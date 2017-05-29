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Тулячка Екатерина Реньжина стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике
Фото пресс-службы легкой атлетики.

Тулячка Екатерина Реньжина стала лучшей на чемпионате России по легкой атлетике

Наша спортсменка уверенно лидировала в забеге на 400 метров.

В Сочи завершился командный чемпионат России по лёгкой атлетике. Тулячка Екатерина Реньжина вновь доказала, что она на сегодняшний день лучшая бегунья страны на 400 м.

Спортсменка не оставила никаких шансов своим соперницам и с результатом 52,42 с уверенно победила.

Ещё один воспитанник Вячеслава Маринова, Александр Ефимов, являясь специалистом в беге на 200 м, на этот раз решил попробовать себя в более коротком спринте. В итоге Александр вошёл в финал бега на 100 м, где был в шаге от призового места. Показав одинаковый результат с бронзовым призёром (10,58 с), он остался четвертым, проиграв тысячные доли секунды.

Тем не менее Ефимов, также как и Реньжина, отметился золотой медалью на этих соревнованиях. Вместе со своими товарищами по сборной России, он одержал победу в эстафетном беге 4×100 м с результатом 39,63 с.

Следует также отметить, что в толкании ядра официально подтвердил норматив мастера спорта России туляк Николай Пронин. С результатом 17 м 58 см он занял итоговое девятое место в чемпионате.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:16 +4
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