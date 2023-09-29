Где поесть стейк из лосося?

Фото и текст Дарьи Лашкевич

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фастфуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

Давненько мы с вами не пробовали рыбу! А ведь она — неотъемлемая часть сбалансированного рациона и настоящий деликатес. Первое, что приходит на ум, — лосось. Но почему в нашем материале упоминается, например, семга или форель? Не вдаваясь в тонкости, ответим кратко: лосось — понятие широкое, включает в себя множество разновидностей, в том числе семгу, форель, кету, омуля, кижуча и другие.

Контроль качества «рыбов» Myslo провел в:

Вес: 320 г (вес гарнира не указан).

Цена: 990 руб.

Время ожидания: 24 минуты.

Это уютное место с калейдоскопом витражей в декорациях статного «английского» стиля. Можно угоститься пивом здешней пивоварни, растянуться на больших мягких диванах и с комфортом подождать своего лосося.

Филе сочное, с небольшой розовинкой внутри. Неприятным сюрпризом стали кости: их много, поэтому трапеза превращается в поминутные экзерсисы для языка с вилкой и салфеткой. Впрочем, из-за особенностей разделки этого следовало ожидать. Дополняет вкус красной рыбы пикантный сливочный мусс.

Хороший тон при подаче рыбных блюд — предложить гостю лимон. Ранее считалось, что его сок способен растворить случайно проглоченные кости. Сейчас же его используют для устранения резкого запаха, излишней жирности или разнообразия вкусовой палитры. «Башня» не поскупилась и выделила для этих целей целых пол-лимона (нужно ли столько и как вылавливать его из соуса — вопрос открытый).

Овощи аль-денте (а именно: болгарский перец, сладкая морковь, красный лук, цукини) сохраняют идеальный баланс: податливые снаружи и хрустящие внутри.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

Вес: 230 г (без веса гарнира).

Цена: 1300 руб.

Время ожидания: 24 минуты.

Приземляемся в уже знакомом «Пилоте». Мы не будем описывать поиск официантов в мертвенно-пустом зале, неприветливое обслуживание и жалобно-протяжное «Может, я вас уже посчитаю?» администратора. Первым делом — лосось. Ну а сервис? А сервис — потом.

Стейк из семги подают с цукини на гриле, посыпанным пармезаном. Этот гарнир оказался простым и в то же время идеальным вариантом: сочный, слегка сладкий, с похрустывающей кожурой — мгновенно испытываешь чувство вины перед напрасно оставленными у подъезда кабачками. Но основное блюдо и близко не вызывает таких эмоций. Сухая, пресная, с горькой, сожженной кожей рыба определенно не стоит ни вашего внимания, ни денег. Не спасает даже лимон, скромно отстранившийся от происходящего на тарелке.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Вес: 330 г (вес гарнира не указан).

Цена: 1390 руб.

Время ожидания: 20 минут.

Одна из главных точек притяжения на «Искре». Оправдана ли любовь постоянных и случайных гостей к этому месту?

Лосось готовится в пароконвектомате (о чем нас предупредил официант), поэтому характерной розовинки бояться не стоит — он точно готов. Плюс такого способа приготовления — невероятно сочная, тающая во рту, «сливочная» рыба. И совсем без костей!

Рыба лежит на подушке из пасты орзо (внешне напоминает рис) с камамбером — специфический вкус и запах сыра может понравиться не всем. Сверху лосось укрыт сливочным соусом с добавлением цедры цитруса — она добавляет в нежное блюдо акцентную кислинку и выполняет другие функции лимонной дольки. Украшается петрушковым маслом и микрозеленью.

Отвечая на вопрос выше — да, цена оправдана. Кажется, между нами и Salden’s пробежала «Искра».

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Вес: 150 г (200 г с соусом).

Цена: 1050 руб.

Время ожидания: 21 минута.

На другом конце городского пространства стоит «Шарден». Даже на веранде с трудом удается найти свободный столик. Открываем меню и ищем лосося в списке жильцов «дома вкуса».

Знакомое оформление блюда. Разве что прибавились черри с красной икрой, и микрозелень теперь пучками. Рыбка суше, чем в соседнем заведении, но оно и неудивительно: здесь стейк готовят на открытом огне. Тем не менее мясо в меру жирное, нежное, с ярким вкусом. Стандартный сливочный соус. Костей не обнаружилось.

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Вес: 280 г (вес гарнира не указан).

Цена: 525 руб. (без учета стоимости входного билета).

Время ожидания: 43 минуты.

Мы попробовали в «Цехе» далеко не все, потому наносим повторный визит. Оплачиваем вход, засматриваемся на неприлично лояльные цены. Любопытно узнать, чем ресторан-новичок сможет нас удивить.

Из оранжевой лужицы соуса биск выглядывает волос — не критично, но приятного мало. Официант оперативно передал информацию менеджеру, и тот предложил либо заменить блюдо, либо удалить его из счета. Обратная связь есть — это всегда приятно.

Форель слегка подсушена, но сливочный мусс (напоминает хорошую домашнюю сметану) компенсирует эту особенность. А вот соус биск очень необычный — авторское исполнение слегка горчит и не дает четкого представления о своей природе (панцири креветок практически не чувствуются).

Наша оценка: 3 из 5 баллов.