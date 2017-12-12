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В Богородицке судебный пристав вместе с соседом спас женщину из огня
На фото Тимофей Шахов.

В Богородицке судебный пристав вместе с соседом спас женщину из огня

Тимофей Шахов и Андрей Пилипенко вошли в горящую квартиру и вытащили 93-летнюю пенсионерку еще до приезда пожарной бригады.

Поздним вечером 10 декабря 2017 года на улице Коммунаров в Богородицке произошло возгорание в пятиэтажке (Myslo уже сообщал об этом).

Жертв удалось избежать благодаря действиям жильцов дома — Тимофея Шахова и Андрея Пилипенко. Мужчины, почувствовав запах гари, вышли из своих квартир в подъезд. Соседи сообщили им, что горит квартира на втором этаже и, скорее всего, там находится 93-летняя женщина.


Андрей Пилипенко.

Мужчины отреагировали мгновенно. Сказав жильцам покинуть подъезд и вызвать пожарную охрану, они бросились в горящую квартиру.

В помещении всё заволокло дымом, двигаться пришлось на ощупь.

Услышав стоны, мужчины тут же обнаружили женщину. Почувствовав, что уже не могут дышать, мужчины выбежали обратно в подъезд вдохнуть свежего воздуха, после чего вернулись в квартиру и вытащили пострадавшую в коридор.

В этот момент к месту ЧП прибыли спасатели. Мужчины передали пострадавшую бригаде скорой помощи, а пожарные приступили к ликвидации возгорания.

Как сообщили в пресс-службе регионального УФССП, Тимофей Шахов трудится в отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области в должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Ранее Тимофей работал пожарным в местной пожарно-спасательной части. Видимо, старые профессиональные навыки пригодились.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:37 +5
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