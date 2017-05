Сергей Лазарев: о Туле, тётках за 50 и кондитерской для собак

Фото Алексея Пирязева.

Сергей Лазарев представил Туле программу The Best. По словам артиста, в ней собраны самые любимые и популярные треки. Об отношениях с Тулой, Евровидении и кондитерской для собак Сергей рассказал Myslo.

– В Тулу Вы приезжали неоднократно. Какие отношения сложились с нашим городом?

– Прекрасные! Я всегда увожу отсюда много пряников: это уже стало доброй традицией. А что касается выступлений… Когда подъезжаю к городскому концертному залу, меня всегда захлестывает ностальгия: вспоминаются предыдущие концерты, которые прошли замечательно – все без исключения!

Публика в Туле прекрасная! Каждый раз меня встречают тепло, по-домашнему.

Вот почему мне хочется возвращаться в ваш город снова и снова.

– Недавно вышел Ваш новый сингл Lucky stranger. Чем собираетесь удивить поклонников теперь?

- Не будут раскрывать всех секретов, но скажу, что осенью выйдет новый альбом, а совсем скоро – новая песня. Следующий сезон будет предельно насыщенным: намечен плотный гастрольный график и подготовка нового шоу. Осталось только все успеть реализовать.

– Многие критики жалуются на то, что большинство Ваших песен англоязычные. Почему?

- На самом деле, эти жалобы уже не актуальны: один критик сказал, другие подхватили. А все уже давно изменилось. Уже несколько лет каждый мой новый сингл параллельно выходит в русской версии. И теперь, мне кажется, русских песен в моем репертуаре уже больше, чем иностранных. Зрители с удовольствием поют и то, и другое. И это очень приятно.

– Вспомним Евровидение. Вы не выиграли, но получили, наверное, даже более весомую награду – приз зрительских симпатий…

- Да. Но на Евровидении нет приза зрительских симпатий как такового: по итогам этого голосования не дают хрустальный микрофон. Мнение простых людей, любящих и понимающих музыку, для меня важнее, чем победа в конкурсе. Более того: раньше победитель Евровидения определялся по итогам зрительского голосования, а бригаду судей ввели совсем недавно, всего несколько лет назад. И правила изменились: оценки жюри стали определяющими. А судьи – это примерно 200 человек из разных стран. Поэтому говорить об объективности здесь сложно…

Если бы в 2016 году Евровидение проходило по старым правилам, то в этом году конкурс проводили бы у нас в России.

Я не занял первое место не потому, что жюри не устроил мой номер или песня. Здесь, наверное, сыграли свою роль политические моменты. Все могло бы быть иначе. Но это лишь мои догадки и мнение журналистов российских и зарубежных газет. СМИ активно муссируют эту тему. А это значит, что я выполнил свою главную задачу – достойно представил страну и порадовал миллионы людей. О моем номере You are the only one до сих пор вспоминают!

– Если не секрет, кому посвящена песня You are the only one?

- Личную жизнь не комментирую.

– Дима Билан выступал на Евровидении два раза и все же добился победы. Если бы Вам предложили выступить снова, как бы Вы отреагировали?

- Номер на Евровидении – большая работа большой команды. Чтобы я выступил повторно, многое должно сойтись: идея и организация номера, готовность, помощники… Если и выступать снова, то делать это нужно не ради удовлетворения своих амбиций, а ради невероятной атмосферы.

Я уже установил высокую планку.

Нужно хотеть что-то кому-то доказать. Тогда можно смело ехать на конкурс (если, конечно, будет такая возможность). Я же брать реванш не хочу. Самое главное для меня уже случилось – зрители выбрали меня среди всех исполнителей.

– У Вас практически нет дуэтов: в основном, сольное творчество…

- Да, но я планирую дуэт в ближайшем будущем. Подробности не скажу, но обещаю: это будет грандиозно!

– В интервью «Собеседнику» Вы сказали: «Для меня всегда ориентиром была Мадонна. Можно говорить о ее скудных вокальных данных, но тетка в 50 с лишним лет ведет за собой молодежь. При этом от нее и старая публика не отворачивается. Это пример того, как можно и нужно чувствовать время, как важно артисту не останавливаться на одной «фишке», которую ты когда-то поймал». А какую «фишку» Вы считаете своей фирменной, и как стараетесь разнообразить репертуар и выступления?

- Я даже не могу сказать, какая у меня «фишка»: просто делаю музыку, которая нравится и мне, и другим людям. Одна из моих главных особенностей, наверное, - разноплановость.

Я комфортно чувствую себя как в лирических, так и в быстрых, танцевальных песнях.

И в итоге это будет выглядеть гармонично, молодёжно, уместно. Получается, я универсальный артист. К тому же. Я много двигаюсь на сцене: далеко не все исполнители на нашей поп-эстраде могут одновременно петь и танцевать.

– Кстати, о танцах. Такие способности даны Вам от природы, или же Вы специально обучались красиво двигаться?

- От природы, безусловно, мне дана пластичность. Но я занимался танцами в нескольких детских коллективах, что только приумножило мои способности. Так что все это пошло с детства.

– Вы не только талантливый певец, но еще и потрясающий актер. Об этом говорят ваши театральные роли. Что для Вас театр теперь – очередное хобби или еще одна профессия?

- Это профессия. Я считаю, театр не может быть хобби. Свою роль нужно прожить от начала и до конца, погрузиться в мир своего героя. Я рад, что до сих пор нахожу время на это занятие.

– Вот уже два года прошло с того момента, как Вы открыли кондитерскую для собак «Пудель-Штрудель». Как родилась эта идея?

- У меня есть собака Дейзи. И как-то мне захотелось сделать ей на День рождения сюрприз – заказать торт. В Америке и Европе я видел специализированные кондитерские для животных, где делают тортики и другие сладости.

А в России таких мест, как оказалось, нет.

И тогда мне в голову пришла идея: открыть собственную кондитерскую для собак. Потихоньку я отыскал людей, которым это тоже интересно. Мы разработали концепцию, технологию, и спустя два года представили свой бренд. Теперь успешно развиваемся. И своей Дейзи я часто покупаю там гостинцы.

– Какую музыку Вы слушаете в машине?

- В последнее у меня много концертов, поэтому в машине стараюсь слушать тишину, чтобы отдыхали уши.

– Что читаете сейчас?

- На данный момент ничего не читаю: очень сложный график, и свободное время я уделяю сну. Не так давно взялся перечитать «Идиота» Достоевского, но не открыл и страницы – все время отдыхал или засыпал.

досье myslo

Лазарев Сергей Вячеславович

Певец, актер театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший участник группы Smash, родился 1 апреля 1983 года в Москве.

Представлял Россию на Евровидении в 2016 году, занял 3 место.

Выпустил четыре сольных альбома и два – в составе группы Smash.

Пятикратный обладатель премии «Золотой граммофон», восемь раз стал обладателем премии «МУЗ-ТВ», три раза – премии MTV Russia Music Awards и т.д.

Семья: сын Никита (2014 г. р.)