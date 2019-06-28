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Выпускной в белых халатах: о чем мечтают будущие тульские врачи?

Фото Макса Останкина.

Выпускной в белых халатах: о чем мечтают будущие тульские врачи?

В Тульском государственном университете состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Медицинского института специальности «Лечебное дело».

В 2019 году вуз покидают 177 молодых специалистов. Большая часть из них уже в этом году смогут пополнить коллективы учреждений здравоохранения Тульской области. Среди будущих врачей — 49 студентов иностранных государств, а также более 30 «целевиков», получавших образование по договорам с министерством здравоохранения Тульской области.

В торжественной обстановке дипломы об окончании специальности «Лечебное дело» Медицинского института ТулГУ врачам вручили директор института Александр Хадарцев, заведующие кафедрами и преподаватели, заместитель министра здравоохранения Татьяна Сёмина.

 

Проректор по учебной работе ТулГУ Владислав Котов:

Владислав Котов

– Лечебное дело — одна из самых рейтинговых, популярных и востребованных среди студентов специальностей ТулГУ. Поступить на нее очень непросто. Еще сложнее было учиться. Лечебное дело, если посмотреть учебный план, самая длинная и большая по срокам специальность. В течение шести лет вы осваивали 360 зачетных единиц академической нагрузки, успешно сдали десятки зачетов и экзаменов. Это рекорд среди любых других специальностей нашего университета. Вы доказали всем, и в первую очередь себе, что вы — лучшие и достойны высокого звания врача.

Директор Медицинского института Александр Хадарцев:

Александр Хадарцев

– Дорогие друзья! Сегодняшний день пусть останется в вашей памяти как веха в будущее. Всё еще впереди. Предстоит много сделать, многому научиться, ежегодно подтверждать уровень своей квалификации. Сегодня уже 19-й выпуск! Мы выпускаем 177 человек, а в 2020 году выпустим уже 250 человек. Это весомое пополнение в здравоохранение Тульской области. Мы надеемся, что все наши выпускники найдут место работы и внесут свежую струю в деятельность здравоохранения. Есть китайская поговорка: «Не плыви против течения, не плыви по течению, плыви туда, куда тебе надо». Пусть и у вас будет цель куда плыть, как плыть и зачем плыть. Полный вперед!

 

Шесть лет учебы позади. Впереди у кого-то — работа, а кто-то еще на два года пойдет в ординатуру — осваивать узкие специальности.

Анастасия Сафонова, 23 года, Узловая. Окончила вуз с красным дипломом:

– В моей семье сразу три врача — дедушка, мама и тетя. Дедушка сейчас на пенсии, работал ортодонтом, мама — стоматолог, тетя — медсестра. Я тоже решила выбрать делом своей жизни медицину — ни о чем другом я даже не думала. И когда мне еще в детстве задавали вопрос, кем я хочу быть, всегда отвечала — врачом. В семье часто обсуждали медицинские вопросы, к маме на работу часто ходила. Я ни разу не пожалела о том, что поступила в этот вуз. Учиться, конечно, было сложно, особенно первые годы. Очень трудно было учить такие фундаментальные предметы, как анатомия и физиология. Все остальные предметы уже строятся на них. Сидела, учила по ночам строение человека, кости, мышцы… Впереди — два года ординатуры, я хочу стать акушером-гинекологом и работать в Туле. Я сразу это решила, как только поступила в вуз. Когда я побывала на первых родах, меня охватило такое чувство… это было так трогательно, слезы наворачивались. А потом я работала в роддоме медсестрой, даже к такому чуду, как рождение ребенка, со временем привыкаешь. Для меня современный врач — это огромная энциклопедия. Я буду внимательным, ответственным и хорошим врачом. Обещаю!

Надежда Удальцова, 23 года, Тула. Окончила вуз с красным дипломом:

– Я с детства считала, что каждый человек должен знать свой организм и следить за своим здоровьем, как он работает, как функционирует. Мне хотелось изменить мировоззрение в лучшую сторону, чтобы было понятно всем людям, что такое медицина. Для этого не нужно иметь какой-то специальный дар, только наука и много-много опыта. По сравнению с другими факультетами нам учиться было сложно. То чувство, когда все отдыхают по вечерам, а ты сидишь учишь латынь, анатомию, фармакологию, нормальную физиологию, патологическую анатомию… Каждый предмет по-своему тяжелый. Но упорство и труд — и всего можно добиться, и вот ты уже всё понимаешь! Я убеждена, что пословица «где родился, там и сгодился» очень верная.

Я тулячка, училась в Туле и работать буду здесь же. Сейчас я уже могу работать терапевтом в поликлинике, но я хочу большего — получить право работать по узкой специальности в стационаре.

Я выбираю акушерство и гинекологию, к этой специальности у меня лежит душа. А ведь работать надо в удовольствие, приходить каждый день на работу с радостью, а не потому, что так надо.

У меня в семье нет врачей, в роду были бухгалтеры, портнихи. А мы с моей двоюродной сестрой Викой Бельковой — первые. Она в прошлом году окончила вуз и уже работает врачом-педиатром в Алексине. Родители мной очень гордятся, сидят в зале — боятся, как бы не расплакаться.

Современный врач — это ступенька вверх, это наше будущее. Я буду очень человечным врачом. Буду относиться к пациентам не как к работе, а вкладывать свою душу, чтобы люди понимали, что мы не просто конвейером принимаем пациентов, а реально хотим им помочь.

Анна Савельева, 24 года, Богородицк. Окончила вуз с красным дипломом:

– То, что буду врачом, я решила еще в седьмом классе. Важно, чтобы в семье был доктор, да и вообще это очень круто! Эта профессия издавна была в почете, врачи всегда были уважаемы. Я бы хотела, чтобы меня уважали. В семье все юристы, только моя сестра — медицинский работник, медсестра. Я пойду в ординатуру. У меня выбор: неврология или психиатрия и наркология. Сейчас эти специальности становятся смежными. Жаль, что не специальности, объединяющей все эти направления. Но всё же больше душа лежит к неврологии, хочу, чтобы у людей как можно реже случались инсульты, хочу спасать жизни. Начну свою работу в Туле, на родной земле, а дальше посмотрим — возможно, буду покорять и другие города.

Учиться было сложно. Любой выпускник с красным дипломом вряд ли скажет, что учиться ему было легко. Бессонные ночи, недоедание, потеря веса, стрессы… Здоровья ушло много, но оно того стоило.

Современный врач — это самый грамотный, высококвалифицированный специалист, который спасет жизнь любому. Три главных качества врача: альтруизм, открытость и добродушие.

Татьяна Бадаква, 23 года, село Тёплое Ленинского района. Окончила вуз с красным дипломом:

– Я из династии врачей. Дедушка приехал по распределению из Саратовской области в Тульскую область и работал главным врачом и хирургом. Папа — хирург, дядя и вся его семья — врачи: жена, дети, внук. Моя сестра тоже училась на врача в Рязани. Так что я даже не представляла, что могу быть кем-то другим, — только врачом. Учиться было сложно, но интересно. Мне было важно учиться только на пятерки, это еще со школы повелось.

Я люблю травматологию. Мне нравится собирать кости, в больнице я часто помогала врачам. Но я понимаю, что в травме работать очень тяжело, достигнуть высот там трудно. В организме человека около 400 костей, и лечить их очень сложно. Так что я, наверное, буду или офтальмологом, или лором. Уверена, что врач обязательно должен обладать такими качествами, как доброта, честность и внимание к пациентам.

Махьюб Рияд, 26 лет, Республика Йемен:

– Я приехал в Тулу по обмену, по направлению из своей страны. Учиться было здорово, здесь высокий уровень образования и есть все условия для обучения. Сначала было очень сложно выучить русский язык, были проблемы на первом курсе. Но я старался и всего добился, ведь обучение шло на русском языке! Так что я осваивал сразу два направления: русский язык и медицину.

Я планирую обучаться в ординатуре, хочу стать врачом-кардиологом. Хочу, чтобы у людей были здоровые сердца. Это моя мечта с детства. Я первый врач в семье, и родители мной очень гордятся. Папа у меня судья, мама — дизайнер. В Туле я уже женился на русской девушке, так что после окончания ординатуры планирую остаться здесь жить и работать.

Современный врач — это спасатель жизней. Для врача очень важны терпение, ум и высокое качество работы.

Алексей Иванов, 23 года, Тула. Окончил вуз с красным дипломом:

– Когда я решил поступать в медицинский вуз, я подробно всё узнал про тульский и про московские и понял, что разницы особо нет. Везде есть преподаватели, которые хотят давать знания студентам, и везде есть те, кто не хотят. Врачом я мечтал стать с детства. Совсем маленьким я «оперировал» игрушки, мы с братом всё время изучали мех, извлекали синтепон, перетаскивали его, закладывали, зашивали (смеется). В школе, в восьмом классе, я увлекся музыкой. Но потом я решил, что всё же спасать людям жизнь — важнее. На первом курсе еще скучал по музыке, сейчас уже нет. Совмещать это невозможно. Я помню, на первом курсе перед коллоквиумом по анатомии я пять ночей не спал, учил-учил, всё было на латыни…

В ординатуре я хочу подать документы на две специальности: неврология и терапия. Неврологию я полюбил на четвертом курсе. До этого хотел быть акушером, потом хирургом, но неврология победила. Я стал покупать новые учебники, читал всё по неврологии запоем. Мне это очень нравится!

Современный врач — человек, который шагает в ногу с технологиями XXI века. Нельзя получить диплом и на этом успокоиться, мол, всё, я — врач. Нужно постоянно развиваться, не стоять на месте, учиться и совершенствоваться каждый день. Убежден, врач должен быть честным к себе и к пациентам. Нужно обладать большим багажом знаний и уметь общаться с людьми.

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Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 18:56 +8
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