскому стоит «полуторка», она же- ГАЗ-АА, ветеран Великой Отечественной. Ее в 2018 году подняли со дна Шатского водохранилища под Новомосковском. Помните эту историю?

Видео на канале Alex Enzo

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Автомобиль восстановила команда энтуазистов. Они решили сделать всё, чтобы «полуторка» была на ходу и участвовала в военном параде на 9 мая. И они это сделали!

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Иван Щеколдин (на фото справа):

— Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях при обороне Сталиногорска. По свидетельствам местных жителей, «полуторка» была расстреляна на льду Шатского водохранилища в ноябре–декабре 1941 года. Когда фашисты отступили, местные жители похоронили экипаж. А машина осталась стоять на льду. Весной лёд растаял и «полуторка» затонула. Дальше вы знаете. У машины оригинальный кузов, дерево «родное», заменили лишь некоторые доски и фурнитуру. Сохранилась рама, некоторые колеса, рессоры, задний мост. Все остальное по крупицам было собрано уже с помощью энтузиастов, поисков по всей стране и даже за границей. Некоторые запчасти к нашей «полуторке» подошли от Ford, что неудивительно, радиатор — из Кургана, кабина из Челябинска, мотор из Нижнего Новгорода. Помогали восстанавливать и наши поисковики. Сейчас автомобиль на ходу, участвует в праздничных мероприятиях, посвящённых 9 мая, 7 ноября на Красной площади мы участвуем в выставке. Хранится «полуторка» в гараже, в тепле и сухости.

 

Еще одним символом победы над фашистской Германией Виталий Касьян, почетный член клуба «Ретромобиль Подольск» считает свой BMW-321 1949 года. Почему? Он расскажет сам.

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— BMW, как вы знаете, — это баварские моторные заводы. Производство находилось в городе Йена в Тюрингии, это Восточная Германия. После нашей победы этот город попал в зоену нашего влияния, и завод в процессе репарации перешел к СССР. Какое-то время завод выпускал такие автомобили, их называли «советские БМВ». Потом после судебных процессов оригинальное название пришлось оставить Германии, а выпускаемые автомобили называли по-другому, и шильдик стал вместо сине-белого красно-белым. В конце 1949 года эту модель перестали выпускать. Так вот у меня — одна из последних BMW-321, выпущенных в Восточной Германии, но уже при Советском Союзе.

Я целенаправленно искал такую машину, она мне нравилась с детства! Но не для коллекции, а как автомобиль выходного дня.

И нашел! Владелец долго отказывался мне ее продавать, а потом все же решился. Она стала моей в 1996 году. При этом мне не нужен был настоящий раритет, в котором все оригинальное. На таких машинах не ездят, это выставочные образцы. Мне же хотелось управлять ей. Поэтому у моей BMW двигатель, трансмиссия, мосты и много чего еще — от ГАЗ-24, центральный переключатель — от «КамАЗа», боковые зеркала — вообще от современной «газели», а люк — от автобуса «Икарус».

Со своей четырехколесной красоткой Виталий Касьянов собрал множество наград автофестивалей. Старушка и правда выглядит потрясающе!

 

Ну, кому-то ездить, кому-то восстанавливать, а кому-то важно просто обладать! Как, например, владельцу роскошной черной «Чайки» с тульскими номерами. Как раз той, около которой все фотографировались.

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— Эта машина 1976 года выпуска, и она в идеальном состоянии, у нее пробег всего 80 тысяч, — говорит Алексей Бобков. — Раньше она колесила по Болгарии, обслуживала правительство, возила крупных чиновников. В Россию приехала около 15 назад, когда мой знакомый привез несколько «Чаек» из-за границы. Я коллекционирую определенные автомобили, но для меня важно, чтобы они не были восстановленными, мне важна оригинальность, нетронутость во всем. Даже обшивка салона должна быть сохранена. Это недешевая «игрушка», благо, я могу себе ее позволить. Сейчас занимаюсь ее «растаможкой».

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В ней родное всё! В таком состоянии я не видел «Чаек» вообще нигде, поэтому и купил.

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Все эти вылизанные, реставрированные, варенные-переваренные… Вся энергетика уходит из таких машин. Для меня намного ценнее нетронутость, оригинальность, все эти запахи, харизма… За 15 лет я собрал коллекцию автомобилей, которые мне были любопытны, или которые были так или иначе связаны с моей семьей, с моим отцом. И все мои экземпляры — только такие, оригинальные, и на ходу. Но мне и не так важно ездить на них. Мне важно обладать ими. Они бережно хранятся, и периодически выезжают на прогулки.

 

В ряду тех самых «Волг» с оленями на капоте — небесно-голубая, с флагами СССР. Рядом — не менее яркий владелец, туляк Александр Баранов. Его сосед по гаражу долго держал этот раритет 1959 года выпуска в полуразобранном состоянии. Александр года 3-4 просил ее продать, как отец Федор в «12 стульях». И добился своего.

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— Я купил ее за 20 тысяч, и вложений она требовала много. Мне, например, пришлось продать любимый мотоцикл, чтобы ее покрасить! А ведь там не только красить нужно было. Детали собирал посредством «цыганского сарафанного радио», собрал машину буквально из руин.

Александр работает инженером безопасности дорожного движения на тульском водоканале, в автомобили влюблен с детства: в 6-м классе уже самостоятельно рулил. Сейчас же, помимо «Волги» у него есть и современные автомобили, и главная его любовь — дом на колесах, с которым он ездит на слёты караванеров.

— Эту «Волгу» я очень люблю, в последнее время буквально живу в ритме ностальгии, может быть, это с возрастом приходит? Не знаю. Чем дальше вперёд, тем чаще вспоминаешь прошлое. А вот семья моя это мое увлечение не разделяет. Потому что все мое свободное время — здесь, на ретро-колесах.

 

На выставке в кремле целая секция была отдана ретро-мотоциклам, отдельно выставлялись старинные велосипеды. А в это время на площади Ленина выступили популярные сейчас стант-райдеры, — экстремалы, исполняющие трюки на мотоциклах. Зрители любовались примерами самого смелого тюнинга и кастомизации от талантливых мастеров и слушали самый мощный автозвук!

 

«Автострада» отгремела, а если вы не смогли посетить фестиваль, посмотрите наш роскошный фоторепортаж!

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Автор:
вчера, в 21:18 +11
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Тула
 

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