Актриса Даниэла Стоянович: «В русских больше фатальности, в сербах я этого не замечаю»

Даниэла Стоянович родилась, выросла и стала профессиональной актрисой в Сербии, но по воле судьбы уже более 20 лет живет и работает в России. В 2000 году Даниэла уехала в Санкт-Петербург на пару месяцев, а осталась на 20 лет.

В Тулу актриса приехала в составе участников фестиваля комедии «Улыбнись, Россия!». С Даниэлой мы встретились в холле гостиницы «СК Роял», а затем прогулялись по улицам Тулы.

— Вы впервые принимаете участие в фестивале «Улыбнись, Россия!»?

Страшные обстоятельства 1999 года и начинавшаяся в стране война изменили дальнейшие планы артистки. Стремясь укрыться от бомбардировок, Даниэла уехала в Санкт-Петербург. Она планировала пробыть там около одного-двух месяцев. Однако судьба решила иначе. — Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/post/celebrities/2021/5/26/310641

Страшные обстоятельства 1999 года и начинавшаяся в стране война изменили дальнейшие планы артистки. Стремясь укрыться от бомбардировок, Даниэла уехала в Санкт-Петербург. Она планировала пробыть там около одного-двух месяцев. Однако судьба решила иначе. — Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/post/celebrities/2021/5/26/310641

– Я должна признаться, что пока Алла Ильинична Сурикова, хозяйка фестиваля, мне не позвонила, я не знала об этом фестивале. Большое ей спасибо! Открылась такая возможность побывать здесь и прогуляться по Туле. Она позвонила мне еще весной и спросила, свободна ли я в эти числа и смогу ли приехать. Ей невозможно отказать, хотя я сомневалась — мне неудобно оценивать коллег, это всегда сложно. Но всё же я здесь.

— Как Вас встретила Тула?

– Прогулку по городу я оставила на выходные — обещали солнышко. Пойду в кремль и в Художественный музей. Два дня подряд я ездила в Ясную Поляну, впервые там была, я под впечатлением! Прогулялась по усадьбе, послушала экскурсию, на второй день у меня была экскурсия по дому Толстого. Теперь мне в будущем будет легче читать все эти длиннющие описания природы (смеется). Там так хорошо! Столько разных садов, в каждой части усадьбы — разное настроение. Там есть где помедитировать. Я понимаю великого писателя.

— Вы живете в России уже более двадцати лет. Как так получилось, что Вы переехали сюда из родной Сербии?

– Я приехала в Санкт-Петербург на 20 дней и задержалась на 20 лет. Так сложились обстоятельства — это не было каким-то обдуманным решением. Я человек импульса, вот так случилось. А я не сопротивлялась обстоятельствам. Планов эмигрировать из своей страны у меня не было, и несколько лет я оставалась в Питере по работе. Думала, пока есть спектакли, останусь до конца сезона и потом вернусь на родину. Но в течение следующего года появлялся еще один спектакль, потом еще… Я думала — ладно, еще немножко побуду, поиграю (смеется). Это были разные театры: «Особняк», «Театр на Литейном», «Приют комедианта»… Я не привязываюсь к какому-то одному театру, и это дает мне определенный уровень свободы, что для меня важно. Вот до сих пор играю.

— Русские зрители полюбили Вас за роль Маргариты Карпухиной в сериалах про майора Черкасова…

– Этот сериал снимает студия «Русский проект» Дениса Евстигнеева. На тот момент я уже снялась там в четырехсерийном фильме «Попытка Веры» и сериале «Голоса». И вот мне предложили в первом сезоне — «Мосгаз» — сыграть маму мальчика Славы, главного свидетеля преступления. А потом в конце сезона у моей героини возникла любовь с Черкасовым, которого сыграл Андрей Смоляков, и я попала во все остальные сезоны. У наших героев очень неровные отношения, но тем они и интересны. Этот сериал мне безумно понравился еще на уровне сценария. А когда новый сезон уже выходит, я смотрю его чисто профессионально, чтобы насладиться игрой своих коллег.



Маргарита Карпухина и майор Иван Черкасов (Даниэла Стоянович и Андрей Смоляков).

— С Андреем Смоляковым сложно работать?

– Легко! Он очень открытый человек, легкий в общении, часто подсказывает что-то на площадке. Встреча с ним – всегда праздник.

— Расскажите всем поклонникам сериала, будет ли новый сезон?

– Да, мы уже сняли еще один сезон. И, если я не ошибаюсь, пишется сценарий следующего. Подробности сюжета я вам рассказать не могу, да и зачем, — потом будет неинтересно смотреть. Скорее всего, новый сезон покажут этой осенью.

— Даниэла, Россия сразу Вам полюбилась?

– Сразу! Я попала в такую театральную среду, через которую я полюбила Россию. Это были очень эмоциональные люди, теплые встречи, посиделки с разными напитками (смеется)… Всё это провоцировало эмоциональные всплески, чтение стихов — это меня очаровывало. Притираться я начала позже, уже когда появился муж (Даниэла вышла замуж за скрипача группы «Аквариум» Андрея Суротдинова. — Прим. авт.). Тогда я уже поняла, что жить теперь мне придется в России. Я начала более придирчиво на всё смотреть, но ведь нет рая на земле, везде есть и хорошие моменты, и плохие. Это жизнь.

— Как часто сейчас удается бывать в Сербии?

– У меня там живут мама и сестра с семьей, я стараюсь держать ритм и ездить туда два раза в год — весной и осенью. Я люблю лето в Питере, и в это время года очень не хочется уезжать из города. В прошлом году из-за пандемии я не ездила домой, но как только в начале января разрешили полеты в Сербию, я сразу этим воспользовалась.

— Чем, по-Вашему, сильнее всего различаются сербский и русский народ?

– Наши народы очень похожи, но в русских больше какой-то фатальности. В сербах я этого не замечаю. А вообще я не ищу различий, мне это не так интересно.

— Русский язык Вы легко выучили?

– Когда я приехала в Россию, то совсем не говорила по-русски. Стыдно признаться, что я – актриса – язык специально не учила. Тут тоже всё стихийно произошло, схватывала то тут, то там.

— Что Вам больше всего полюбилось из русской кухни и каким национальным блюдом из сербской кухни угощаете своих гостей?

– В России я открыла и полюбила свеклу (смеется). В Сербии не принято есть свеклу, а оказывается, столько вкуснотищи из нее можно приготовить! Теперь это мой любимый овощ. Очень нравится сельдь под шубой — сложный вкус, к которому я привыкала и сейчас полюбила. Что касается сербской кухни, то время от времени я устраиваю сербские вечера и готовлю друзьям что-то национальное. Как в России говорят — когда ничего нет, всегда есть картошка, а в Сербии говорят — когда ничего нет, всегда есть фасоль. Если вы приходите в сербский ресторан и там нет фасоли — это не сербский ресторан (смеется).

— А знаменитую сербскую плескавицу готовите?

– Я спокойно отношусь к мясу, тем более в Питере есть много сербских ресторанов, где эту котлету приготовят гораздо лучше меня (улыбается). Я больше люблю готовить овощи. А еще могу что-то приготовить на скорую руку и сказать, что это старинное сербское блюдо, которое я только что придумала (смеется).

— Для Вас сейчас какая страна ближе — Сербия или Россия?

– Сейчас и Сербия, и Россия — это мой дом. А как по-другому? Я приобрела еще один дом здесь. Но когда общаюсь с мамой, стараюсь сдерживаться. Однажды, когда я была у нее, сказала: «Ну всё, я поехала домой». Мама расстроилась (улыбается).

— Даниэла, как поддерживаете себя в форме?

– Я очень люблю массаж лица, для меня это главная процедура красоты. Это очень приятно и дает хороший эффект. Люблю йогу — я начала заниматься ею всего год назад, в 50 лет! Люблю много ходить. Самое главное — прислушиваться к себе, к своему телу. Оно само подскажет, что ему нужно.

Андрея Суротдинова — Читайте подробнее на FB.ru: https://fb.ru/post/celebrities/2021/5/26/310641

— Есть ли у Вас роль-мечта?

– В голове всё время что-то крутится! Но каких-то конкретных мечтаний нет. Мне просто хочется, чтобы после карантина было побольше работы. Пока идет такой медленный перезапуск. Очень хочется путешествовать, закрытые границы меня напрягают. Так сложилось, что в 1990-е очень много друзей разъехалось по миру: одна подруга живет в Испании, другая в Цюрихе. Очень важно не теряться.

— Ваше пожелание всем нашим читателям.

– Прислушиваться к себе и реже сваливать на других свои неудачи. Даже если вам кажется, что виноват кто-то другой, подумайте, может быть, это вы сами что-то сделали не так. Мы в последнее время очень легко перекладываем ответственность на других, а это ни к чему хорошему не приводит.

Из досье Myslo

Даниэла Стоянович