Место года-2017 – сеть ресторанов McDonald’s

Туляки выбрали самое любимое «народное» заведение – за городские рестораны и кафе проголосовали более 50 тысяч раз!

Туляки выбрали самое народное тульское заведение. В нашем рейтинге

в этом году приняли участие 60 баров/пабов/ресторанов и кафе.

На голосование за лучшее «Место года» мы отвели две недели, но основная борьба (особенно за первое место) развернулась на портале в последние сутки перед окончанием голосования.

Итак, по состоянию на 8 января 2018 года безоговорочным лидером (по чистому результату, мы исключили накрутки голосов) стала сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s. За него было отдано 13 757 голосов. На втором месте – гриль-бар Drova (8 806 голосов), на третьем – пиццерия МаМа Mia (630 голосов).

Всего за любимое место общепита в нашем городе туляки проголосовали более 56 тысяч раз.

Кто еще в «народном рейтинге», смотрите здесь.