Уличные музыканты, рок и попса: на Казанской набережной в Туле стартовал проект «Розетка»

Фото и видео Алексея Пирязева.

С проектом «Розетка» туляки впервые познакомились в 2021 году, тогда это была одна из активностей для талантливой молодежи летнего пространства «Газон» в кремле. Но сейчас «Розетка» — это уже отдельный самостоятельный проект, который с каждым годом набирает все большую популярность у туляков.

Арсен Саакян, начальник отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи ММЦ «Родина»:

— Проект мы назвали «Розетка», потому что ты очень просто к нему подключаешься. Мы включаем в розетку микрофон, колонки и даем людям возможность выступать, показывать себя на большую аудиторию. Сюда всегда приходит много людей — и выступать, и смотреть. Можно показывать все, что ты умеешь: исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте, рассказать стихотворение, показать цирковой номер, станцевать… Я очень жду, что кто-нибудь решится и покажет фокусы (смеется).

Из-за погодных условий «Розетка» этим летом открылась в понедельник, 10 июня, и следующая пройдет в пятницу, 14 июня. Но в остальные недели по многолетней традиции всех уличных артистов ждут на Казанской набережной каждый четверг в 18.00.

«Розетка» будет включена до конца августа, так что у всех еще есть время подумать и прийти сюда с творческим номером. Ограничения только по возрасту — от 14 до 35 лет — и по времени исполнения — две песни от каждого участника.

— Много ребят стесняются участвовать в конкурсах, петь на больших сценах. А «Розетка» — это такое очень простое, непафосное место. Это место принятия творчества, — говорит Арсен, — и в этом его сила. Оно для обычных ребят. Для прохожих. Для всех! Чаще всего туляки поют — выбирают русский рок, иногда попсу. Можно петь под минусовку, под гитару, а капелла — кому как нравится.

Каждая «Розетка» длится два часа, перед началом все желающие выступить подходят к ведущему и записываются. Если не успели записаться, а во время концерта возникло сильное желание спеть — вам дадут такую возможность, если останется время.

В конце каждого месяца лучшие уличные артисты будут приглашены на выступление и получат приятные подарки. А самые крутые ребята выступят в сентябре на праздновании Дня города!

— Зрители приходят сюда с большим удовольствием, я слышал много хвалебных отзывов, и мне это очень приятно, — улыбается Арсен Саакян. — «Розетка» — это и мой самый любимый летний проект! В прошлом году я выиграл федеральный грант, на эти деньги мы купили оборудование, теперь у нас все круто!

14-летний Андрей Ляхов — постоянный участник тульской «Розетки». Молодой человек играет на гитаре и отлично поет.

— Я играю на шестиструнной акустической гитаре, люблю русский рок, особенно песни «Короля и Шута», «Кино», «Сектора газа». Слушаю и зарубежный рок: Metallica, System of a Down. Люблю «Розетку» за новые знакомства. Я езжу сюда для того, чтобы учиться выступать на публике, думаю, что в будущем мне это очень сильно пригодится. Перед выступлением всегда есть небольшое волнение, но это нормально. На самом деле, это место для меня уже как родное. Сегодня я играю две песни одного не очень известного исполнителя Константина Ступина, я очень люблю его творчество. Спою «Лед и ветер» и «Всё уже было».

16-летняя Светлана Данилова приходит на «Розетку» за новыми эмоциями и новыми знакомствами. Девушка выступает каждую «Розетку», начиная с прошлого года. В репертуаре Светланы — «Чиж & Co», «Агата Кристи» и «Кино».

— Надеюсь, что мой вокал меня не подведет! Я занимаюсь сама, ищу уроки в интернете, стараюсь самосовершенствоваться. Сейчас планирую поступить в медицинский колледж, а потом — в институт и стать врачом. У меня три варианта: стоматолог, онколог или психиатр. Посмотрим, что перевесит. Музыка и сейчас мне очень помогает в жизни, я уверена, что будет помогать и в дальнейшем — справляться с психологическими проблемами, расширять круг общения. Музыка помогает мне отвлекаться.

— «Розетку» люблю за то, что здесь очень много добрых людей, здесь заводится много новых знакомств. И себя хочется показать людям — это помогает раскрыться артистически. Конечно, я очень волнуюсь перед выступлением, но что будет — то и будет, я не особенно расстроюсь, если вдруг какой-то провал.

Денису Кузьмину 20 лет, он изучает журналистику в ТулГУ.

— Люблю «Розетку» за то, что здесь выступает много крутых ребят. Это классная площадка, чтобы показать свое творчество. Открытие сезона, первая «Розетка» — и я здесь! В прошлом году посещал каждую «Розетку» и скажу, что это крутой проект. Сам я и пою, и танцую, но выступаю с вокалом. Год занимался в частной музыкальной школе.

— Обычно я пою самые популярные поп-хиты, сегодня исполню песню «Мальчик» группы «Винтаж» и «Царицу» Анны Асти. Я думаю, что музыка не разделяется на мужскую и женскую, творчество — оно бесполое.

Если погода не подведет, буду приходить на набережную каждый четверг до конца августа!

22-летняя Алина Меликова тоже постоянный участник «Розетки». Занималась в театральной студии, сейчас оканчивает ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Алина — филолог, но мечтает поступить в театральный институт и стать актрисой. Ну а пока преподает актерское мастерство в детском модельном агентстве.

— Я хотела почитать басню современного автора Владислава Маленко «Секта», но, думаю, сегодня не решусь. Волнуюсь. На «Розетке» собирается очень много молодежи, и это здорово! Есть люди и более старшего возраста, они тоже выступают. Так что этот проект нравится всем. Люблю «Розетку» за творчество, свободу и поддержку.