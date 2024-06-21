Cветовое шоу, летняя гаражка и выставка локальных художников: выходные в Туле

Борьба за Победу. Свет Памяти
Где: Площадь Победы.
21 июня на площади Победы состоится световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти».
На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 будут транслироваться видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и вкладе жителей города в Победу.
Серебро
Где: Кластер «Октава».
21 июня в «Октаве» покажут спектакль «Серебро» театра «КАМ».
Серебряный век — манкая, волнующая эпоха в русской литературе. Время, сочетающее в себе мысли о любви, хлебе, жемчуге и переменах. Каждый поэт создавал свой язык, на котором предавался воспоминаниям, манифестировал и бросал камни слов в толщу воды будущего.
Открытый микрофон
Где: Кафе «Суп с котом».
21 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».
Garage sale
Где: Кластер «Октава».
22 июня в «Октаве» пройдет летний Garage sale от Party Market.
Что будет:
- диджей-сеты от классных тульских ребят;
- маркет с винтажными вещами и интересными аксессуарами от локальных тульских брендов;
- кастом-станция, где каждый может преобразить привычную вещь и сделать ее уникальной, — на выручку придут блестки, краски, пайетки, бисер.
Новь
Где: Творческое пространство «Девятка».
С 21 по 30 июня в творческом пространстве «Девятка» пройдёт выставка современных тульских художников «Новь».
Новаторские работы позволят зрителям окунуться во вселенную современного искусства и ощутить её вдохновляющую энергию.
Кот и Кисы
Где: Ликерка Лофт.
22 июня в Ликерке Лофт откроется котопространство «Кот и Кисы».
Вы сможете окунуться в удивительный мир кошек и насладиться общением с более чем 30 породами семейства кошачьих. Питомцев можно гладить, кормить их вкусными лакомствами, а также вместе весело играть.
Кубок оружейной столицы-2024
Где: Казанская набережная.
22 июня на Казанской набережной пройдет Всероссийский турнир по силовому экстриму «Кубок оружейной столицы-2024».
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кофейня «Волна».
22 июня в кафе «Октавы» в рамках квартирника выступит Алиса Кузнецова.
Первенство России по велосипедному спорту
Где: Тульский велотрек.
С 22 по 24 июня на Тульском велотреке пройдет первенство России по велосипедному спорту на треке в спринтерских дисциплинах среди юниоров и юниорок 17-18 и 19-22 лет.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
23 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.