Цыганский ансамбль «Ягори» – настоящий огонь на сцене!

Фото Юлии Колесовой, Алексея Пирязева, Екатерины Чикилиной.

«Огонь» — именно так с цыганского языка переводится название ансамбля. И это на самом деле так!

Потрясающая энергетика, яркие костюмы, красивые лица и, конечно же, манящие, волнующие цыганские танцы и песни — всё это «Ягори».

Народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори» в этом году отмечает свое 10-летие. В коллективе уже 50 человек — и малыши, и взрослые артисты.

— Как все начиналось? Наверное, это можно назвать так: «История одной юбки», — рассказывает Екатерина Абальмаз, руководитель и солистка ансамбля. — Я работала в ДК поселка Плеханово специалистом по работе с молодежью. У нас при ДК была прекрасная швея, и как-то она сшила для меня цыганский костюм. Он был такой красивый, такой дорогой! И я решила, что он не должен висеть в шкафу, а должен работать. Мою идею по организации коллектива поддержало руководство, и у нас все получилось!

Екатерина начала собирать команду единомышленников. Но первые девочки, которых она набрала в коллектив, после первого концерта… вышли замуж!

— На сцене артист показывает себя с лучшей стороны, а я всегда стараюсь, чтобы мои артистки были самые красивые, ухоженные, яркие, — говорит Екатерина. — И вот сразу же нашлись женихи, которые пришли и сосватали моих артисток. Я очень расстроилась, но быстро набрала новый состав. Сначала в ансамбле были только цыгане. Но цыганское искусство такое интересное, многогранное, что оно притянуло ко мне в коллектив и русских, и азербайджанцев, и армян, и дагестанцев. Очень горжусь тем, что цыганское искусство показывает себя с той стороны, которая интересна для всех национальностей.

Вскоре «Ягори» предложили подать заявку, чтобы называться народным коллективом.

— Комиссия увидела в нас действительно что-то стоящее, высокий уровень, и нам присвоили звание, — рассказывает Екатерина. — С 2017 года мы не просто кружок по интересам, а народный цыганский ансамбль песни и танца «Ягори». У нас есть солист, вокалист Иван Орлов. Он цыган из Белева, студент Тульской областной духовной семинарии. Очень талантливый, светлый, позитивный молодой человек.

В ансамбле сейчас три группы, общая численность — около 50 человек. Малыши с трех лет занимаются в коллективе-спутнике «Лулуди», с цыганского языка переводится как «цветочек». Еще одна группа, от 14 до 22 лет, — это уже основная группа «Ягори». Есть также студия танца «Ягори», куда принимают от 23 лет и до бесконечности.

В ансамбле собрались люди разных профессий: есть бухгалтер, педагог, бьюти-мастер, юристы, экономисты, много студентов и школьников.

— Я в прошлом танцор бальных танцев, сейчас работаю в бьюти-сфере. Екатерина много раз звала меня в ансамбль, но я стеснялась, говорила: «Ну куда я пойду, я уже мама двоих детей!» При этом мои дочки на тот момент уже три года занимались в ансамбле — 8-летняя Каролина — в «Лулуди», 15-летняя Айлина — в «Ягори», — рассказывает Анна Гулузаде. — Они тоже мне сказали: «Мама, приходи к нам!» И четыре года назад я пришла, стала заниматься, раскрылась, перестала зажиматься, стесняться, приобрела много друзей.

Потом решила принять участие в конкурсах «Мама года», «Миссис Тула», где меня мой коллектив тоже поддержал — у меня был очень яркий творческий номер. Я очень хочу, чтобы «Ягори» развивался! А что касается национальности, то танец — это язык тела, который, если ты танцуешь сердцем, будет понятен не только тебе, но и всем народностям, на каком бы языке они ни говорили. Главное в нашем деле — заряжать людей позитивом, делиться своим огнем. Ансамбль — это уже часть жизни! Я русская, муж азербайджанец, поэтому девочки у нас метиски. Но у меня тоже есть цыганская кровь — у мамы в роду были цыгане. Так что это — настоящий зов сердца! Все не просто так.

— У нас был кружок цыганских танцев и я решила попробовать себя, — говорит Айлина Гулузаде. — Я пришла, мне понравилось, так все и закрутилось. Понравились танцы, яркие костюмы и те эмоции, которые мы получаем сами и которые дарим зрителям.

На вопрос о том, в чем особенность цыганской культуры, девушки в один голос говорят: «В эмоциях, в подаче, в удивительной, потрясающей хореографии».

— На мой взгляд, танец русских цыган самый красивый, — улыбается Екатерина Абальмаз. — Танцы Русско Рома — в переводе «танцы русских цыган». Сейчас пытаемся «прощупать» танцы венгерских цыган, но ближе и дороже нам танцы Русско Рома.

В любом танце, и в цыганском в том числе, очень важны костюмы.

— Цыганский костюм изначально создавался для удобства, кофты шили на запах, чтобы женщинам было удобно кормить грудью малыша в дороге, — рассказывает Екатерина. — Мы не отходим от традиций, у нас есть костюмы с кофтой на запах, есть с кофтами-крестьянками, очень нежными и женственными.

Юбка — 2-2,5 солнца. На юбку уходит примерно 11 метров ткани. Дорого, но это очень красиво!

Цвета выбираем самые яркие. У нас четыре комплекта костюмов, каждый шьем на заказ. В зимнем варианте есть жилетки, расшитые мехом. На головах — платки в народном стиле, летом — красивая прическа, заколки, цветы, на шее — золото, мониста.

В репертуаре ансамбля «Ягори» около 500 номеров, самые популярные — «Две гитары», «Ручеёчек», «Мохнатый шмель», «Дорогой длинною», «Гадалка». Девушки выступают под песни, знакомые зрителям, а также и под песни на цыганском языке.

Коллектив часто бывает в Москве. Ежегодно ездит на конкурсы цыганского танца «За цыганской звездой», «Цыганский талисман», «Подкова на счастье». Это масштабные фестивали, куда съезжаются поклонники цыганского искусства со всех уголков России.

— Вдохновение я черпаю в музыке, — говорит Екатерина. — Слышу заводные нотки — и понеслась душа в рай! Особенно звуки гитары и скрипки. Есть что-то магическое в цыганском искусстве.

— Я вдохновляюсь на конкурсах, в поездках, когда общаюсь с такими же увлеченными цыганским искусством людьми, — говорит Анна Гулузаде. — Когда ты усталая приходишь с работы на занятия, начинаешь двигаться, гонять кровь, ты возвращаешься домой другим человеком: у тебя так много энергии, ты начинаешь сразу что-то делать по хозяйству, у тебя совсем другое настроение. Я очень рада, что я в этом коллективе, что я — его часть.