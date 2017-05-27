Туляк спас тонущего в Упе подростка

На фото Денис Петрухин.

Все произошло еще в прошлую субботу, 20 мая. Нашлись свидетели, которые позвонили в редакцию Myslo и рассказали о случившемся.

Myslo удалось разыскать героя.

Когда ему позвонили, он удивился очень, и долго не соглашался на интервью: «Да ничего я такого не сделал геройского, просто помог мальчишке из воды выбраться». Но мы всё-таки уговорили его вспомнить подробности происшествия.

Итак, знакомьтесь, Денис Петрухин, 27 лет.

– В субботу я с девушкой гулял по Туле. Купили кофе, решили выпить его возле Упы. Устроились на бетонной набережной, недалеко от сковороды, где на Масленицу картошку жарили. Времени было четыре-полпятого.

Сидим, разговариваем, на речку смотрим. Вдруг увидел какой-то предмет непонятный, круглый, который по течению плыл, а потом под водой скрылся!

Когда он опять невдалеке появился, понял, что это голова мальчишки лет десяти. Он ТАК смотрел на меня!

Там неглубоко, но течение приличное, я испугался, что его дальше потащит, на глубину. Как был в одежде, прыгнул в воду, и — к нему! Ила на дне полно, ноги вязнут… Пацан за меня схватился изо всех сил, тянет за собой!

Думал, не удержу, но ничего, справился. Люди на берегу видели, как мы барахтаемся, помогли на берег выбраться. Он сразу к бабушке побежал, которая невдалеке стояла. Что она ему говорила, не знаю, но вряд ли хвалила (смеётся).

За руку взяла, и они по бережку двинулись прочь. Я майку отжал, отправился к машине, и тут бабушка подходит, говорит: спасибо, извините, что сразу не поблагодарила — растерялась. Хотел ей посоветовать за внуком лучше следить, но не стал. Зачем? Она теперь с него глаз спускать точно не будет, а что прошло, то прошло… Может, мальчишка бы и сам выплыл, неглубоко там. Хотя нет, я глаза его испуганные помню. Ботинки два дня отмывал от ила, джинсы так и не отстирываются. Ну и ладно, другие есть!

Myslo обращается к пострадавшему ребенку и его родственникам. Если вы хотите поблагодарить спасителя, обращайтесь! Координаты Дениса есть в редакции.

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