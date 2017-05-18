Продолжаем голосование за лучшую службу доставки еды

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за самую лучшую службу доставки готовой еды в Туле. Поделитесь своим мнением! Голосуйте за ваши любимые службы доставки еды, делайте репосты.

Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы! Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место». За второе и третье места будут наклейки поменьше.

01 июня мы подведем итоги голосования и назовем лучшую, самую «народную» службу доставки Тулы.

На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за «Японо Мама», на втором и третьем месте «Сушин сын» и «Море суши». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.