Кто стал Человеком года-2017

«Человека года» выбирали в этот раз в четырех номинациях: власть, культура/искусство, спорт и народные герои. В каждой из них на звание «Человек года — 2017» претендовало от 8 до 22 человек. Была и борьба, и накрутки, представляем вам чистые итоги голосования по состоянию на 0.00 восьмого января 2018 года.

Власть/политика

«Человеком года—2017» в номинации «Власть» стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

За него проголосовали 547 раз. Второе место занял глава тульской администрации Евгений Авилов. Третье место досталось Максиму Щербакову, главе Заречья. Всего в этой номинации пользователи проголосовали 2 865 раз. Негусто!

Народный герой

Победитель в этой номинации не харизматичный политик и не работник сферы искусства. И он не просто выполнял свою работу, он — настоящий герой! Это 27-летний туляк Денис Петрухин.

Мужчина спас тонувшего в Упе подростка. За Дениса отдали 1169 голосов на портале Myslo.ru.

Второе место в народном рейтинге занял Тимофей Шахов, пристав из Богородицка. Вместе с соседом он бросился в горящую квартиру и вытащил оттуда пострадавшую женщину. На третьем месте — Артём Сорокин и Иван Фёдоров, простые туляки, которые спасли на пожаре женщину с ребенком.



Спорт

«Человеком года-2017» в этой номинации стал велогонщик Александр Дубченко, бронзовый призер международных соревнований в Швейцарии.

За него проголосовали 5151 раз! На втором месте — Инна Жданова, чемпионка России и мира по рукопашному бою. Третье место досталось Екатерине Реньжиной, чемпионке России по легкой атлетике на дистанции 400 м.



Культура/искусство

В этой номинации победа досталась Марине Мазановой, директору тульского «Театрально-концертного центра».

В 2017 году ее фестиваль «Театральный дворик» побил российский рекорд по числу зрителей и вошел в топ-3 культурных событий России. На втором месте — «артистка оригинального жанра» Ева Бергер (она же Надежда Никитина), на третьем — Андрей Клюкин, продюсер фестиваля «Дикая Мята».