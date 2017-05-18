Егор Дружинин: о студенчестве, «Танцах» и футболе

Фото с сайта tnt.online

Известный хореограф Егор Дружинин приехал в Тулу на «Студенческую весну». Его визит — хороший повод поговорить о хореографии и увлечениях артиста.

– Как всегда, на фестивале «Студенческая весна» царит удивительная атмосфера: в этом я убеждаюсь каждый раз, когда приезжаю в разные города в составе жюри танцевального конкурса, — отметил хореограф Егор Дружинин.

- Егор Владиславович, как Вам участники?

– Я не сравниваю их с конкурсантами других фестивалей. Конечно, всегда хочется видеть более высокий уровень. Но не будем забывать: здесь главное — не профессионализм, а увлеченность молодых людей своим делом. И меня радует то, что я вижу: студенты представляют свое творчество с любовью и самоотдачей — именно так и нужно относиться к искусству.

Участники «Студенческой весны» — не профессионалы. И относиться к фестивалю как к профессиональному состязанию я не могу.

Для ребят фестиваль — возможность показать свои таланты. Ведь студенчество — такая замечательная пора, когда, несмотря на учебу и занятость, можно найти время для самореализации, увлечений, творчества. Но для этого должен быть энтузиазм. Только тогда можно чего-то добиться.

Если придерживаться этой логики, уровень участников мог бы быть гораздо выше. Но я надеюсь, что все впереди, и будут номера, которые меня и порадуют, и восхитят.

– С какого возраста Вы танцуете?

- Когда я готовился к съемке «Петрова и Васечкина», посещал занятия по джаз-фанку: ведь в том фильме мы все много отплясывали!

Получается, с современными направлениями я познакомился довольно рано, еще в детстве. А вот с классикой — позже.



Егор Дружинин в роли Пети Васечкина.

Я вообще поздно начал заниматься танцами профессионально — первые шаги сделал, будучи уже студентом театрального вуза. Стал изучать классику в Ленинграде. У нас там был «Народный театр». А потом увлекся брейк-дансом: всегда любил направления, которые относятся именно к танцевальному театру. Когда учился в танцевальной школе в Нью-Йорке, увлекся джазом, посещал занятия в различных школах. В итоге стал хореографом, который может стилизовать многое.

– Вы совмещаете многие профессии: танцовщика, актера и хореографа. А в мюзикле «Чикаго» еще и запели…

- Актер мюзикла должен быть драматически убедительным. А это значит, ему нужно хорошо владеть как своим голосом, так и телом. Всему этому нас научили в институте. Мюзикл прочно «прописался» в нашей жизни, его же не считают неким модным веянием. Это самостоятельный жанр.

Причем Россия в этом направлении лидировала еще в начале ХХ века, когда у Александра Таирова, великого режиссера, выходили такие экспериментальные спектакли, что Бродвей бы позавидовал. Правда, потом эта традиция была уничтожена…

– У Вас были интересные работы в телемюзиклах — «Первый скорый», «Али-баба и сорок разбойников». Планируете ли еще?

- Последний из них в 2005 году поставил режиссер Виктор Придувалов, и там были заняты талантливые актеры — Максим Леонидов, Дмитрий Нагиев, Алика Смехова, Борис Хвошнянский.

Кстати, там я играю главную роль и пою.

Что касается новых проектов, то осенью прошлого года мы выпустили мюзикл «Летучий корабль». Его премьера в Питере собрала аншлаг. Потом мы сделали показ в Москве, и он тоже прошел успешно. У нас сложилась замечательная команда. Дима Масленников, участник шоу «Танцы» и «Танцы. Битва сезонов», помогал мне с хореографией. Все удалось! В Москве «Летучий корабль» поставили с другими артистами. И им удалось сохранить идею, замысел и общее настроение.

– Кого из участников шоу (кроме Масленникова) Вы задействовали в своих постановках?

- Пока никого, к сожалению. В силу разных причин не получается. Но надеюсь, что у меня еще будет возможность поработать с ними.

Сейчас готовим спектакль по мотивам замечательного музыкального фильма «Выше радуги», где, будучи школьником, дебютировал Дмитрий Марьянов, а песни исполнял 16-летний Владимир Пресняков. Всем запомнился шлягер «Засыпает синий Зурбаган». Этот мюзикл мы выпустим осенью в Санкт-Петербурге.

Еще у меня в планах — музыкальный спектакль «Алиса в стране чудес».

Не назову его мюзиклом… Его покажут в столичном театре на Малой Бронной.

А совсем недавно у нас получился такой улично-площадной мюзикл по мотивам известного фильма Эльдара Рязанова «Девушка без адреса».

– Эта картина была снята в 50-е годы. Как приняли мюзикл, созданный по ее мотивам?

- Прекрасно. Премьера состоялась на городском празднике — фестивале «Московская весна»-2017. Четыре дня подряд на Пушкинской площади шел 40-минутный показ трогательной истории о том, как потерялись в мегаполисе, а потом нашли друг друга влюбленный москвич и приезжая девушка. А поскольку фабула в том и состоит, что он ищет ее по всему городу, много ездит (и при этом упоминаются названия улиц, площадей), то и москвичи, и гости города приняли эту постановку, как своеобразный гимн Москве.

К тому же, в нем звучат замечательные песни. Кстати, «Для нее любовь забава» исполнялась и в телепроекте «Первый скорый» — там ее пел Гарик Сукачев.

– Вы всегда в прекрасной форме. Каким спортом занимаетесь?

- Мой выбор — футбол, бейсбол и софтбол. Иногда мы собираемся с хореографами, танцовщиками и даже некоторыми продюсерами и гоняем мяч.

Но я занимаюсь не для того, чтобы следить за фигурой, скорее — просто для себя, чтобы оставаться в тонусе.

– В марте этого года на телеканале «Россия» стартовал новый проект «Танцуют все!», где вы — в жюри. А правду ли говорят, что у хореографа Егора Дружинина могут действительно затанцевать все, даже те, кого в балете определяют: «У него обе ноги — левые!»

- Ну, это шутка! А вот новый проект — замечательный, там хорошие идеи, и я думаю, что ему уготована долгая судьба: мы обязательно сделаем второй сезон, а там — и третий!

досье myslo

Егор Владиславович Дружинин — российский актер, кинорежиссер, хореограф. Родился 12 марта 1972 года в Ленинграде.

Женат на актрисе Веронике Ицкович, воспитывает троих детей: дочь Александру и сыновей Тихона и Платона.

Самые известные актерские работы: «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», «Али-Баба и сорок разбойников», «Первый скорый».

Хореограф: