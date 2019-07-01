Милые корги, забавные чихуахуа, гордые хаски: в Туле прошла выставка собак

Фото Елены Колотевой.

В загородном комплексе «Петушки» прошла выставка собак всех пород. Гости увидели лучших представителей четвероногих по версии Общероссийской кинологической организации и Федерации служебных собак: золотистых ретриверов, чихуахуа, американскую акиту, белых швейцарских овчарок, биглей и многих других. Во время выставки прошло костюмированное шоу собак, а за самый оригинальный костюм победитель получил приз.

Смотрите большой фоторепортаж Myslo!