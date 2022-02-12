Где почитать в Туле: обзор библиотек

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Тульские библиотеки, где можно не только взять книгу, но и поучаствовать в конкурсах и присоединиться к тематическому клубу.

Современные библиотеки — это не просто место, где «живут» книги, они гораздо интересней, чем кажутся. В библиотеках Большой Тулы существует множество интерактивных программ, темы которых невероятно разнообразны. В каждой есть клубы по интересам, разнообразные активности, конкурсы и выставки.

Myslo подготовил список тульских библиотек, в которых каждый сможет найти что-то для себя.

Далее в тексте вам встретится понятие «модельная библиотека». Это библиотека универсального профиля, выполняющая функции информационного, культурно-досугового, образовательного центра для различных групп населения, а также функции ресурсного и технологического центров обеспечения прав населения на свободный доступ к современным информационным ресурсам и компьютерным технологиям. Почитать подробнее о модельных библиотеках можно здесь.

О первой модельной библиотеке в Туле Myslo писал здесь.

Библиотека в кластере «Октава»

Адрес: Центральный переулок, д. 18.

Режим работы: ежедневно с 12.00 до 21.00.

Телефон: 77−02−07.

В библиотеке кластера «Октава» собрано более 5000 экземпляров разнообразных книг. Среди них можно найти книги по архитектуре, урбанистике, дизайну и т. д. Библиотека разделяется на: основной зал, детский зал и лекторий. Помимо литературы, в «Октаве» можно найти настольные игры, а также магазин, в котором представлены книги по философии и истории, о фотографии и кино, сувениры и открытки.



Фото culture.ru

Пространство «Археология» в музейном квартале

Адрес: ул. Металлистов, д. 8.

Режим работы: воскресенье-пятница — с 10.00 до 18.00, суббота с 10.00 до 19.00.

Телефон: 77−38−06.

В Пространстве «Археология» Государственного музея-заповедника «Куликово поле» содержится более 14 000 книг разных направлений. Главными ценностями считаются коллекции доктора исторических наук, ведущего советского ученого Владимира Корецкого, подвижника Куликова поля, историка и археолога Алексея Константиновича Зайцева и академиков Ярослава Николаевича и Юлии Леонидовны Щаповых. В библиотеке есть читальный зал и возможность заказать нужную литературу.

Тульская областная научная библиотека Адрес: ул. Тургеневская, д. 48. Режим работы: понедельник-четверг — с 10.00 до 19.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00, пятница — выходной. Телефон: 31−24−81. Библиотека участвует во многих международных и общероссийских проектах: «Либнет», «Экология Тульской области». Проекты «В мире книг Ивана Тургенева», «Толстой — это целый мир», «Семья — территория детства». Есть клубы «Музыкальная гостиная», «English Club», «Отчизне посвятим», «ЭХО», «София», «Горизонт», «Золотые голоса» и клуб любителей живописи. А также в библиотеке оказывается помощь изобретателям в патентовании объектов промышленной собственности. Тульская областная детская библиотека Адрес: пр. Ленина, д. 62. Режим работы: вторник-пятница — с 10.00 до 19.00, суббота-воскресенье — с 10.00 до 18.00, понедельник — выходной. Телефон: 31−99−00. Тульская областная детская библиотека работает с 1955 года. Проводятся проекты «Улицы Победы», «Тульское детство», «Возьми и читай», есть мультстудия «Оживи картинку», проект «Лестница», «Голоса детских писателей», а также краеведческая викторина. Проводится множество разнообразных занятий: по английскому языку, театральный кружок и т. д. Тульская областная специальная библиотека для слепых Адрес: ул. Щегловская засека, д. 9. Режим работы: понедельник-четверг — с 10.00 до 18.00, пятница-суббота — с 10.00 до 17.00, воскресенье — выходной. Телефон: 41−66−14. Подробно о том, как устроена эта библиотека, Myslo писал здесь. 80% книжного фонда библиотеки — книги специальных форматов для инвалидов по зрению. В непосредственной близости от библиотеки оборудована стоянка транспорта для инвалидов. По пути движения в библиотеку от остановок общественного транспорта установлены металлические поручни. Обеспечен беспрепятственный доступ в библиотеку инвалидов различных категорий. Для читателей с нарушением зрения внутри библиотеки есть тактильно-звуковая мнемосхема помещений, направляющие поручни, помещения библиотеки обозначены надписями по Брайлю и «голосовым» информатором. Для читателей с нарушением слуха в отделе обслуживания установлена мобильная индукционная система радиусом действия до 2 метров. Также у Тульской областной специальной библиотеки для слепых есть трогательный зал по адресу: ул. Оружейная, 54.

Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого

Адрес: ул. Болдина, д. 149/10.

Режим работы: вторник-суббота — с 11.00 до 19.00, воскресенье с 11.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Телефон: 35−34−38.

Библиотека открылась в 1949 году. Центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого возглавляет сеть муниципальных библиотек и является координационным центром. Организован бесплатный доступ в Интернет, курсы «Основы компьютерной грамотности и ИКТ для граждан пожилого возраста и инвалидов». Есть клуб «Яснополянские четверги» в рамках программы «Толстой — всегда современник», молодёжный клуб «By-time».

Библиотечно-информационный комплекс

Адрес: Красноармейский пр., д. 1.

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 19.00, суббота с 11.00 до 18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 55−49−47.

Для пользователей организован доступ к сети Интернет, безбарьерная среда для доступа людей с ограниченными возможностями. Есть проекты «Территория чтения», «Великим огненным годам святую память сохраняя» и «Библиопродлёнка». А также клуб «Дружеские встречи» и виртуальный молодёжный клуб «неФормат» на YouTube.

Модельная библиотека № 1

Адрес: ул. Новомосковская, д. 9.

Режим работы: понедельник-суббота — с 11.00 до 19.00, воскресенье с 10.00 до 18.00, пятница — выходной.

Телефон: 37−10−91.

В библиотеке организован бесплатный доступ в Интернет, школа компьютерных знаний для пенсионеров. Есть разнообразные программы: «Мы на Тульской земле живем», «Детям о святых», «Народные традиции — моя культура, моя история». С июня по август в рамках проекта «Библиотека под зонтиком» проводится программа «Читай-дворик на Кауля».

Модельная библиотека № 3 им. В. Ф. Руднева

Адрес: ул. Октябрьская, д. 201.

Режим работы: понедельник-суббота — с 11.00 до 19.00, воскресенье — с 11.00 до 18.00, пятница — выходной.

Телефон: 43−03−14.

Библиотека реализует проекты «Край мой — гордость моя» и «Флот во славу России». Можно посетить мини-музей «О прошлом память сохраняя». Проект «Вера. Надежда. Любовь», направленный на содействие адаптации социально незащищённых групп населения. А также клуб «Вечерок» для людей пожилого возраста.

Модельная библиотека № 14

Адрес: ул. Металлургов, д. 2-а.

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 19.00, воскресенье с 11.00 до 18.00, суббота — выходной.

Телефон: 40−70−00.

Объединенный фонд библиотеки — 46 445 экземпляров. Существует программа «Суровая память войны 1941−1945 гг.», на основе которой создан библиотечный музей «Знать и помнить». Неотъемлемой частью музея стала «Галерея Героев», оживляющая страницы мемориального издания «Тульская областная Книга Памяти. Солдаты Победы. 1941−1945 гг.», программа «Жизнь нуждается в милосердии» и женский клуб «Гармония».

Торховская поселковая модельная библиотека

Адрес: Тульская обл., Ленинский р-н., п. Торхово, ул. Центральная, д. 24.

Режим работы: вторник-пятница — с 11:00 до 18:00, суббота — с 11:00 до 17:00, понедельник-воскресенье — выходной.

В 2021 году библиотека вошла в число победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение средств из федерального бюджета на реализацию проекта по созданию модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». В библиотеке можно найти не только книги, но и моноблоки, очки виртуальной реальности, интерактивный стол, автономный VR-шлем, микрофонная и акустическая система. Также есть клуб «Гармония» для людей пожилого возраста.

Городская библиотека № 4

Адрес: ул. Металлургов, д. 34.

Режим работы: вторник-суббота — с 11.00 до 19.00, воскресенье с 11.00 до 18.00, понедельник — выходной.

Телефон: 45−52−02.

Библиотека основана в 1955 году. Для пенсионеров и социально незащищенных слоев населения работает школа компьютерных знаний, есть бесплатная юридическая помощь. Работают проекты «Мир книг — мой мир!», «Я приглашу тебя в музей…», «Читай LEND» и «БиблиОкна».

Городская библиотека № 6

Адрес: ул. Серебровская, д. 26.

Режим работы: вторник-пятница — с 11.00 до 19.00, суббота — с 11.00 до 18.00, воскресенье-понедельник — выходной.

Телефон: 55−99−11.

В библиотеке работает Центр правовой информации, а также бесплатный доступ в Интернет. Проект, направленный на популяризацию творчества современных писателей и поэтов Тулы «Литературная краеведческая гостиная». Есть клубы «Вятшее Верховье», «Сердечность встреч» и «Горизонт».

Городская библиотека № 15

Адрес: ул. М. Жукова, д. 8-б.

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 19.00, суббота с 11.00 до18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 39−51−53.

Библиотека работает по разнообразным программам: для дошкольников «Островок детства», «Беседы по истории российских городов» для изучения истории и географии России, «Беседы о великих соотечественниках с детьми». Также в библиотеке есть клуб «Исток» для пожилых людей.

Городская библиотека № 20 им. А. С. Пушкина

Адрес: ул. М. Горького, д. 20.

Режим работы: понедельник-четверг — с 10.00 до 19.00, суббота-воскресенье с 10.00 до 18.00, пятница — выходной.

Телефон: 34−12−64.

В библиотеке организован бесплатный доступ в Интернет и школа компьютерных знаний для социально незащищённых жителей. Библиотека хранит и комплектует пушкинский фонд, есть тематическая программа «Вместе с Пушкиным», а также музейная экспозиция «В гости к Пушкину». Можно поучаствовать в программах «Люби и знай родной край», «Тула: территория жизни». В библиотеке работает клуб «Фантом» — для любителей фантастики и клуб «Голос».

Городская библиотека № 22

Адрес: ул. Бондаренко, д. 11.

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 18.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 48−56−76.

Объединенный фонд филиала — 34 484 экземпляра. Ведутся работы в рамках программы «Классика», проводятся вечера-встречи, театрализованные представления. С 2010 года начала работать литературно-музыкальная гостиная «У самовара…». А также работает летний читальный зал «Книга на улице».

Детская библиотека № 11

Адрес: ул. Кауля, д. 47, к. 1.

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 17.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 21−51−50.

Детская библиотека основана в 1945 году. В библиотеке 3 отдела: для читателей до десяти лет, для читателей от одиннадцати до пятнадцати лет и читальный зал. Существует проект «Через театр — к книге», любительский театр кукол «Лучик». Для младших школьников работает клуб «Почемучки», а также летний читальный зал «Библиосундучок» в парке «Рогожинский».

Детская библиотека № 13 им. А. А. Любомудрова

Адрес: ул. Кирова, д. 26, к. 1.

Режим работы: понедельник-пятница — с 11.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 17.00, воскресенье — выходной.

Телефон: 40−26−61.