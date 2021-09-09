День города, фестиваль «Театральный дворик» и матч «Арсенал» – ЦСКА: выходные в Туле 10-12 сентября

11 сентября в творческом кластере «Октава» пройдет лекция Егора Пронина «Неформалы второй половины ХХ века. Тула». Лет 70 назад фраза «пойдем прогуляемся по проспекту Ленина» звучала бы как «пойдем тусоваться на БРОД». Именно так (сокращенно от «Бродвей») называли главную улицу Тулы стиляги.

О них (а еще битниках, панках, металлистах, готах, рэперах и хиппи) поговорим на лекции Егора Пронина.