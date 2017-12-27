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Тульский велогонщик стал бронзовым призером международных соревнований в Швейцарии

Тульский велогонщик стал бронзовым призером международных соревнований в Швейцарии

Поздравляем нашего спортсмена!

В швейцарском Гренхене завершились международные соревнования по велоспорту-треку Track Cycling Challenge.

Спринтер сборной команды России туляк Александр Дубченко завоевал бронзовую медаль в кейрине.

Также тульские велогонщики Максим Пискунов и Денис Некрасов заняли четвертое место в мэдисоне.

Напомним, Дубченко, Пискунов и Некрасов — члены тульской команды MARATHON-TULA Cycling team.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:20 +7
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