Гаражи-захватчики, чудеса и цветы на камнях: как возвращают к жизни старинный храм в Заречье

Фото Алексея Пирязева.

Храм Святого Георгия Победоносца, бывшая Святодуховская церковь, переживает второе рождение. Myslo поговорил со служителями храма и узнал, почему так важно вернуть ему былой вид.

Цветы растут на камнях, гаражи растут во дворе

Мало что подсказывает прохожим, что храм Святого Георгия Победоносца открыт для прихожан. К храму топорно пристроено два гаража, а само здание находится в состоянии бесконечного ремонта: на заднем дворе то и дело появляются и исчезают кирпичные горы, опоры, деревянные рамы. Цветы в палисаднике у входа будто не знают, что им для жизни необходима хорошая почва, и растут прямо на камнях. Певчие называют это чудом:

— Здесь нет ни горсти нормальной земли. Если поглубже копнёте, увидите асфальтовое покрытие. Цветы растут буквально на камнях.

Тем не менее храм Святого Георгия Победоносца работает каждый день. Здесь проводят регулярные богослужения и таинства православной церкви. Приход небольшой: про скромный храм в глубине Заречья знают немногие. Сейчас его восстанавливают силами прихожан, доброхотов и самих служителей. Работа движется медленно: физических сил не хватает, и приходится выбирать, чему отводить время и средства в первую очередь.

— Работаем очень бережно и неспешно. Помощи ждём от всех, кто может её оказать. Очень надеемся на администрацию Тулы, — говорит отец Александр.

Сейчас готов проект земельного участка храма, но реализовать его не получается: к зданию много лет назад «присоседились» гаражи, которые теперь — частная собственность. Сегодня стоит большой вопрос о законности этих строений.

Отец Александр проводит в храме богослужения, но, помимо этого, на нём большая нагрузка: он занимается административными вопросами и внутренним благоустройством храма. Времени на всё едва хватает, но отец Александр сохраняет позитивный настрой.

Исторический контекст

Ещё в 1696 году на пересечении нынешних улиц Штыковой и Луначарского стоял каменный храм во имя великомученика Георгия. В середине XVIII века из-за ветхости его разобрали и начали возводить на его месте новую, гораздо более обширную и прочную церковь. Строительство тогда тоже велось на добровольные пожертвования прихожан.

По количеству и богатству украшений Святодуховская (Георгиевская) церковь тогда превзошла все зареченские храмы. Улицу, на которой находилась церковь, тоже назвали Георгиевской, а после революции переименовали в честь Платона Луначарского.

Георгиевская церковь закрылась по постановлению президиума Мособлисполкома от 16 февраля 1930 года, в ней поселились конторы и склады. И лишь недавно, в 1991 году, Георгиевский храм признали памятником истории и культуры регионального значения, в 1993 году вышел указ президента о передаче религиозных строений под нужды церкви, а в 2019-м храм передали епархии. Тогда там прошёл первый за много лет молебен.

Работы закончатся нескоро

За три-четыре года, что идёт восстановление храма, удалось восстановить придел Иоанна Богослова, там проходят богослужения. Работает свечная лавка. Стены и потолок пока не расписаны, к ним приступят после решения первоочерёдных задач:

— Мы наконец-то вернули себе полностью здание храма: отдельное помещение за стеной от алтаря раньше было разделено на три этажа, там были склады. Сейчас мы восстанавливаем историческую справедливость — разбираем завалы бытового мусора и благоустраиваем помещение, — говорит отец Александр.

Ремонтом занимается совсем небольшая команда, но, по словам отца Александра, очень сплочённая — когда людей связывает общее дело, невозможно не следовать принципу любви (к храму, прихожанам и друг к другу).

Певчие Елена Зиртиди и Елена Тертышная каждый день видят преображение храма. Говорят: «Наш батюшка — отменный организатор. Он отлично умеет объединять людей».

О чуде, произошедшем в стенах храма, рассказывали даже на федеральном канале.

Фреска, которая изображала Николая Чудотворца, проявилась на стене храма — как раз под одноимённый праздник!

Работать руками для восстановления храма согласились два человека. На них сейчас держится основная работа по благоустройству внутренней части здания.

Александр Фадин работает в храме уже пять лет и за всё это время не взял ни одного выходного. Александр Петрович — пенсионер, живёт неподалёку, храм знает давно и помогает ему абсолютно безвозмездно. Александра Петровича храму послал Бог, считают причастные к этой истории. Сам он говорит, что его работа — естественное изъявление доброй воли и желание помочь.

Вдвоём с сыном Сергеем Александр Петрович болгаркой отпилил металлические балки, соединяющие три этажа. Сейчас они занимаются другой важной работой — благоустраивают и расчищают от мусора помещение.

Работы закончатся нескоро. Восстановить большой каменный храм руками двух человек едва ли представляется возможным. Храм Святого Георгия Победоносца преображается, но при должной поддержке его преображение заняло бы гораздо меньше времени.

Посильная помощь

На информационном стенде около здания — вся необходимая информация: реквизиты для пожертвований, сопроводительные данные. Отец Александр не призывает жертвовать исключительно деньги: помощь руками окажется такой же значимой, как и финансовая. Сейчас решаются первоочерёдные задачи — проект реставрации храма, прихрамовая территория и, конечно же, пристройки советского периода. Но и каждодневная работа прекращаться не может:

— Если у кого-то есть желание, а главное, возможность, — просим помощи с установкой церковной ограды.