День города, фестиваль «Театральный дворик» и матч «Арсенал» – ЦСКА: выходные в Туле 10-12 сентября

11 и 12 сентября в Туле пройдет фестиваль «Театральный дворик».
Международный фестиваль уличных театров проводится ежегодно с 2011 года. За время его существования в нем приняли участие артисты из России, Италии, Испании, Франции, Германии, Польши, США, Израиля, Аргентины, Португалии, Белоруссии — всего из более чем 20 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Где: Культурный центр «Типография». Стоимость: 300 руб. (200 руб. в чёрном и с репостом записи).
10 сентября в культурном центре «Типография» пройдет post-punk-вечеринка Dancing Plague. Танцевальная чума 1518 года — вспышка танцевальной мании, произошедшая в Страсбурге в июле 1518 года. Около 400 человек без отдыха танцевали на улицах города несколько дней подряд.
Мы приглашаем посетить вас нашу танцевальную чуму!
Где: Тульский камерный драматический театр. Приобрести билетыможно по ссылке.
11 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль по мотивам поэмы В. Ерофеева «Москва – Петушки».
Было это давно, и с тех пор многое – почти всё – изменилось... да ничего не изменилось, и буквально вчера человек... а он человек вообще, если разговаривает с ангелами?... так вот, он сел в электричку и отправился в рай... ну какой рай, помилуйте, всем известно, что электричка шла до станции Петушки... На самом деле в этой истории нет никакой определенности.
Где:Крестовоздвиженская площадь. Выбрать время и купить билет можноздесь.
11 сентября на Крестовоздвиженской площади состоится премьера иммерсивного спектакля «Тульская русскошь» – историодрамы про интеллектуалов, эстетов, генерал-губернаторов и императриц, создающих, меняющих и осмысливающих Тулу.
Тайны и красоты улицы Металлистов и ее окрестностей оживут в двухчасовом интерактивном спектакле-экскурсии.
Где: Тульский областной экзотариум (старая экспозиция).
С 10 по 26 сентября старая экспозиция экзотариума приглашает на необычную и познавательную выставку «Пряные истории». (0+)
В чем различие между пряностями, специями и приправами? Или это всё синонимы? Задумывались ли вы, что все пряности являются частями различных растений? Давайте познакомимся с ними заново и погрузимся в истории таких известных и при этом таинственных ароматов и вкусов. Например, по рассказам купцов, имбирь растет в стране троглодитов, а мускатный орех использовался в ритуалах туземцев...
11 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Егора Пронина «Неформалы второй половины ХХ века. Тула». Лет 70 назад фраза «пойдем прогуляемся по проспекту Ленина» звучала бы как «пойдем тусоваться на БРОД». Именно так (сокращенно от «Бродвей») называли главную улицу Тулы стиляги.
О них (а еще битниках, панках, металлистах, готах, рэперах и хиппи) поговорим на лекции Егора Пронина.
12 сентября на новой Казанской набережной стартует полумарафон «Оружейная столица».
Полумарафон обещает стать одним из самых ярких событий серии забегов Тульского марафона. Участники стартуют с новой Казанской набережной и побегут по центральным улицам. Забег приурочен ко Дню города, а это значит, что в течение всего дня вас ждут самые разные развлечения: концерты, мастер-классы, яркие фотозоны, детская анимация и праздничный салют.
13 сентября специальный показ психологического триллера и одного из самых жутких фильмов в истории Голливуда. Демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото. Перед сеансом о фильме расскажет кинокритик Никита Смирнов в формате видеоприветствия.
«Дюна» (12+)
Уже с 16 сентября смотрите самую долгожданную премьеру после локдауна. В центре сюжета оказывается сын из знатного и могущественного семейства, который на пустынной планете Арракис должен контролировать и защищать самый важный элемент во всей Галактике – спайс. А всё потому, что тот, кто имеет контроль над спайсом, управляет Вселенной...