Двое туляков спасли из горящей квартиры женщину с ребенком

Фото Юлии Гришиной.

Страшное происшествие случилось сегодня, 1 сентября, в Туле. В доме № 84-а по улице Металлургов загорелась квартира на втором этаже.

К счастью, в этот момент двое ребят — Иван и Артём — делали ремонт на балконе в соседнем подъезде. Они увидели дым и стоящую на балконе женщину с малышом и мгновенно сориентировались в ситуации. Парни выбежали из подъезда и забрались на козырек.

Артём залез на балкон и передал ребенка Ивану, а затем спустил вниз женщину.

Выяснилось, что в квартире находится глава семейства. Парень хотел и его спасти — попросил у очевидцев воду и тряпку, чтоб обмотаться ей и пробраться вовнутрь. Но огонь быстро разгорелся, и Артём понял, что спасти мужчину не успеет.

Женщину с ребенком увезли на скорой помощи в больницу, а глава семейства, к сожалению, погиб.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области, звонок о пожаре поступил в 18.40 в «Единую службу спасения-112». В 18.48 пожарные были на месте происшествия, в 18.53 возгорание ликвидировали. С огнем боролись 16 человек.

В результате пожара выгорела кухня, закоптились стены и потолок по всей площади.