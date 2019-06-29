Под кожу: Мастер татуировки – о боли, иероглифах и золотой мясорубке

Фото Алексея Пирязева.

Больно ли делать тату, на ком новички набивают руку и зачем нам нужны переводчики? Myslo поговорил с татуировщицей Надей Бекнефисовой.

Если мама говорит, что ты хорошо рисуешь, это не всегда так

Наде 28 лет, в Тулу она приехала из области, когда ей было 20. Ее рабочий кабинет в черных тонах полон рисунков и всяких забавных штук. Сама хозяйка «мастерской», тоже вся в черном, но не мрачная, а напротив, сплошной позитив.

– У нас без юмора нельзя, иначе клиент начинает волноваться.)) Мы тут в салоне вообще постоянно смеемся. Рисунки на стенах — это эскизы татуировок, которые сейчас в работе (вы ведь знаете, конечно, что в один прием большую тату не набьешь?). На стеклянном шкафчике — модели для рисования. В свободное время мастерица занимается академическим рисунком, рисует с натуры, чтобы хватку не терять. И учеников гоняет — без тренировок закиснут. — А это что за мясорубка? – Подарок). Когда я только училась, набивала руку, я слишком сильно погружала иглу в кожу. Наставник прозвал меня Надя-мясорубка. А потом, уже от учеников мне «прилетел» вот такой подарок)). — Кто ты по образованию? – У меня первое образование художественное — я педагог-художник, второе — специалист по рекламе, но худграф, не менеджмент. Училась не в Туле, сюда приехала, чтобы стать дизайнером. И стала! Сначала был дикий восторг, но потом я поняла, что дизайн — это не творчество, а решение задачи. А мне хотелось именно творить. Меня всегда тянуло рисовать руками. Для души стала кататься к знакомым ребятам в автосервис, рисовала ночами аэрографию. Быстро устала от такого графика и решила попробовать татуировку. Пришла в «ПРОТАТУ», предложила заплатить им, чтобы научили. Там посмотрели мои работы и сказали: «А давай мы обучим тебя бесплатно, но ты у нас останешься работать». И вот я здесь.

– Сейчас я уже сама обучаю новичков. Первое, что у них спрашиваю, — есть ли художественное образование. Учиться приходят толпы. Почему-то все думают, что это круто, просто, романтика и легкие деньги. Но нет. Отказываем очень многим.

Не умеешь рисовать — мастером не станешь. Можно научиться бить, но если плохо рисуешь, пиши пропало.

Иногда люди уверены, что хорошо рисуют, потому что им мама в детстве так говорила.

Я думаю, что далеко не все мамы — индикатор таланта. Скорее наоборот.

О силе халявы и ужасе портаков

— На чем тренируются ученики? Не на живых же людях?

– Сначала портим искусственную кожу. Это такие специальные кусочки полимерного материала. Конечно, на человеческую кожу они меньше похожи, чем на линолеум, но выручают — учат держать в руках машинку. А это — безжизненные твердые холодные лоскутки, а в реале у тебя под иглой живой человек, которому еще и больно.

— А как новички «пересаживаются на человека»? Чем завлекаете «подопытных»?

– Скидки и бесплатные тату. Людей, готовых ради халявы практически на всё, полно. Поначалу ученикам дают работу, которую потом может поправить опытный мастер. – Помнишь свою первую работу? Это было плохо? – Это было ужасно! (Смеется) — Что это было? – Надпись на ключице. Я страшно волновалась, но была рада, что меня допустили до тела. Моим первым клиентом была девушка, огромный ей респект, что выдержала меня! Наставнику мало что пришлось подправлять, просто я делала тату настолько долго, что вымучила девушку вконец. — Какой самый смешной или странный портак (неудачное тату. — Прим. авт.) тебе приходилось переделывать? – О, их было много. Не хочется никого обижать, конечно… Бывает и такое: «Подправьте мне тату!» — «Давайте полностью закроем, у вас же, видите, волк перекошен». — «Это вообще-то пантера». А один мой ученик еще в армии баловался татуировками. Бил олдовой машинкой из моторчика от электробритвы с заостренной гитарной струной вместо иглы. Вот это было нечто! Обычно я не смеюсь над людьми, но он мальчик на позитиве, сам смеялся. Его Ловец снов на руке был больше похож на Планктона из мультика про Губку Боба.)) Пришлось закрывать его портак, теперь красивая рука у парня. Немного отвлечемся на подборку самых странных татуировок (с просторов интернета). Галерея показать все фотографии 10 — Есть ли работы, за которые тебе стыдно? – Я не помню (смеется). На самом деле, стыдно за то, что раньше не переубеждала клиентов, которые просили набить какую-то ерунду. Нужно было набираться опыта, вот и делала, что просили.

— Отговариваешь теперь?

– Конечно. Тату ведь изначально нужно, чтобы выделиться как-то, проявить индивидуальность. А у нас несут картинки из инета. Накачают и несут. И все одинаковые ходят. Я таких «клонов» отговариваю.

— Разрешишь сыну сделать тату?

– Почему нет? Ему сейчас 10, раньше частенько здесь бывал. На «болевых» насмотрелся, может, и сам не захочет. Но так я не против. Одно условие: заработать на тату должен сам.





— У тебя самой есть тату?

– Да, делала в юном возрасте, в непонятных условиях, пришлось потом перекрывать. Татуировка у меня самой всего одна, я сапожник без сапог. Есть желание сделать еще, но нет времени. Мастер, у которого хочу набить, живет в Питере, туда ж ехать нужно.

— Есть любимые тату-художники?

– Степан Негур, он лучше всех рисует биоорганику, и не только в России, а вообще в принципе лучше всех:

Илья Фоминых. Крутой, с регалиями, он в жюри на всех тату-фестах, я была у него на мастер-классе:

Валентина Рябова, сейчас живет и работает в Германии. Она классный портретист, рисует сразу с человека на кожу:

Егор Лещев, веселый прикольный олдскул. У него маленькие шуточные примитивные картинки:

Иероглифы: шаг вправо, шаг влево — и ты доширак

— В каком стиле ты работаешь?

– Почти во всех. Но я не считаю, что это идеально. Лучше выбрать свой стиль и уйти в него полностью, только тогда отточишь мастерство по максимуму. А у меня бывает период, когда я полгода с ума схожу по японской татуировке. Я не устаю, получаю от нее удовольствие, прошу человека со мной подольше посидеть, потому что хочу скорее увидеть результат. Потом меня «отпускает» и я начинаю кайфовать от треш-польки.

— Что считаешь пошлятиной или на грани?

– Я много чего из тату считаю несимпатичным. Например, знак бесконечности на запястье: ну валом же валят все! Ненавижу трайблы (tribal исторически трактуется как «узор на коже». — Прим. авт.). Раньше, когда не была развита индустрия тату, били вот такие узоры. Пожалуй, все.

Многие мастера отказываются набивать иероглифы. Я считаю, такие тату можно делать после визита к хорошему переводчику и хорошему каллиграфу, а не просто скачивать из интернета, куда их выкладывают такие же обычные люди. Потому что в иероглифах так: шаг вправо, шаг влево — и ты доширак.





— Есть мода на рисунки определенных стилей?

– Видимо, да. Я сто лет не била Богоматерь, и вдруг клиенты, как сговорились, идут и просят ее. Еще мишки-медведи сейчас всех форм и размеров в моде, что ли: раз в неделю делаю мишку кому-нибудь! То валом японскую татуировку просят, то лисичек.

Покажу пока работы Нади Бекнефисовой:

— Можешь по рисунку что-то понять о человеке? Внутренний мир? Комплексы? О чем говорит татуировка?

– Думаю, нет, чаще наоборот. Вижу человека и почти на 100% могу угадать, что он попросит набить. Если приходит мужчина в возрасте, не в костюме, а обычный такой, значит, попросит кельтский браслет на руку. Это классика, которую он хотел, когда был моложе, но для своего тату только что созрел.

Пожилые чаще всего хотят черно-белую классику. Но один клиент удивил! Я его теперь просто обожаю. Пришел обычный мужчина, сильно за 60. Я сразу: «Вам волка на плече или кельтский браслет?» А он как выдаст:

хочу, говорит, Короля Ночи из «Игры престолов», в реализме. Вот те на!

А я сама фанатка сериала, очень круто получилось, кстати. На плече — сам Король, а под ним глаз Ледяного дракона.

— Твой любимый клиент — это какой? – Пожалуй, который доверяется, дает возможность мастеру придумывать сюжеты самому. Ну и позитивный, конечно. — Расскажи о них.

– Конечно, это поклонник «Игры Престолов», самый возрастной и необычный мой клиент. Другой делает японское тату якудзы. Это когда забито всё тело, шея и голова, конечности и попа, лишь на животе по центру вертикальная полоска чистой кожи. Еще в процессе.

Еще одна женщина, 56 лет, набивала розочку на спине. Она так давно мечтала о тату, еще со времен СССР. В те времена в стране такое не приветствовалось, считалось, что татуировки только зеки делают. Потом Союз кончился, но у моей клиентки закрутилось другое — дети, внуки. Так эта розочка и осталась у нее в мечтах до 56 лет. И однажды муж сказал ей: «Возьми деньги, сделай татушку, если ты до сих пор о ней думаешь столько лет, значит, надо!» И она пришла ко мне. А через месяц заскочила показаться, я ее просто не узнала: она помолодела! Вот что значит мечта.

А девочки терпеливее!

— В какой части тела больнее всего набивать тату?

– Самое болезненное место — ребра. Очень чувствительны область плюсны сверху (где шнурки на кедах), кисти рук, голова, у многих — шея. У мужчин — грудь (женщины нормально переносят). Женщины вообще терпеливее, видимо, от природы болевой порог выше. Девочки больше волнуются, а переносят лучше. А может, еще потому, что я сама девушка и мужчинам неудобно передо мной показывать эмоции — держатся изо всех сил!

— Были ли те, кто передумал уже «на столе»? Типа «Остановите, я сойду!» — было такое?

– Лично у меня нет, у коллеги было. Когда клиент не может терпеть, я просто отпускаю его домой до лучших времен. А потом, когда будет готов, с анестезией продолжаем.

— Анестетики предлагаешь? – Да, если места нежные, болезненные или человек плохо переносит процедуру. Рекомендую делать всё же на живую. Считаю, что татуировку надо прочувствовать самому. — Бывает ли экстремальная реакция у клиентов? – Обморочные ситуации могут случиться от волнения, когда человек набивает тату первый раз. Если клиент «зеленеет», даю сразу ему понюхать нашатырь, предлагаю горячий сладкий чай. Вообще, чтобы всё прошло хорошо, перед сеансом нужно обязательно выспаться, плотно поесть. Если нездоровится, лучше отложить процедуру. Не усиливайте стресс! На татуировку нужно приходить в хорошем расположении духа и при хорошем самочувствии.

Фотошоп, перегар, сарафан

В инстаграме или «ВКонтакте» десятки тату-мастеров размещают настоящую красотищу, но это вполне себе может оказаться ворованными картинками или банальным фотошопом. Как найти достойного мастера?

По словам Нади, самый верный способ — сарафанное радио.

– Мастер должен быть чистым, опрятным, без запаха перегара (это важно). Ни в коем случае мастер не должен предлагать клиенту выпивку — употреблять алкоголь непосредственно до и после нанесения тату запрещено.

Хороший татуировщик держит рабочее место в идеальном состоянии. Даже если он работает не в салоне, а на дому, это должна быть отдельная специально оборудованная комната, где не спят кошки, не играют дети, где чисто! Настоящий рабочий кабинет.

— Про то, что важно сохранить здоровье клиента, понятно. А самой не страшно? К вам разные люди приходят. – Это вопрос к самому мастеру. Да, мы у людей справок не берем. Да, мы при работе соприкасаемся с кровью. Важно соблюдать правила стерильности и чистоты, и ничего не случится. Ничего не трогать голыми руками, стерилизовать всё, что соприкасается с тобой и клиентом, закрыть то, что не можешь стерилизовать (например, стол накрываю пленкой, которую потом просто выбрасываю). Если у тебя самого косяков в этом вопросе нет, то можно быть спокойным.

Семь раз отмерь, один набей

– Этапы работы над татуировкой. Какие? – Идея → эскиз (рисую их чаще на айпаде) → размер → картинки на бумажке разных размеров → прикладываем → переносим на бумагу типа копирки → перенос на тело → бритье (если нужно) → обеззараживание → нанесение татуировки → корректировка.

— Назови правила хорошего тату.

– По-ду-мать. И не просто обдумать, надо ли это вам, а продумать сюжет, не хватать рисунки из интернета. Мастер разрабатывает эскиз бесплатно, почему этим не воспользоваться?