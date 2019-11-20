Александр Жуков, экс-директор ГТРК «Тула»: «В девяностые нам было не до смеха»

Александр Васильевич Жуков на пенсии, но работает дома – сейчас пишет книгу о начале Руси. Журналистика не отпускает!

Исторический переезд

— Александр Васильевич, чем особенно запомнился Вам период работы на телевидении? Может, припомните какой-то забавный случай?

- Вы знаете, тогда было не до смеха. Только начиналась другая жизнь после перестройки. Сложностей было очень много. Наверное, самым ярким моментом назову день, когда мы пришли в нынешнее здание и озадачились: а что делать-то? с чего начинать? Слава богу, что техники были грамотные ребята. Они буквально за месяц проложили все кабели, соорудили техническую аппаратную. Для меня до сих пор непонятно, как они смогли так быстро это сделать. Буквально через пару-тройку месяцев пошло вещание из Тулы.

— Это же на самом деле очень неудобно — все руководящие лица живут и работают в Туле, а на съемки надо ехать из другого города, а потом еще возвращаться назад.

- Так получилось исторически. Место в Гипсовом под Сталиногорском выбрали потому, что это была самая высокая точка Среднерусской возвышенности. Сделали студию, достаточно далеко расположенную от областного центра, а значит — от всех новостей. Однако ни о каком переезде конкретных разговоров никогда не возникало. А потом, уже в лихие девяностые годы, мне пришлось писать очень откровенное письмо тогдашнему губернатору Николаю Васильевичу Севрюгину о том, почему мы должны работать в Туле, а не в Новомосковске. Оно и сработало.

— Вариант переезда в бывший Дом политпросвещения Вам понравился?

- Сначала нам вообще предложили занять только первый этаж. С этим я никак не мог согласиться. У нас такая специфика работы, что посторонних людей, которые находятся на втором и третьем этажах, не должно быть. В итоге отдали все три этажа. А позже к нам переехало с улицы Союзной областное радио.

— И получилось великое переселение.

- Более того, у нас тогда восемь наших сотрудников получили в Туле бесплатные квартиры. А часть людей смогли приобрести жилье под беспроцентный кредит.

Первая новостная передача Тулы

— У Вас же первая журналистская специальность далека от телевидения?

- Ну да, в журналистике я с 1969 года, но начинал литературным сотрудником узлов-ской газеты «Знамя». В 1980-м стал редактором этой газеты.

— А как получилось, что перешли в совсем другую сферу?

- Газету мы делали вместе с коллективом, и она состоялась. Поэтому мне и предложили в 1986 году взять на себя студию телевидения. Какое-то время думал. В 1991—1992 годах перед нами была поставлена задача по образованию новой вещательной структуры, объединяющей радио и телевидение, но отделенной от исполнительной власти. В марте 1992 года меня сначала избрали в коллективе, а потом и назначили председателем региональной телерадиокомпании. Согласился я с условием, что телевидение переедет в Тулу. Областная администрация его приняла.

— И какими были Ваши первые впечатления на телевидении после газеты?

- Куда я попал и что делать? Всё отличается, как небо от земли. Если в газете есть только журналисты и корректоры, то здесь масса специальностей: журналисты, технари, специалисты, режиссеры. В этом во всем надо было разобраться.

— Почему считается, что именно в 90-е стали делать первую новостную передачу? Ведь новости были и до этого.

- Только они были не совсем информационными. Новости в основном читали дикторы с экрана, без видеоряда. Это тоже объяснимо — много ли успеешь снять из Новомосковска? А «Репортер» — да, стал наконец новостной программой с нормальным видовым рядом.

Убить можно и словом

— Должность председателя телекомпании, наверное, весьма горячая. Телевизор же все смотрят, и не каждый большой начальник потом доволен увиденным.

- Давили будь здоров, на ковер вызывали. Но я всегда нашим корреспондентам говорил: «Не лезь на рожон, но и в рот не заглядывай».

— А от каких больше властей доставалось — партийных или новых?

- Партийные контролировали, конечно, особенно отдел пропаганды и агитации обкома. Внушали, что надо делать, но как-то не так жестко. В девяностые все было значительно сложнее. Помню, идут выборы. Сижу вечером усталый в своем кабинете. Вдруг звонок. Голос секретаря в трубке: «С вами будет говорить председатель ВГТРК». Швыдкой тогда был, а мы уже считались филиалом. Берет трубку. «Александр Васильевич, ну как у вас там дела?» Рассказываю. Он выслушал и говорит: «На тебя тут все жалуются, и администрация, и партии». Ну, думаю, попал. А он продолжает: «Значит, вы работаете правильно. Если что, звони, мы тебя защитим».

— Было на что жаловаться?

- Тоже выборы. Мы по закону даем эфирное время всем партиям. Вдруг меня вызывают на ковер к губернатору Севрюгину. Николай Васильевич: «Как ты смеешь давать слово коммунистам? Они против демо­кратии». Я говорю: «Минутку, а я разве законы придумываю?» — «Ну вот, мог бы немного по-другому к этому отнестись…» А мне тогда еще и из прокуратуры пригрозили — если ты будешь игнорировать предоставление слова всем кандидатам, мы на тебя дело заведем. Вот так приходилось выкручиваться.

— Непросто.

- А как иначе? Журналист — он же как врач. В этой профессии самый главный принцип тот же, что и в медицине, — не навреди. Говорят, что газетой можно убить муху, а можно и человека. А уж словом, сказанным по телевидению, тем более.

— Чем живете сейчас? Внуки, дача, что-то еще?

- У меня два сына.

Летом много времени провожу на даче, а зимой занимаюсь литературой. Сейчас пишу о начале Руси.

Первая часть посвящена эпохе от Рюрика до Владимира Крестителя. Сейчас хочу продолжить — написать о Руси после Крещения. Много времени уходит на изучение различных источников, обдумывание сюжета. Но я и не спешу. Тема серьезная.

Сергей Белов, директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула»:

Сергей Белов - Именно Александр Васильевич Жуков запускал в 2002 году программу «Вести-Тула». Это то, что сейчас является нашим флагманским продуктом, программа, которую смотрит максимальное количество туляков. Поэтому в том, что мы сегодня лидеры на телевизионном рынке, большая заслуга того коллектива, которым руководил Александр Васильевич.

Из досье Myslo

Александр Васильевич Жуков



Родился 14 ноября 1939 г.

С 16 лет работал на стройке каменщиком, служил в армии, после увольнения в запас трудился сварщиком на Узловском машиностроительном заводе.



В журналистике с 1969 г.



В 1986—1992 гг. — директор областной студии телевидения, с 1992 г. по 2003 г. возглавлял Государственную телерадиокомпанию «Тула».



В 2003 г. награжден памятным знаком «300 лет россий­ской прессы», в 2013-м -медалью Тульской области «Трудовая доблесть».