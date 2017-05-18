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Продолжаем голосование за лучшую службу доставки еды

Продолжаем голосование за лучшую службу доставки еды

Участвуйте в народном голосовании Myslo, чтобы сделать наш город лучше.

Напоминаем, что на нашем портале идёт голосование за самую лучшую службу доставки готовой еды в Туле. Поделитесь своим мнением!

Голосуйте за ваши любимые службы доставки еды, делайте репосты.
Давайте вместе создадим рейтинг лучших мест Тулы!

Обладатель первого места получит грамоту и специальную наклейку, которую сможет повесить на свои двери и гордиться званием «Народное место».

 

За второе и третье места будут наклейки поменьше.

 

01 июня мы подведем итоги голосования и назовем лучшую, самую «народную» службу доставки Тулы.

На сегодняшний день пользователи портала отдали больше всего голосов за «Японо Мама», на втором и третьем месте «Сушин сын» и «Море суши». Голосуйте, и возможно к итогам голосования картина будет другой.

Администрация портала просит учесть: у нас есть возможность отслеживать накрутки, поэтому пойманные на жульничестве будут дисквалифицированы.

сегодня, в 14:43 0
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