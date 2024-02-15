Как в клинике «Эксперт» лечат грыжу позвоночника без операции

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В медицинском центре появилось передовое оборудование для нехирургического лечения заболеваний спины. Как его используют в реабилитации, и почему после этого грыжа больше не возвращается, спросили у специалиста.

Дегенеративные заболевания позвоночника, к которым относится и грыжа – наша плата за прямохождение. Именно поэтому заболевание встречается очень часто у пациентов всех возрастов.

Во все времена врачи пытались бороться с грыжами, применяя самые разнообразные методики. Долгое время от грыж избавлялись в основном оперативным путем, сейчас этот подход пересмотрели.

Сейчас медицинские исследования говорят: через пять лет после хирургического вмешательства частота и сила обострения у оперированных пациентов становится такой же, как и у неоперированных. Гораздо более современным сейчас считается комплексное лечение без операции. В Туле оно доступно в медицинском центре «Эксперт».

Сергей Попов, нейрохирург клиники «Эксперт»:

– Грыжа – это выпячивание пульпозного ядра из межпозвоночного диска. Пациент страдает от болей в спине, когда грыжа сдавливает корешок. Наша задача – избавиться от соприкосновения вытекшего ядра с корешком.

Для этого лечение нужно выстроить в три этапа:

Первый – интервенционный. Его мы проводим на базе Центра лечения боли. Задачи этого этапа – снять воспаление. Мы вводим гормоны, благодаря чему грыжа с корешком расходится на небольшое расстояние. Боль уходит, но любая нагрузка в это время может сразу же привести к рецидиву.

Второй этап – реабилитационный, и он очень важен. Мы делаем все, чтобы грыжа и корешок разошлись максимально.

В нашей клинике появился новый инструмент, помогающий это сделать – роботизированная ортопедическая система Robospine. Это инновационная замена всем классическим видам вытяжения, в том числе сухому и подводному.

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Robospine позволяет делать мягкую дозированную тракцию отделов позвоночника. При этом вытяжение можно проводить как на всем позвоночнике, так и на отдельном сегменте, разгружать сжатый корешок позвоночника в автоматическом и ручном режиме. Система может тянуть сегмент под углом, а когда уйдет отек, наращивать силу и добавлять скручивающие движения.

Процедура не доставляет болевых ощущений, и, что важно в современном мире, не требует много времени. Ради подводного вытяжения придется переодеваться, сушить голову, одеваться, а после час лежать и носить корсет. Система Robospine не требует особой подготовки. Сеанс длится от 5 до 30 минут, а затем через 15 минут ходьбы вы можете возвращаться в привычный ритм.

Для еще большего эффекта в клинике «Эксперт» аппарат Robospine в некоторых случаях используют в тандеме с лазером. Комбинируя интенсивность и режимы, аппарат помогает снизить воспаление, обезболить, расслабить и простимулировать, а также термально воздействовать на ткани для еще большего эффекта вытяжения.

Системой Robospine сейчас не может похвастаться ни одна клиника в Тульской области, и лишь некоторые в ЦФО.

Один курс реабилитации с системой Robospine помогает не только устранить компрессию, но и запускает спонтанный саногенез грыжи. Поскольку в зону воздействия аппаратом поступает цитокины, там возникает активное воспаление, и организм начинает уничтожать грыжу, как и всякое инородное тело. Грыжа уменьшается в объеме, склерозируется и во многих случаях вообще становится плоской. Это идеальный вариант, поскольку плоская грыжа не сдавливает невральные структуры и не доставляет пациенту никаких проблем.

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После такой реабилитации можно переходить к третьему этапу лечения – наращиванию мышечного корсета, то есть к тренировкам и ЛФК.

– Система эффективна именно при комплексном подходе лечения, –подчеркивает Сергей Попов. – В нашей клинике есть все инструменты для того, чтобы облегчить боль в спине и сделать так, чтобы она больше не возвращалась.

Каждый случай мы рассматриваем индивидуально, поэтому купить отдельный курс на аппарате Robospine нельзя, курсы реабилитации в клинике проводятся исключительно под контролем врача.

Болит спина? Запишитесь на прием в «Эксперт» и пройдите путь от купирования боли до реабилитации.

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