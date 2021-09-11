Чемпионка мира по эстетической гимнастике о тренировках, команде и жизни после завершения карьеры

Текст Полины Сальковой.

Myslo пообщался с тулячкой Анастасией Архиповой, чемпионкой России и мира по эстетической гимнастике, двукратной победительницей первенства мира, а ныне детским фитнес-тренером.

Анастасия родилась в Туле и с раннего детства вела активный образ жизни, посещала различные кружки, а в семь лет пошла на эстетическую гимнастику. В 2011 и 2012 годах стала победительницей первенства мира, а также победила в общем зачете Кубка мира среди юниорских команд.

– Когда я начала тренироваться, эстетическая гимнастика как раз стала активно развиваться, поэтому у нас были отличные тренеры и спортзалы, хорошие спонсоры. Несмотря на это, первое время родителям приходилось заставлять меня ходить на тренировки. Я училась бороться с болью, ведь когда тебя растягивают, она неизбежна. Еще на тебя ложится большая ответственность за себя и за команду. Но со временем я не могла уже думать о чем-то другом.

– А как складывались отношения в команде?

– Командные виды спорта тяжелее. Вы должны работать как один организм, все движения нужно долго отрабатывать, нужно чувствовать друг друга. Мы с девочками в команде были практически одной семьей и дружим до сих пор.

Конечно, конфликты и споры возникали, но когда приходишь в зал, сразу про это забываешь. Мы объединяемся для общего дела, потому что мы – одна команда, одно целое.

– Вы начали заниматься гимнастикой в раннем возрасте. Не лишает ли профессиональный спорт детства?

– Мне кажется, это очень громкая фраза. Вообще, можно успевать всё, но я не очень любила ходить в школу, если честно. Эстетическая гимнастика была для меня в приоритете, но про учебу я не забывала. Кто-то из учителей воспринимал мое отсутствие нормально, кто-то был недоволен. Однажды у меня вышла тройка по физкультуре… Смешно, конечно, но ничего не поделаешь.

Нужно было успевать и на ежедневные тренировки, и на уроки в школе, а ещё и с друзьями иногда погулять. Но мысль о том, чтобы бросить спорт ради учебы, меня не посещала.

– Почему Вы ушли из эстетической гимнастики?

– Однозначно ответить не смогу. Нам было по 17 лет, и многие девочки выбрали учебу. Некоторые захотели учиться в другом городе, команда распалась. Мы получили звание мастеров спорта, и на этом наша карьера закончилась. Спорту я отдала десять лет, и, конечно, за это время произошло огромное количество событий: победы и поражения, радость и горечь, мы увидели множество стран, познакомились со многими спортсменами. Естественно, это оставляет неизгладимый отпечаток.

Последний выход на ковер – это непередаваемые чувства, в это было сложно поверить. В конце выступления были слезы на глазах и счастье от осознания пройденного пути.

– Чем занимались после этого?

– Первое время мы продолжали посещать тренировки, но уже гораздо реже. Мы понимали, что больше выступлений, соревнований не будет, но резко бросать всё и уходить было бы неправильно. Через полгода я поняла, что не могу сидеть на месте, и моим хобби стали танцы. Я поступила в университет и нашла работу. Вскоре переехала в Москву, пошла работать в фитнес-зал.

На работу устроиться было несложно – удостоверение мастера спорта в этом очень помогло. В фитнес-клуб, в котором я работаю, я попала по рекомендации девочки из своей команды. Мне лишь нужно было продемонстрировать свои знания и умения. Быстро прошла стажировку, и у меня появилась работа, которая приносит мне удовольствие.

– Как сейчас поддерживаете форму?

– Я работаю с детьми и часто им демонстрирую правильную технику выполнения элементов, таким образом постоянно тренирую себя. Также стабильно посещаю тренажерный зал.

– Что самое трудное в работе с детьми?

– Работа с детьми требует особого внимания и сосредоточенности, индивидуального подхода к каждому. Важно чувствовать ту тонкую грань, где нужно ребенка поругать, а где похвалить и поддержать. Тренер должен уметь контролировать свое эмоциональное состояние. Дети – это люди, которые готовы поделиться с тобой всей своей любовью, они всегда искренние и дарят очень много позитивных эмоций.

На данный момент Анастасия успешно развивается в фитнес-индустрии. В дальнейшем планирует открыть студию по растяжке. В своем аккаунте в Instagram девушка показывает, как проходят ее тренировки в тренажерном зале, занятия с детьми, делится советами по правильному питанию и рассказывает про свою жизнь.

Анастасия Андреевна Архипова

Родилась 22 марта 1997 года.

Окончила Московский финансово-юридический университет МФЮА, менеджмент.

Не замужем, детей нет.