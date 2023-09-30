Что бесит щёкинцев?

Что бесит жителей районных центров Тульской области? Решили узнать! Первым на очереди оказался ближайший к Туле город Щёкино. Спросили подписчиков-щёкинцев в нашем телеграм-канале, и вот что получилось.

1. Мусор и неадекватные соседи

Несколько жителей Щёкино пожаловались на утопающий в мусоре сквер Космонавтов. Именно в этом месте обосновываются любители систематически выпить и вести нетрезвый образ жизни, количество которых в городе в последнее время всё сильнее пугает адекватных граждан. Каждый новый объект в Щёкино подвергается атакам вандалов, которые портят остановки и детские площадки, разрисовывая и ломая их.

«Очень грязный сквер Космонавтов! Постоянный мусор и выпивающие граждане. Хочется гулять по вечерам в уютном месте, а не в мусоре», — отметила в комментариях Мария Королёва.

А ещё если вы попали в Щёкино, то определённо почувствуете запах канализации — такова особенность города. Уже более десятка лет в разных частях города регулярно появляются засоры и случаются аварии, которые коммунальщики райцентра не спешат решать и устранять.

2. Убогая придомовая территория

Бесит то, что в большинстве щёкинских дворов нет детских площадок и удобных лавочек. Часто из инфраструктуры — только стойки для выбивания ковров. В мае появились новости, что в Щёкино отремонтируют 28 дворов по нацпроекту «Жильё и городская среда», а пока — ждем.

«Но даже если двор отремонтирован, есть современная детская площадка, то в дело вступают особо активные горожане, наводящие собственные порядки. Речь про раскрашенные покрышки, старые игрушки, лебедушек из шин и прочий ЖКХ-арт. Не отрицаю существования такого направления в искусстве, но давайте без эклектики, а?» — возмутился щёкинец Максим З.

3. Разбитые пластиковые «лежачие полицейские»

В Щёкино много пешеходных переходов, и для каждого нужна соответствующая инфраструктура — «зебра» и «лежачий полицейский». Раньше на последнем не экономили и делали полноценные асфальтовые искусственные неровности. Теперь в городе стало появляться больше пластиковых аналогов. Они жестче, чем асфальтовые, сильнее разбивают ходовую. А многие из них со временем из-за убогости конструкции разрушаются, превращаясь в нечто похожее на заградительные сооружения. Пластиковыми «лежаками» изуродован почти весь город!

4. Бездомные собаки

В городе большое количество бродячих собак, которые собираются в стаи. Проблеме не один десяток лет, но решить ее никто не может. Или не хочет.

«Много бездомных больших собак в людных местах, например возле автовокзала, на Станционном. Страшно ходить! Весной такая стая напала на меня средь белого дня, теперь хожу со средствами защиты. Собак люблю, жалею, но все это до первого резонансного случая», — написала одна из подписчиц.

5. Плохой напор воды в многоэтажках

Пятый этаж и хороший напор воды — вещи несовместимые. Так заявляют жители города, столкнувшиеся с настолько слабым напором воды, что газовая колонка не зажигается. Людям приходится подстраиваться под «расписание» и лавировать между часами активного разбора воды, чтобы помыться и просто вымыть посуду.

«Напор воды в разное время суток отличается. Иногда вода по цвету — как морковный сок, даже фильтр не спасает», — пишет Александр.

6. Общественный транспорт

Эта сфера жизни отдана на откуп частникам. По городу курсируют по большей части старые и ржавые «Газели» — с шести утра до восьми вечера.

Жители пишут, что после 20:00 «все маршрутки едут спать», а оплатить проезд картой нереально, только нал. Видимо, Щёкино — это другая вселенная. А еще «цена за проезд для маленького города завышена», — пишут жители.

Надеемся, «бесячки» щёкинцев услышат те, кто должен это услышать. И решат проблемы!

Одним городом шахтёров мы не ограничимся и уже совсем скоро устроим опрос по следующему районному центру Тульской области.