  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Люди
  4. Знай наших!
  5. Уличные музыканты, рок и попса: на Казанской набережной в Туле стартовал проект «Розетка» - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Уличные музыканты, рок и попса: на Казанской набережной в Туле стартовал проект «Розетка»
Фото и видео Алексея Пирязева.

Уличные музыканты, рок и попса: на Казанской набережной в Туле стартовал проект «Розетка»

Стать участником «Розетки» может любой человек, который хочет поделиться своим творчеством со зрителями. 

С проектом «Розетка» туляки впервые познакомились в 2021 году, тогда это была одна из активностей для талантливой молодежи летнего пространства «Газон» в кремле. Но сейчас «Розетка» — это уже отдельный самостоятельный проект, который с каждым годом набирает все большую популярность у туляков.

PAV-1641_result.jpg

Арсен Саакян, начальник отдела поддержки талантливой и творчески одаренной молодежи ММЦ «Родина»:

— Проект мы назвали «Розетка», потому что ты очень просто к нему подключаешься. Мы включаем в розетку микрофон, колонки и даем людям возможность выступать, показывать себя на большую аудиторию. Сюда всегда приходит много людей — и выступать, и смотреть. Можно показывать все, что ты умеешь: исполнить песню, сыграть на музыкальном инструменте, рассказать стихотворение, показать цирковой номер, станцевать… Я очень жду, что кто-нибудь решится и покажет фокусы (смеется). 

Из-за погодных условий «Розетка» этим летом открылась в понедельник, 10 июня, и следующая пройдет в пятницу, 14 июня. Но в остальные недели по многолетней традиции всех уличных артистов ждут на Казанской набережной каждый четверг в 18.00.

«Розетка» будет включена до конца августа, так что у всех еще есть время подумать и прийти сюда с творческим номером. Ограничения только по возрасту — от 14 до 35 лет — и по времени исполнения — две песни от каждого участника.

— Много ребят стесняются участвовать в конкурсах, петь на больших сценах. А «Розетка» — это такое очень простое, непафосное место. Это место принятия творчества, — говорит Арсен, — и в этом его сила. Оно для обычных ребят. Для прохожих. Для всех! Чаще всего туляки поют — выбирают русский рок, иногда попсу. Можно петь под минусовку, под гитару, а капелла — кому как нравится. 

Каждая «Розетка» длится два часа, перед началом все желающие выступить подходят к ведущему и записываются. Если не успели записаться, а во время концерта возникло сильное желание спеть — вам дадут такую возможность, если останется время.

В конце каждого месяца лучшие уличные артисты будут приглашены на выступление и получат приятные подарки. А самые крутые ребята выступят в сентябре на праздновании Дня города!

 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b9/b6/4c43-fac4-48dd-9493-8f0106a1478d/a8857200-a231-4e5f-8121-2e5327627730.jpg

— Зрители приходят сюда с большим удовольствием, я слышал много хвалебных отзывов, и мне это очень приятно, — улыбается Арсен Саакян. — «Розетка» — это и мой самый любимый летний проект! В прошлом году я выиграл федеральный грант, на эти деньги мы купили оборудование, теперь у нас все круто! 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b9/b6/4c43-fac4-48dd-9493-8f0106a1478d/f938cdbc-309f-4be7-9fe5-38fef68f0e8b.jpg

14-летний Андрей Ляхов — постоянный участник тульской «Розетки». Молодой человек играет на гитаре и отлично поет.

— Я играю на шестиструнной акустической гитаре, люблю русский рок, особенно песни «Короля и Шута», «Кино», «Сектора газа». Слушаю и зарубежный рок: Metallica, System of a Down. Люблю «Розетку» за новые знакомства. Я езжу сюда для того, чтобы учиться выступать на публике, думаю, что в будущем мне это очень сильно пригодится. Перед выступлением всегда есть небольшое волнение, но это нормально. На самом деле, это место для меня уже как родное. Сегодня я играю две песни одного не очень известного исполнителя Константина Ступина, я очень люблю его творчество. Спою «Лед и ветер» и «Всё уже было». 

 

16-летняя Светлана Данилова приходит на «Розетку» за новыми эмоциями и новыми знакомствами. Девушка выступает каждую «Розетку», начиная с прошлого года. В репертуаре Светланы — «Чиж & Co», «Агата Кристи» и «Кино».

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b9/b6/4c43-fac4-48dd-9493-8f0106a1478d/09ca071b-806b-44e4-a29e-46b9e09a3613.jpg

— Надеюсь, что мой вокал меня не подведет! Я занимаюсь сама, ищу уроки в интернете, стараюсь самосовершенствоваться. Сейчас планирую поступить в медицинский колледж, а потом — в институт и стать врачом. У меня три варианта: стоматолог, онколог или психиатр. Посмотрим, что перевесит. Музыка и сейчас мне очень помогает в жизни, я уверена, что будет помогать и в дальнейшем — справляться с психологическими проблемами, расширять круг общения. Музыка помогает мне отвлекаться.

PAV-1873_result.jpg

— «Розетку» люблю за то, что здесь очень много добрых людей, здесь заводится много новых знакомств. И себя хочется показать людям — это помогает раскрыться артистически. Конечно, я очень волнуюсь перед выступлением, но что будет — то и будет, я не особенно расстроюсь, если вдруг какой-то провал. 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b9/b6/4c43-fac4-48dd-9493-8f0106a1478d/531038b5-af0f-4c51-9306-5802fae609b5.jpg

Денису Кузьмину 20 лет, он изучает журналистику в ТулГУ. 

— Люблю «Розетку» за то, что здесь выступает много крутых ребят. Это классная площадка, чтобы показать свое творчество. Открытие сезона, первая «Розетка» — и я здесь! В прошлом году посещал каждую «Розетку» и скажу, что это крутой проект. Сам я и пою, и танцую, но выступаю с вокалом. Год занимался в частной музыкальной школе.

— Обычно я пою самые популярные поп-хиты, сегодня исполню песню «Мальчик» группы «Винтаж» и «Царицу» Анны Асти. Я думаю, что музыка не разделяется на мужскую и женскую, творчество — оно бесполое.

Если погода не подведет, буду приходить на набережную каждый четверг до конца августа! 

https://cdn.myslo.ru/Content/Contents/b9/b6/4c43-fac4-48dd-9493-8f0106a1478d/86a0af6d-86ef-4257-ab60-767e9be575b4.jpg

22-летняя Алина Меликова тоже постоянный участник «Розетки». Занималась в театральной студии, сейчас оканчивает ТГПУ им. Л. Н. Толстого. Алина — филолог, но мечтает поступить в театральный институт и стать актрисой. Ну а пока преподает актерское мастерство в детском модельном агентстве. 

— Я хотела почитать басню современного автора Владислава Маленко «Секта», но, думаю, сегодня не решусь. Волнуюсь. На «Розетке» собирается очень много молодежи, и это здорово! Есть люди и более старшего возраста, они тоже выступают. Так что этот проект нравится всем. Люблю «Розетку» за творчество, свободу и поддержку.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
Фотограф:
вчера, в 14:05 +1
Другие статьи по темам
Событие
проект Розеткауличные музыкантыталантливая молодежь
Люди
Арсен Саакян
Место
ТулаКазанская набережнаяММЦ Родина

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Гаражи-захватчики, чудеса и цветы на камнях: как возвращают к жизни старинный храм в Заречье
Гаражи-захватчики, чудеса и цветы на камнях: как возвращают к жизни старинный храм в Заречье
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.