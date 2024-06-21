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Cветовое шоу, летняя гаражка и выставка локальных художников: выходные в Туле

Cветовое шоу, летняя гаражка и выставка локальных художников: выходные в Туле

А еще «Открытый микрофон», спектакль-инверсия в «Октаве» и первенство России по велосипедному спорту — в нашем обзоре выходных.

Борьба за Победу. Свет Памяти

Когда: 21 июня, пятница, 21.00.
Где: Площадь Победы.
 

Борьба за Победу. Свет Памяти

21 июня на площади Победы состоится световое шоу «Борьба за Победу. Свет Памяти».

На здании по адресу ул. 9 Мая, 1 будут транслироваться видеопроекции, посвященные событиям Великой Отечественной войны и вкладе жителей города в Победу.

 

Серебро

Когда: 21 июня, пятница, 20.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Серебро

21 июня в «Октаве» покажут спектакль «Серебро» театра «КАМ».

Серебряный век — манкая, волнующая эпоха в русской литературе. Время, сочетающее в себе мысли о любви, хлебе, жемчуге и переменах. Каждый поэт создавал свой язык, на котором предавался воспоминаниям, манифестировал и бросал камни слов в толщу воды будущего.

 

Открытый микрофон

Когда: 21 июня, пятница, 20.00.

Где: Кафе «Суп с котом».

Открытый микрофон

21 июня в кафе «Суп с котом» пройдет «Открытый микрофон».

 

Garage sale

Когда: 22 июня, суббота, 13.00.
Где: Кластер «Октава».
 

Garage sale

22 июня в «Октаве» пройдет летний Garage sale от Party Market.

Что будет:

  • диджей-сеты от классных тульских ребят;
  • маркет с винтажными вещами и интересными аксессуарами от локальных тульских брендов;
  • кастом-станция, где каждый может преобразить привычную вещь и сделать ее уникальной, — на выручку придут блестки, краски, пайетки, бисер.
 

Новь

Когда: 21 июня, пятница, 14.00.
Где: Творческое пространство «Девятка».
 

Новь

С 21 по 30 июня в творческом пространстве «Девятка» пройдёт выставка современных тульских художников «Новь».

Новаторские работы позволят зрителям окунуться во вселенную современного искусства и ощутить её вдохновляющую энергию.

 

Кот и Кисы

Когда: 22 июня, суббота, 11.00.
Где: Ликерка Лофт.
 

Кот и Кисы

22 июня в Ликерке Лофт откроется котопространство «Кот и Кисы».

Вы сможете окунуться в удивительный мир кошек и насладиться общением с более чем 30 породами семейства кошачьих. Питомцев можно гладить, кормить их вкусными лакомствами, а также вместе весело играть.

 

Кубок оружейной столицы-2024

Когда: 22 июня, суббота, 15.00.

Где: Казанская набережная.

Кубок оружейной столицы-2024

22 июня на Казанской набережной пройдет Всероссийский турнир по силовому экстриму «Кубок оружейной столицы-2024». 

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 22 июня, суббота, 19.00.
Где: Кофейня «Волна». 
 

Квартирники в кафе «Октавы»

22 июня в кафе «Октавы» в рамках квартирника выступит Алиса Кузнецова.

 

Первенство России по велосипедному спорту

Когда: 22 июня, суббота, 10.00.
Где: Тульский велотрек.
 

Первенство России по велосипедному спорту

С 22 по 24 июня на Тульском велотреке пройдет первенство России по велосипедному спорту на треке в спринтерских дисциплинах среди юниоров и юниорок 17-18 и 19-22 лет. 

 

Пиковая дама

Когда: 23 июня, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

23 июня в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

а что в кино?

Майор Гром: Игра

Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома самым настоящим супергероем. Его жизнь идеальна: днем Гром ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей.
 

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сегодня, в 08:30 0
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